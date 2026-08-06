ederico Sturzenegger defendió el polémico capítulo de extranjerización de tierras tras el revés en el Senado

“Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad”, sintetizó Sturzenegger en un mensaje que publicó en la red social “X”.

El funcionario de Javier Milei se hizo eco del acuerdo que firmó el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, con la empresa minera Vicuña, que invertirá 250 millones de dólares en obras de infraestructura. Sturzenegger vinculó el anuncio con las modificaciones que impulsó la Casa Rosada en la ley de glaciares.

“Felicitaciones, Marcelo Orrego. Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derrama prosperidad. Quizás no hay conciencia de que el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país”, remarcó Sturzenegger.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado fue uno de los blancos de las críticas internas después de que el Gobierno sufriera un nuevo revés en el Congreso. En los últimos días, Sturzenegger había resistido las modificaciones que Patricia Bullrich, jefa de la bancada de LLA, negociaba con la oposición dialoguista.

Ante la presión de los aliados, el Gobierno retiró el polémico capítulo de extranjerización de tierras Rodrigo Néspolo

Ayer, el oficialismo terminó aceptando en el Senado la exclusión del capítulo más controversial del proyecto de propiedad privada que impulsa el Gobierno al constatar que era imposible sumar los votos necesarios para aprobar ese punto. Hubo una fuerte presión de los aliados. La bancada de La Libertad Avanza (LLA) cedió después de que los senadores que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén) quitaron su apoyo a los artículos que modificaban la ley de tierras para relajar los límites a la venta de predios productivos a ciudadanos y empresas extranjeras.

En consecuencia, hoy habrá sesión para tratar la iniciativa, sin esa parte de la ley de propiedad privada.

La decisión se adoptó en una reunión de “los 44”, el agrupamiento que nuclea a La Libertad Avanza con las fuerzas aliadas, como la UCR y Pro. Previamente, ya se había propagado la información de que varios senadores que suelen acompañar al oficialismo no se sumarían. Con apenas unas horas de diferencia, las senadoras Flavia Royón (Salta), Beatriz Ávila (Tucumán) y Julieta Corroza (Neuquén) hicieron llegar al campamento libertario su decisión de no votar la extranjerización de tierras, aunque se había fijado un tope de 25%.