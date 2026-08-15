Qué semanita! Rutas argentinas

🔎El anterior, Manuel Adorni (a) mutis por el foro, tiene una foja de servicios conocida, mutando a prontuario. No tanto por lo que dijo, que merecería lo suyo, como por lo que hizo. La saga de Indio Cuá, propiedades, cascadas, viajes, pagos cash y/o negro, sábanas, parrillas cibernéticas, enriquecimiento inflamado y jubiladas prestamistas, derivó en otro vocero 🤦.

Adrián Ravier esta semana confesó que para sostener el equilibrio fiscal el gobierno manejado por el financista “Toto” Caputo utiliza fondos destinados al mantenimiento de rutas 🚚🚗 del Sistema Integrado Vial. Datos divulgados por el diario La Nación: el gobierno recaudó más de 1,5 BILLÓN (replay: billón) de pesos, pero hasta fines de mayo mantenía más de 1️⃣BILLÓN (replay: billón) de pesos de ese dinero en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos. La cifra exacta: $1.001.017.908.957. La subejecución es del 73,8%.

Capitalismo de casino 🎰 según un concepto de fines de los 80, aunque la verdadera “ruleta rusa” (así lo definió un informe de los trabajadores viales este año) es andar por rutas destruidas por el gobierno de Javier Milei 🛣️. Sobre el tema cantó premonitoriamente Luis Alberto Spinetta 🎸al informar al final de un rock: “Tengo los dedos súper ateridos 🥶 de tanto esperar a ese inútil que me lleve por las rutas argentinas”. El billón de pesos no utilizados podría cantar lo mismo. Por si querés conocer o recordar aquel rock, acá está.

El autopercibido vocero Ravier también dijo que el 40% de los estudiantes de la UBA son extranjeros 🤡 (ya ni vale la pena discutir pero, por si acaso, el promedio de extranjeros es el 2,5%). Sugirió que si la tarifa de gas es alta, la gente se abrigue 🧣 (¿hace falta burlarse, aparte de todo?). En otra intervención se le escapó revelar que el dólar en pocos meses podría estar en 1.700 o 1.800 pesos (gas por incontinencia 🚶💨). Se le ocurrió también relacionar la reactivación social del tema Malvinas con la de un “país bananero” 🍌(debe recordarse que el propio canciller dijo hace días que “la soberanía para nosotros es un concepto anticuado”). Desmintió a Lionel Messi que había declarado que “mucha gente la pasa mal y no llega a fin de mes”. Como tiene tiempo libre, Ravier ha planteado además sobre el endeudamiento masivo de familias y personas que “a veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones” 🤯. Esto nunca había ocurrido antes, por lo cual puede deducirse según este teorema que la gente se volvió estúpida durante este gobierno (y no que hay crisis económica masiva) 🙈.

📢Todo esto muestra que la comunicación del gobierno en general, y de Milei en particular, consiste en decir cualquier cosa (y luego hay que trabajar para desmentirlo). El aumento de disparates aumentó más de 1️⃣3️⃣ trillones por ciento, mientras los ex periodistas que lo entrevistan mueven afirmativamente la cabeza como si estuvieran en la luneta de un auto 🐶 (duda cartesiana: ¿cómo se sacudirán sus cabecitas al atravesar los cráteres de las rutas argentinas?).

Técnicamente el déficit fiscal funciona gracias a esas timbas, a no pagarle a millones de jubilados lo que les corresponde (mientras otros como papá Eduardo Menem cobran 41 millones mensuales), a ahogar económicamente al país, la ciencia, la salud pública, el apoyo a las personas con discapacidad, la industria, etc, según la teoría explícita del topo que viene a destruir el Estado desde adentro.🖕 Dato de esta semanita: un estudio de la Fundación Encuentro demostró que la clase media baja, clase baja superior y hogares pobres representan en conjunto el 7️⃣8️⃣% de los hogares de este extraño territorio (ahí sí, convirtiendo a Argentina en un país cada vez más bananero 🍌🍌).

😎No ocurren esos ajustes con las corporaciones. Ejemplo: esta semana se supo que el gobierno subsidió en 6️⃣8️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ millones de pesos a MercadoLibre Inc., de Marcos Galperín, quien se había ido a vivir a Uruguay 🇺🇾 para no pagar impuestos en Argentina. En su último balance la empresa revela ganancias de 1️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ millones de dólares. Toda una definición –literal– de eso que llaman “mercado libre”. Su principal emprendimiento, Mercado Pago, es de las billeteras que empuja a la morosidad y la angustia a más personas y familias, cobrándoles tasas de interés del 1.300%. 💀

En lucha denodada contra la casta, el gobierno vendió Metrogas a José Luis Manzano 🍎 y Daniel Vila (capitostes de Edenor). Manzano, hoy aliado libertario y con terminales 🐙 en medios de comunicación, minería e hidrocarburos, era jefe del bloque de diputados peronistas y neomenemista en 1990, inmortalizando una frase siempre vigente: “Yo robo para la corona” 👑. La corona era la de Carlos Saúl I.💰

La semana pasada había sido un punto de inflexión por la caída de varios capítulos de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y por la reacción de la sociedad 💪🏽. La Confederación Mapuche de Neuquén explicó el trasfondo extractivista de lo que queda pendiente y buscarán aprobar en Diputados: expropiaciones, desalojos y beneficios para terratenientes y latifundistas. 👉🏽 Lo que sigue vigente de la “Ley Invio” 👈🏽

📊 La inflación volvió a subir (de 1,9 en junio a 2,1 en julio) aunque como el índice porteño fue del 2,9% cabe imaginar que el INDEC se haya inscripto en algún taller de dibujo. Sigue cayendo el consumo (1,2%). Las fábricas continúan echando gente o cerrando (ya van casi 30 por día desde que avanza la libertad 🗽) y la medida que tomó el ministro de Economía Luis Caputo pareciera empeorar la enfermedad más que servir como remedio: las empresas podrán endeudarse más, pero ahora también en dólares 💸. Esta semana hubo despidos y cierres en Granja Tres Arroyos, Mirgor y Unilever, nada menos.

Se mantiene estable la protesta en la calle: este miércoles, la marcha de jubilados en el Congreso se empalmó con un acto en el Obelisco en defensa de la ciencia 🧑🏽‍🔬, peor presupuestada que con la dictadura, el menemismo, el 2001, el macrismo y la pandemia. Y reapareció la Estrellita culona ⭐. En esta crónica,

La ciencia de resistir 🧪💉.