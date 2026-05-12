EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

Desde el gobierno libertario han montado una agresiva, deplorable e improcedente campaña de desprestigio sobre la universidad y sus componentes de esa institución de altos estudios.

No obstante, Cincuenta y Siete (57) universidades nacionales conformada por docentes, universitarios, preuniversitarios, autoridades y personal no docente se movilizarán para defender la educación universitaria que está viviendo el peor e inédito ataque de su historia con el único fin de la destrucción total del sistema de formación técnica, científica y humanista de excelencia reconocido por prestigiosas academias de Europa y de América.

El poder adquisitivo de todos los que componen institucionalmente el sector universitario ha sufrido una pérdida entre el 35 y 40 por ciento desde diciembre de 2023. La situación es insostenible. El eje del reclamo es la subsistencia de docentes y trabajadores cuyos salarios están hoy por debajo de la línea de pobreza. Se lucha estoicamente con el fin de superar las dificultades existentes para sostener servicios, equipamientos y las actividades suspendidas por falta de fondos.

El reclamo excede al sector educativo universitario porque está fuertemente unido al desarrollo regional de todas las provincias argentinas. “Esta es una marcha de la sociedad civil” afirmó la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Hoy, nuestro país tiene los salarios universitarios más bajos de los últimos 23 años.

El sindicalismo organizado en la CGT RA rechaza enérgicamente la política social y económica del actual gobierno libertario teocrático, autocrático y autoritario que esgrime una construcción discusiva superficial y vacía de todo contenido educacional y social y su falta total de sustentación conceptual desde la lógica exclusivamente economicista prescindente de toda racionalidad política que requiere la puesta en práctica del bien común para todos los argentinos.

Nuestra regional cegetista convoca a los representantes de las organizaciones gremiales adheridas a sumarse activamente a las medidas de fuerza de los universitarios y participar de la Marcha Federal que se llevará a cabo el 12 de mayo de 2026 a la Hora 18:30 desde Plaza Urquiza hasta Plaza 25 de Mayo.

Sin acuerdos mínimos sobre educación, seguridad jurídica y política social ningún país se sostiene. Las instituciones universitarias son bases fundantes y vitales para el desarrollo de una Nación.

Saber escuchar es el comienzo de la sabiduría.

Confederación General del Trabajo

C.G.T. Regional Concordia