Tanto es así, que en este primer día recibió la visita del presidente Javier Milei, de gobernadores como Martín Llaryora de Córdoba y otros funcionarios nacionales y provinciales,

Ya en la noche previa, en la cena de recepción, en las distintas mesas se sentaron los gobernadores de las 4 provincias más productivas de la Argentina: Martín Llaryora por Córdoba; Axel Kicillof por Buenos Aires; por Entre Ríos Rogelio Frigerio; y Maximiliano Pullaro, por Santa Fe.

Milei, recibido por una multitud

Verdaderamente una multitud de visitantes a la megamuestra, en su gran mayoría productores agropecuarios, esperó bajó el sol la llegada de Milei, que tras reunirse con empresarios del sector salió a saludar al público cual “rock star”.

Uno de los principales conceptos que dejó el presidente fue con respecto al cepo cambiario: “La idea es levantarlo lo antes posible. Ni bien terminemos el desequilibrio del Banco Central, lo haremos”.

Y dejó una advertencia a los gobernadores que no acompañen la Ley Ómnibus que quedo en stand by: “sino se alinean, no habrá alivio fiscal”.

A continuación, la conferencia completa que brindó en Expoagro.



Llaryora y las retenciones

Ya esta mañana, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora firmó un convenio entre la Provincia, el Banco de Córdoba y la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC).

Anoche aprovechó los micrófonos para insistir en el pedido de eliminar las retenciones al agro, un caballito de batalla que cae como anillo al dedo en la actual puja por instalarse en el plano nacional.





El plano productivo

En lo que respecta a lo estrictamente productivo, hay más de 600 expositores, 12 entidades bancarias ofreciendo financiamiento a los productores, 12 plots con cultivos en pie de las principales empresas semilleras, y un sector ganadero cada vez más amplio con 6 remates televisados.