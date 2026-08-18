Las últimas obras descubiertas de Lorca: una carta de amor interrumpida por la Guerra Civil y un poema inédito

Federico García Lorca optó por dedicarle unos minutos al amor, desde su huerta de San Vicente, durante el alzamiento del 18 de julio de 1936, cuando ya se había extendido por la Península la noticia que cambiaría la historia reciente de España y sentenciaría la mortalidad, un mes más tarde, del poeta andaluz más universal.

Yo pienso mucho en ti y esto lo sabes tú sin necesidad de decírtelo pero con silencio y entre líneas tú debes leer todo el cariño que te tengo y toda la ternura que almacena mi corazón

Se cree que el destinatario de las líneas fue Juan Ramírez de Lucas, periodista y crítico de arte albaceteño. De Lucas, fallecido en 2010 y por entonces estudiante, pudo ser el amante que inspiró los 'Sonetos del Amor Oscuro' lorquianos, aunque este mantuvo por razones evidentes discreción sobre estos hechos, incluso tras el fin de la dictadura franquista.

La misiva entre el artista de 38 años y el estudiante, de apenas 16, fue conservada por Ramírez de Lucas durante 70 años. Justo antes de morir, este entregó a sus hermanos un conjunto de dibujos, cartas y un diario sobre su relación con el artista, donde apareció la misiva. Los especialistas que analizaron el material tras su divulgación en 2012 consideran que esta es la última carta escrita por Lorca antes de su detención y fusilamiento en algún lugar no determinado entre los municipios de Víznar y Alfacar.

Han transcurrido 90 años desde estos hechos, pero todavía hoy continúan recuperándose manuscritos y obras del andaluz, pese a que su cuerpo, como el de tantos otros españoles, aún no ha sido encontrado. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática cataloga más de 3.000 fosas comunes en las que las asociaciones de víctimas calculan que yacen entre 114.000 y 130.000 personas sin ser exhumadas.

Otro de los ejemplos de recuperación cultural lo encontramos en un poema sobre el tiempo, uno de los temas que llegan hasta nuestros días como un cliché lorquiano gracias a la versión que Camarón realizó sobre un extracto de la obra 'Así que pasen cinco años', y que ahora los Javis han versionado para el trailer del nuevo largometraje inspirado en la historia, los amantes y el universo de Lorca, 'La Bola Negra', recientemente ganadora del Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes.

Además de encargarse de rehabilitar la casa de la joya nazarí donde vivió el poeta de niño entre 1900 y 1916, en un bajo de Acera del Darro, 50, el cantaor Miguel Poveda consiguió adquirir un manuscrito en cuyo reverso aparece un poema inédito de Lorca, cuya letra se ha certificado por la lorquista Pepa Merlo.

Canto / El reloj cuenta maquinalmente las horas / Da lo mismo las siete que las doce / Yo no estoy aquí / Es la señal de carne que dejé al irme / Para saber mi sitio al regresar Canta el reloj Federico García Lorca

Tanto esta como Poveda han escrito 'Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca', publicado en abril de este año, para analizar los últimos descubrimientos respecto al universo literario del artista y que se sumará a la editorial del nuevo centro cultural reabierto en la que fue su casa de la infancia.

Un segundo largometraje sobre Lorca, del director Fernando Franco, se estrenará en 2027. Este reconstruirá precisamente las últimas semanas de la vida de Federico: desde su huida de Madrid tras el Alzamiento hasta su fusilamiento en Granada. Habrá que esperar unos meses para saber si el film dedicará unos minutos a homenajear la carta destinada a Ramírez De Lucas, la cual nunca obtuvo respuesta.