El Tribunal finalmente resolvió que el juicio contra Máximo y Cristina Kirchner inicia este viernes
Argentina23/10/2026 Lucía Salinas
El TOF 5 no postergó la audiencia con la que planeaba comenzar el juicio por el caso Los Sauces, y que ahora también corresponderá al expediente Hotesur.
Pero ahora permite que los imputados escuchen la acusación por Zoom, como querían la expresidenta y su hijo.
Pero ahora permite que los imputados escuchen la acusación por Zoom, como querían la expresidenta y su hijo.
Últimos artículos
Valor Carnecampo23/10/2026
Esta semana sumó siete centavos, alcanzó un aumento de 17 en las últimas tres y quedó a un paso de un nuevo récord de precio. Paraguay ganó cinco, la Argentina uno y Brasil, sin cambios. En un año, los cuatro países tuvieron tendencia ascendente, mientras Estados Unidos vivió una “montaña rusa” y Europa cotizó a la baja.
Rescatan con hipotermia grave a 2 menores en los Alpes tras dejarlos sus padres solos en la montaña
Patrick DrewsCuriosidades23/10/2026
Durante una excursión en el Tirol del Sur, unos padres dejaron que sus hijos de 13 y 16 años continuaran solos hasta un refugio de montaña.
Rusia recrudece la guerra y la UE admite que su ayuda a Ucrania no bastará
Jorge LiboreiroMundo23/10/2026
La rápida escalada de Rusia ha puesto en entredicho los múltiples programas de apoyo de la Unión Europea a Ucrania. Los diplomáticos admiten que solo es cuestión de tiempo que los líderes aborden este espinoso asunto.
Crisis resuelta entre Italia y España, fin de la suspensión del espacio Schengen
Fortunato PintoMundo23/10/2026
Los ministros del Interior de Italia y España anuncian que no se prorrogará la suspensión de Schengen decretada tras la crisis de Ceuta, tras dos meses de gran tensión entre Roma y Madrid.
Italia y España han acordado levantar de forma definitiva los controles temporales en las fronteras, poniendo fin a la suspensión del espacio Schengen entre ambos países.
Italia y España han acordado levantar de forma definitiva los controles temporales en las fronteras, poniendo fin a la suspensión del espacio Schengen entre ambos países.
Te puede interesar
En plena alerta por El Niño, Gabriel Katopodis denunció a Milei y Caputo por desvíos del Fondo Hídrico para financiar el déficit cero
Iago VieyraArgentina23/10/2026
El ministro de Infraestructura bonaerense pidió que se investigue si el Gobierno cometió algún delito. Es por la presunta inversión en instrumentos financieros de los fondos que debían usarse para obras
El fiscal Pollicita pidió los papeles del oro
Raúl KollmannArgentina21/10/2026
El fiscal federal requirió a la AGN el informe completo con sus papeles de trabajo y le exigió al BCRA que diga quién decidía sobre el oro y si recibió directivas del Ministerio de Economía.
ENDEUDAMIENTO DE LAS FAMILIAS Morosidad sin techo: el 27% de los deudores argentinos tiene al menos una deuda irregular
Universidad AutralArgentina21/10/2026
La morosidad alcanzó un nuevo máximo en agosto, mientras el endeudamiento familiar se prepara para llegar al debate en Diputados este miércoles.
"Una candidatura de Axel Kiccilóff puede unir a justicialistas, radicales, socialistas y progresistas en general"
Fernando Adrián ZapataArgentina21/10/2026
Ya estamos surcando la segunda quincena de octubre de 2026 y, aún hoy, muy, muy pocos referentes políticos se han pronunciado por una necesaria y urgente unidad nacional para...
Brasil respondió a la acusación de Milei y la calificó como “antidemocrática, desequilibrada e impropia”
NAArgentina20/10/2026
La Cancillería brasileña consideró “inaceptable” hablar de un posible fraude en el balotaje que se realizará el próximo domingo 25 de octubre.
CÁMARAS EMPRESARIAS, CRITICAN ABSOLUCIÓN DE GREMIALISTAS POR BLOQUEOS.
JOSE COUCEIROArgentina20/10/2026
Según lo publicado por diversos medios de comunicación, respecto del reciente fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás -Buenos Aires-, en el cual se consideró que...
Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central en los últimos días de septiembre, la mediana de las estimaciones presentadas refleja un PBI cayendo ...
La Corte Suprema suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la ley de Tierras: dictó una medida cautelar interina
AmbitoArgentina09/10/2026
La Corte Suprema repuso los límites a la venta de tierras a extranjeros: suspendió el artículo del DNU de Milei que derogó la ley de Tierras
Lo más visto
En plena alerta por El Niño, Gabriel Katopodis denunció a Milei y Caputo por desvíos del Fondo Hídrico para financiar el déficit cero
Iago VieyraArgentina23/10/2026
El ministro de Infraestructura bonaerense pidió que se investigue si el Gobierno cometió algún delito. Es por la presunta inversión en instrumentos financieros de los fondos que debían usarse para obras
La Fiesta del Cine vuelve a ser un éxito y bate un nuevo récord histórico: la iniciativa registra el mejor dato de recaudación de la última década
Belén PrietoCuriosidades23/10/2026
La edición de otoño de 2026 ha logrado atraer a millones de espectadores a las salas españolas con sus entradas a precio reducido
Rusia recrudece la guerra y la UE admite que su ayuda a Ucrania no bastará
Jorge LiboreiroMundo23/10/2026
La rápida escalada de Rusia ha puesto en entredicho los múltiples programas de apoyo de la Unión Europea a Ucrania. Los diplomáticos admiten que solo es cuestión de tiempo que los líderes aborden este espinoso asunto.
Rescatan con hipotermia grave a 2 menores en los Alpes tras dejarlos sus padres solos en la montaña
Patrick DrewsCuriosidades23/10/2026
Durante una excursión en el Tirol del Sur, unos padres dejaron que sus hijos de 13 y 16 años continuaran solos hasta un refugio de montaña.
Novillo Mercosur: Uruguay volvió a los seis dólares
Valor Carnecampo23/10/2026
Esta semana sumó siete centavos, alcanzó un aumento de 17 en las últimas tres y quedó a un paso de un nuevo récord de precio. Paraguay ganó cinco, la Argentina uno y Brasil, sin cambios. En un año, los cuatro países tuvieron tendencia ascendente, mientras Estados Unidos vivió una “montaña rusa” y Europa cotizó a la baja.