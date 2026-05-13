https://pregonando.com.ar/contenido/7905/liga-de-concejales-justicialistas-rechazaron-el-proyecto-de-reforma-que-impulsa

Una rueda de prensa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, uno de los hombres más poderosos de Europa, se ha convertido en una disputa política en la que se han visto envueltos comentaristas, medios de comunicación y políticos progresistas que acusan al jefe del fútbol de sonar como Donald Trump.

En una rara rueda de prensa, Pérez dijo que no dimitiría tras una temporada desastrosa, en la que el Real Madrid no se clasificó para la final de la Liga de Campeones y perdió el título de Liga en favor del Barcelona. "Siento decir que no voy a dimitir", declaró. Pérez anunció entonces que el club convocaría elecciones y que él volvería a presentarse como candidato. Pero fue lo que siguió lo que más llamó la atención.

Visiblemente enfadado, el mandatario de 79 años criticó la reciente cobertura mediática de las tensiones internas en el club, incluidas las informaciones sobre un incidente en el vestuario en el que se vieron implicados los jugadores Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, que acabaron en el hospital. Ambos fueron multados.

Pérez también se enzarzó en un intercambio verbal con el periodista David Sánchez de Castro, de 'ABC', por la cobertura que el periódico hacía del Real Madrid. Más tarde anunció que cancelaría su suscripción a 'ABC', diciendo: "Fue mi padre quien me suscribió, y lo cancelo en su honor".

Sánchez de Castro no fue el único periodista de 'ABC' mencionado. En referencia a dos recientes artículos publicados por el medio sobre el club, Pérez dijo: "Uno de ellos lo escribió una mujer. No sé si sabe algo de fútbol".

Más tarde añadió, señalando a otra periodista: "Esa chica de ahí, que haga una pregunta. Los demás sois muy feos". La emisora de radio más escuchada de España, la 'Cadena SER', criticó los comentarios de Pérez, diciendo que reflejaban "arrogancia y sexismo".

'ABC', por su parte, calificó las declaraciones de "ataques indignantes" para "tapar los fracasos del club". La periodista atacada, María José Fuenteálamo, declaró que "no se lo esperaba" y añadió que sólo había escrito una columna de opinión.

¿Riesgo calculado?

Algunos comentaristas en España argumentaron que Florentino Pérez perdió el sentido de la proporción durante la rueda de prensa, y 'El Mundo' comparó su comparecencia con un "ejercicio trumpista". Otros sugieren que fue un intento calculado de desviar la atención de otra temporada sin trofeos, la segunda consecutiva del club.

La estrategia puede haber resultado contraproducente, ya que los comentarios de Pérez sobre el Barcelona y la supuesta corrupción han llevado al club catalán a considerar posibles acciones legales.

Pérez describió la presunta corrupción del Barcelona como "el mayor escándalo de la historia del fútbol", afirmando que "se robaron siete títulos de liga" al Real Madrid como consecuencia de ello, y anunció que se presentaría un expediente de 500 páginas a la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo.

La RFEF ha respondido este miércoles a estas declaraciones. Su presidente, Rafael Louzán, ha señalado que la Federación "valorará conjuntamente con la parte jurídica de la casa" las palabras de Florentino Pérez, aunque ha insistido en que el organismo no quiere "entrar en ningún tipo de polémica". El dirigente ha defendido además la labor del arbitraje español y ha subrayado que los errores arbitrales son "siempre involuntarios", al tiempo que ha reiterado su respeto hacia el Real Madrid y el conjunto del fútbol español.

Los medios de comunicación y los periodistas españoles se han centrado en gran medida en sus declaraciones, pero algunos también han destacado lo que no se dijo. 'MARCA', tradicionalmente el medio deportivo más leído de España, ha señalado que Pérez evitó abordar la propia crisis del club.En lo que describió como una rueda de prensa "confusa" y "caótica", 'MARCA' también dijo que cualquier forma de autocrítica estuvo ausente de sus declaraciones. El Real Madrid es uno de los clubes más laureados del fútbol moderno, habiendo ganado más Ligas de Campeones que ningún otro club europeo. Es ampliamente reconocido internacionalmente como una marca de fútbol global. Pérez es el presidente más antiguo del club.