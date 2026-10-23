El Tribunal finalmente resolvió que el juicio contra Máximo y Cristina Kirchner inicia este viernes

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) resolvió dar inicio al juicio unificado de los casos Hotesur y Los Sauces este viernes a partir de las 10 de la mañana. La decisión se adoptó después del fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que el martes ordenó la realización de un solo debate oral y público contra Cristina y Máximo Kirchner, entre otros imputados.

Los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti firmaron este miércoles la resolución a través de la cual se determinó no postergar el comienzo del juicio por asociación ilícita y lavado de activos, donde los principales acusados son la ex Presidenta, al diputado nacional, Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.

Entre otros aspectos, el TOF 5 realizó una modificación respecto a la modalidad del juicio: durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, los acusados podrán seguir la audiencia de manera virtual, como querían Cristina y Máximo Kirchner. En tanto, la etapa de indagatorias será presencial para quienes estén citados

En los casos Hotesur y Los Sauces, se investigaron maniobras de lavado de dinero a través de las dos empresas propiedad de la familia : la firma hotelera y la inmobiliaria respectivamente.

Se determinó la conexidad de los expedientes al entender que se trata de una única maniobra de blanqueo de activos, una misma matriz de fondeo a través de Lázaro Báez y su firma Valle Mitre-gerenciadora de Hotesur e inquilina de Los Sauces-. Además, ambos casos comparten doce imputados.

Frente al fallo de la Casación, el TOF 5 resolvió que ante la unificación de los casos Hotesur y Los Sauces, la fecha de inicio del debate se mantendrá y este viernes se dará inicio a la lectura de los requerimientos de elevación donde se detallan las maniobras investigadas y los delitos atribuidos a cada imputado.

La decisión de los jueces se volcó en una resolución de siete páginas a la que accedió Clarín, y donde se señaló que se está dando cumplimiento a lo dicho por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que “revocó el desdoblamiento de los debates y la fijación de fechas distintas, ordenando celebrar el juicio de forma conjunta entre las causas Los Sauces y Hotesur".

Uno de los argumentos centrales del inicio del juicio es evitar dilaciones indebidas y nuevas postergaciones. “La premura temporal derivada del fallo de la Cámara de Casación -circunstancia ajena a la organización previa del Tribunal- no debe traducirse en una nueva postergación del debate, debiendo asegurarse el normal desenvolvimiento del proceso”, se expresó.

Al fundamentar por qué no debía postergarse la fecha, el juez José Michilini sostuvo que, tras la revocatoria de la Cámara Federal de Casación Penal, correspondía disponer el inicio conjunto "manteniendo la fecha oportunamente fijada para el próximo 23 de octubre de 2026, a las 10:00 horas". El juez José Michilini sostuvo que, tras la revocatoria de la Cámara Federal de Casación Penal, correspondía disponer el inicio conjunto "manteniendo la fecha oportunamente fijada para el próximo 23 de octubre de 2026, a las 10:00 horas".

En relación con el escaso tiempo restante y las dificultades logísticas, remarcó que "esta circunstancia, ajena a la organización oportunamente establecida por el Tribunal, no debería traducirse en una nueva postergación del juicio, máxime cuando resulta posible adoptar una medida de alcance limitado que permita cumplir lo decidido por la instancia revisora sin desatender las garantías propias del debate oral".

Por su parte, la jueza Adriana Palliotti ratificó esta postura al señalar de manera expresa: "comparto en lo sustancial el voto de mi colega preopinante en cuanto a disponer el inicio conjunto de los debates a llevarse a cabo en las causas "Hotesur" y "Los Sauces" [...] para este viernes 23 de octubre próximo a las 10:00 horas".

Asimismo, el magistrado y presidente del TOF 5 recalcó el deber de celeridad procesal señalando que "la dirección del proceso exige adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal desenvolvimiento, evitando dilaciones que puedan ser razonablemente superadas sin menoscabo de los derechos de las partes".

De igual modo, explicó que la habilitación telemática inicial y acotada permite "compatibilizar el cumplimiento de lo decidido por la Cámara Federal de Casación Penal con la necesidad de preservar la fecha de inicio del juicio".

Por último, el juez Fernando Machado Pelloni completó la mayoría al adherir al voto de la presidencia para la fijación del debate expresando: "adhiero al magistrado Michilini, quien se encuentra a cargo de la presidencia".

La virtualidad del juicio

Con el objetivo de no retrasar el comienzo del juicio y atentos a cuestiones de logísticas, el Tribunal con un voto dividido resolvió establecer solo para esta etapa inicial una modalidad telemática. “El juicio continúa siendo presencial, ante la proximidad del fallo de la Casación la virtualidad solo se dispuso para poder comenzar este viernes”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

Para superar la dificultad logística y de notificación del traslado de todos los imputados -ya que algunos radicados fuera de la jurisdicción-, explicó el TOF 5, en un plazo tan breve, se “dispuso autorizar excepcionalmente la participación de los acusados por medios telemáticos únicamente durante la audiencia de lectura de los requerimientos de elevación a juicio, mientras sus defensores comparecen de manera presencial”.

Entre los argumentos esgrimidos por los magistrados, se señaló que en busca de preservar las garantías procesales y el derecho de defensa, “la lectura por medios telemáticos —bajo recaudos técnicos que aseguren la conexión clara y la comunicación reservada entre los imputados y sus abogados— no menoscaba los derechos de las partes ni altera la regla general de presencialidad fijada para los actos sustanciales posteriores del juicio”.

En minoría, la jueza Adriana Palliotti consideró que debe respetarse la modalidad presencial desde el inicio del juicio y en todas sus etapas.

En cambio, Michilini y Machado Pelloni entienden que las 72 horas que separan el fallo del máximo tribunal penal con la fecha establecida para el inicio del debate, generó una “dificultad concreta de tiempos para organizar la comparecencia física”.

En resguardo del derecho de defensa técnica, se ordenó que los letrados defensores comparezcan de forma presencial en la sala de audiencias y que se adopten los recaudos técnicos para que los acusados puedan seguir todo el acto y mantener comunicación confidencial y reservada con sus abogados.