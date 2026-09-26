Martín Redrado se compromete a mantener a Matilda Salazar hasta su mayoría de edad

El economista Martín Redrado asumirá la responsabilidad económica de la manutención de Matilda Salazar hasta que la hija de Luciana Salazar cumpla 18 años, tras un acuerdo judicial logrado este jueves después de un extenso conflicto.

La audiencia de conciliación en la que estuvieron presentes tanto Salazar como Redrado puso fin a los litigios en torno a la manutención de la niña, que actualmente tiene ocho años. Durante la audiencia, las partes firmaron un acuerdo de confidencialidad que impide la divulgación de los detalles económicos del convenio, por lo que no se conocen los montos que deberá abonar el economista.

El acuerdo establece que Redrado será responsable de los gastos de Matilda hasta que alcance la mayoría de edad, además de resolver las diferencias y reclamos judiciales que habían surgido en los últimos años.

El conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado se originó en un acuerdo firmado en 2017, en el cual el ex presidente del Banco Central asumió compromisos relacionados con la manutención de la niña. Sin embargo, posteriormente Redrado cuestionó la validez de dicho acuerdo y negó tener obligaciones alimentarias.

En marzo de este año, la Justicia había validado el acuerdo de 2017, desestimando el planteo de nulidad presentado por Redrado, lo que generó nuevas presentaciones y cuestionamientos por ambas partes.

Salazar había criticado la decisión judicial y el desempeño del juez a cargo, lo que prolongó el conflicto hasta la reciente audiencia de conciliación. El desenlace se logró luego de que ambos se presentaran ante la Justicia y trabajaran personalmente hacia una solución consensuada, con la asistencia de sus respectivos abogados: Bernardo Beccar Varela por Redrado y Mariana Gallego por Salazar, según informaron medios especializados.

Este nuevo acuerdo pone fin al enfrentamiento legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado en relación a la manutención de Matilda, aunque los detalles económicos específicos permanecerán en secreto.