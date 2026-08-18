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Las autoridades australianas incautan más de 100.000 cucarachas exóticas

La incautación incluía cucarachas dubia y cucarachas silbadoras de Madagascar, especies cuya importación, tenencia, cría y venta están prohibidas en Australia.
Curiosidades18/08/2026 euronewa

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Las autoridades australianas han registrado una instalación de cría de insectos en el estado de Nueva Gales del Sur y se han incautado de más de 100.000 cucarachas exóticas vivas.

El Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua (DCCEEW) informó de que la incautación, realizada en Bathurst, al oeste de Sídney, está valorada en unos 200.000 dólares australianos, lo que la convierte en "la mayor incautación de invertebrados exóticos ilegales en Australia".

Incluía cucarachas dubia y cucarachas silbadoras de Madagascar, especies que no pueden importarse legalmente a Australia ni mantenerse, criarse o venderse.

"Las cucarachas exóticas no han sido sometidas a una evaluación del riesgo ambiental y su presencia en Australia puede propagar enfermedades y dañar la fauna autóctona y la agricultura", señaló el DCCEEW.

Las cucarachas serán ahora sacrificadas y eliminadas por las autoridades.

Imagen de una cucaracha silbadora de Madagascar
Imagen de una cucaracha silbadora de Madagascar Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua

"Nos tomamos muy en serio nuestra labor de proteger la biodiversidad única de Australia y cualquier incumplimiento de la legislación medioambiental nacional", afirmó un portavoz del DCCEEW.

"Estamos detectando la cría y el comercio ilegales de cucarachas exóticas y advertimos a las tiendas de animales y a los propietarios de mascotas", añadió.

"Si se comprueba que posee, cría o comercia con cucarachas exóticas como las cucarachas dubia y las cucarachas silbadoras de Madagascar, serán incautadas y podría enfrentarse a sanciones en virtud de la legislación federal", señalaron, e instaron también a los propietarios de reptiles que utilizan cucarachas dubia como alimento a buscar alternativas legales como grillos y cucarachas de la madera.

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