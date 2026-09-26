PREGONANDO PREGONANDO

La psicología dice que los adultos que bajan la mirada al conversar no siempre son tímidos, sino que pueden estar concentrados pensando la respuesta

Distintos estudios publicados en Frontiers in Psychology y Cognition indican que apartar los ojos puede ayudar a pensar y que un solo gesto no alcanza para leer a nadie
Curiosidades26/09/2026 R M

Bajar la mirada mientras alguien habla suele leerse de inmediato como timidez, inseguridad o hasta desconfianza. Sin embargo, la psicología estudia desde hace décadas la dirección de la mirada en una charla y sostiene que cumple funciones mucho más complejas: según el contexto, puede reflejar desinterés, pero también concentración.
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Qué dicen los estudios sobre el contacto visual y la miradaimagen

Los antecedentes se remontan a los trabajos clásicos de Michael Argyle y Adam Kendon. Kendon advirtió que, al conversar, las personas alternan de forma continua entre mirar al interlocutor y desviar los ojos, un vaivén que no es azaroso: regula los turnos de palabra y ayuda a marcar cuándo alguien terminó de hablar.

Una revisión publicada en Frontiers in Psychology, que analizó 29 investigaciones sobre conversaciones entre adultos, sugirió que el contacto visual sirve para supervisar la reacción del otro y evitar interrupciones o malentendidos. Además, observó que quien escucha suele mirar más tiempo que quien habla.

Ese dato permite entender cuándo el gesto podría asociarse con poco interés: si quien escucha casi no mira al que habla y a eso se suman respuestas escasas, pocos gestos, el cuerpo orientado hacia otro lado o intentos de cortar la charla. Tomar la mirada baja de forma aislada como señal de desinterés, advierten los especialistas, sería un error.
Por qué apartar los ojos puede ayudar a pensar

Desviar la vista hacia abajo o hacia un costado podría liberar recursos cognitivos, es decir, capacidad mental disponible. Un experimento publicado en la revista Cognition mostró que sostener el contacto visual dificultaba ciertas tareas verbales: los participantes tardaban más en generar palabras frente a un rostro que los miraba que frente a uno con la mirada desviada.

Otros trabajos sobre la evitación de la mirada detectaron que el gesto aparece más cuando las preguntas se vuelven difíciles y que puede favorecer respuestas más precisas. Quien mira al piso antes de contestar podría estar más involucrado en la conversación, no menos.

Eso no descarta la timidez. Una revisión sistemática sobre el trastorno de ansiedad social encontró que los adultos que lo padecen muestran con mayor frecuencia evitación visual y menos contacto ocular ante expresiones faciales tanto positivas como negativas.

Por eso, los especialistas remarcan que bajar la mirada no tiene una lectura universal: puede ayudar a pensar, bajar la intensidad de un intercambio, reflejar ansiedad o desinterés. La clave está en el contexto y en el conjunto de señales, y ante un malestar persistente en las interacciones conviene consultar a un profesional de la salud mental.

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