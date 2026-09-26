Repudio total ..Cientos de autores defienden la exclusión de Ariana Harwicz del festival Cultur Alh de Granada

Más de 500 personalidades del ámbito de la cultura han suscrito este viernes un manifiesto para mostrar su respaldo a la decisión del Festival Cultur Alh, que esta semana se celebra en Granada, de retirar la invitación a la escritora argentina Ariana Harwicz. Destacados autores del panorama hispanoamericano, como Cristina Rivera Garza, Camila Sosa Villada, Alejandro Zambra, Pilar Quintana, Nona Fernández o Juan Cárdenas han sumado sus nombres al comunicado en el que figuran también españoles como Andrea Abreu, Alana S. Portero, Marta Sanz o la propia programadora del festival Patricia Escalona, además del cineasta Rodrigo Sorogoyen, el periodista Javier Gallego o la comunicadora Nerea Pérez de las Heras. La nueva carta pública se suma así a la cadena de comunicados, reacciones y posicionamientos que se han sucedido desde que el pasado viernes la escritora Ariana Harwicz hiciera público que los programadores del festival de arte, literatura y humanidades de la Universidad de Granada habían rescindido la invitación para que participara en una charla esta semana.

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El nuevo comunicado hecho público este viernes expone el respaldo a la Red Universitaria por Palestina de Granada, autores de la carta en la que se mostraban contrarios a la presencia de la escritora argentina: “Reconocemos el valor de quienes, desde la comunidad universitaria, señalaron lo que consideran discursos negacionistas o justificatorios de la violencia contra el pueblo palestino y llevaron esa discusión hasta los espacios institucionales”.

La desinvitación a la autora judeoargentina se produjo en vísperas de que arrancara la cita y Harwicz dijo en redes sociales que cedían al “terror”. También declaró a EL PAÍS que la decisión estaba motivada porque ella es judía. Los programadores explicaron entonces que habían decidido cancelar la invitación por la carta de la Red Universitaria por Palestina de Granada. Los programadores subrayaron que la escritora mantenía una “posición contraria al boicot cultural”.

El lunes, siete de los autores invitados al evento suscribieron la decisión del festival en uno de los primeros comunicados públicos que se han sucedido estos días —la Universidad también publicó uno en el que se desvinculaba de la decisión de cancelar la charla de Harwicz—. Este viernes esos autores han recibido un respaldo: “Quienes abajo firmamos manifestamos nuestro respaldo a Rita Laura Segato, Lina Meruane, Sabina Urraca, Gabriela Wiener, María Fernanda Ampuero, Brenda Navarro, Silvia Federici y Ángelo Néstore, tras su pronunciamiento público por la retirada de la invitación de Ariana Harwicz del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades CULTUR_ALH de Granada”.

El nuevo escrito añade: “Nuestro respaldo se extiende a quienes ejercen la protesta pacífica y la organización colectiva para exigir que las instituciones culturales y académicas respondan por las decisiones políticas que toman desde sus programaciones. La protesta, también amparada por la libertad de expresión, es una de las pocas herramientas que tienen los estudiantes y la ciudadanía para responder a los discursos que desde las altas tribunas y espacios de legitimación cultural niegan el genocidio palestino”. La Red Universitaria por Palestina negó en un escrito difundido esta semana haber amenazado con protestas al festival, aunque sí manifestó su desacuerdo con la invitación a Harwicz.

Los más de 500 firmantes del comunicado de hoy niegan las acusaciones de antisemitismo: “Nos resistimos a que el debate quede reducido a un conflicto identitario y a que cualquier defensa a favor del pueblo palestino sea convertida automáticamente en antisemitismo. Estamos contra el genocidio, contra la violencia ejercida sobre Palestina y contra los discursos que la niegan, la minimizan, la justifican o la celebran”.

En este cruce de manifiestos, Harwicz recibió el miércoles el respaldo de 350 autores en otra carta pública. “Defender la libertad de expresión solo para quienes piensan como nosotros no es defenderla: es sustituir la confrontación libre de ideas por la selección ideológica”, afirmaba ese escrito, que suscribieron Piedad Bonnett, Maria Negroni o Rodrigo Rey Rosa. Horas después, el escritor irlandés John Banville, uno de los cabezas de cartel del festival, anunciaba que no acudiría. Banville es premio Princesa de Asturias de las Letras en 2014 y ganador del Booker.

El nuevo comunicado de hoy llama a la acción y el boicot más allá de lo sucedido en Granada: “Pedimos a editoriales, festivales, ferias del libro, universidades, residencias, premios, fundaciones, instituciones culturales y demás agentes de la industria literaria que revisen sus vínculos institucionales con el Estado de Israel y con instituciones implicadas en la violencia contra el pueblo palestino. Pedimos que escuchen las demandas del movimiento palestino y de las organizaciones que trabajan por sus derechos. Pedimos que no castiguen profesionalmente a autorxs, trabajadorxs culturales, académicxs o estudiantes por posicionarse públicamente”.