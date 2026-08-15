Así vivió Granada el terremoto de magnitud 5 que afectó a 10 provincias

Se han registrado daños materiales y más de 200 llamadas al 112, sin heridos por el momento. Así fue el temblor.

Un terremoto de magnitud 5 ha despertado a la provincia de Granada a la 1:04 de este sábado. El epicentro se ha situado en Alhendín, a dos kilómetros de profundidad. El Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, había cifrado en un primer momento la intensidad en 4,8 grados, cifra que después ha elevado a 5.

El movimiento se ha notado mucho más allá del área metropolitana granadina. El IGN ha recogido reportes de vecinos que hablaban de caída de objetos, muebles desplazados o puertas y ventanas temblando en prácticamente todos los municipios de Granada y su entorno. También se ha sentido en el norte de la provincia, en Huéscar, en la costa, en Almuñécar, Salobreña y Motril, y en el poniente y la Alpujarra.

El temblor ha traspasado además las fronteras provinciales. En Jaén se ha notado en Alcalá la Real, Linares o Jódar, en Almería en la capital, Roquetas, El Ejido o Adra, y en Málaga desde Fuengirola o Torremolinos hasta Vélez, sin olvidar Córdoba capital. En total, según los datos disponibles, el seísmo se ha percibido en diez provincias.

Este terremoto continúa la serie de seísmos más pequeños que los granadinos llevan un día sufriendo.





El streamer Sasel estaba emitiendo en directo durante le terremoto y mostró una calma soberana durante el mismo. Vive en Granada. El temblor fue fuerte, de intensidad final 5 según el IGN.

Daños materiales y respuesta institucional

El terremoto ha provocado desprendimientos y caída de elementos de fachadas y tejados en distintos puntos del área metropolitana de Granada, con Armilla entre los municipios con daños materiales confirmados.

El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha recibido más de 200 llamadas, con avisos procedentes de todas las provincias andaluzas salvo Huelva y Cádiz.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado la activación de la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico, decisión motivada por la magnitud del seísmo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido calma a través de redes sociales y ha insistido en tener cuidado con cornisas o fachadas dañadas que todavía puedan desprenderse.

Sobre el terreno, Protección Civil y las fuerzas de seguridad han desalojado de forma preventiva un edificio de Las Gabias que podría haber sufrido daños, según ha confirmado el diputado de Emergencias de Granada, Eduardo Martos.

Los operativos se han concentrado en Armilla y Churriana, donde se han producido desprendimientos en fachadas, y en Huétor Vega, que se ha quedado sin suministro eléctrico. La Policía Local de Granada ha señalado, por su parte, que no constan daños personales, aunque sí desprendimientos de cornisas y grietas visibles en el Albaicín y el centro de la capital.

Las réplicas y el precedente del enjambre de 2021

Seis minutos después del seísmo principal se ha registrado otro de 2,6 grados con epicentro en Gójar, a un kilómetro de profundidad. No ha sido el único. El IGN ha contabilizado 15 terremotos en la Vega de Granada entre la 1:08 y las 3:19 de este sábado, todos ellos réplicas del seísmo de magnitud 5. A esto se suman otros tres terremotos de menor intensidad registrados el viernes en la misma zona, que ya habían alertado a la población.

La sucesión de movimientos, concentrados en un área que comparte falla, recuerda al enjambre sísmico que sufrió la Vega de Granada en enero de 2021. En aquella ocasión, la Junta activó la fase de pre-emergencia del citado plan, un operativo que se mantuvo activo durante tres meses y en el que se gestionaron más de 1.600 avisos relacionados con aquella serie de terremotos.