PR invita al II Congreso Abierto de Fraternidad y Amistad Social “Todos Hermanos: el desafío de construir el Bien Común”

Este evento, gratuito y abierto a todo público, busca ser un espacio plural de encuentro, reflexión y diálogo donde ciudadanos, referentes sociales y académicos compartan ideas y experiencias sobre los valores que sostienen la vida en comunidad: la fraternidad, la amistad social, el respeto por el otro y el compromiso con el bien común.

Inspirado en la encíclica Fratelli Tutti, el Congreso propone construir puentes y mirar al otro como hermano, promoviendo una cultura del encuentro que supere las barreras ideológicas, religiosas y culturales. En un contexto marcado por la fragmentación, el individualismo y la cultura del descarte, este espacio invita a recuperar la humanidad y el sentido del servicio como caminos hacia una sociedad más justa y solidaria.



Emilio Inzaurraga y Pablo Mandrile como expositores invitados

El Congreso contará con la participación de Emilio Inzaurraga, director nacional de Cáritas Argentina, uno de los autores del libro “Clamor de los pobres, gemido de la Tierra. Despertar el sueño de una humanidad fraterna”, y de Pablo Mandrile, profesor y doctorando en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, miembro del Comité Académico de la Red de Universidades para el Estudio de la Fraternidad.



Entre los ejes de reflexión se abordarán las condiciones para que la fraternidad se realice en los ámbitos social, político y ambiental, y las claves para responder desde lo personal e institucional al desafío del cuidado del otro, como así también , dónde poner la esperanza frente a los desafíos de la corrupción y la indiferencia.



Desde Políticas para la República, se reafirma el compromiso con una política fundada en principios éticos, en el respeto por la dignidad humana y en la búsqueda del fortalecimiento de la vida republicana y democrática. Convencidos de que el diálogo y la fraternidad son caminos posibles y necesarios para la transformación social, se invita cordialmente a participar de este encuentro.

La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa al whatsapp 3434800771, al formulario https://forms.gle/w5eu6ARTgqAgZV5A7 o desde la web PR.org.ar