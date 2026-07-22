LA MUNICIPALIDAD DISPUSO BENEFICIOS FISCALES PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES  AFECTADOS POR EL TEMPORAL

En el marco de las acciones que se vienen llevando adelante para acompañar a los vecinos y al sector productivo tras el fuerte temporal que afectó a Concordia durante la madrugada del pasado 19 de julio, el Departamento Ejecutivo Municipal dispuso mediante un decreto, un régimen excepcional de beneficios fiscales destinado a los establecimientos comerciales que registraron daños materiales como consecuencia del fenómeno meteorológico.

La medida establece la exención del cien por ciento (100%) de la Tasa General Inmobiliaria correspondiente al período julio y agosto de 2026 para los inmuebles afectados y, además, la exención del cien por ciento (100%) de la Tasa Comercial del mismo período para aquellos comercios cuya actividad se haya visto perjudicada por los daños ocasionados por la tormenta.

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Se remarcó además que el fortalecimiento del sector privado resulta fundamental para la recuperación de la ciudad como generador de empleo: "Cada comercio que logra volver a abrir sus puertas significa trabajo, movimiento económico y oportunidades para Concordia. Por eso queremos aliviar, dentro de nuestras posibilidades, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria, la carga tributaria de quienes hoy están destinando sus recursos a reconstruir lo que la tormenta dañó."

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán presentar una declaración jurada solicitando la exención, la cual estará sujeta a la verificación técnica de los daños por parte de las áreas municipales competentes. Posteriormente, la Dirección General de Rentas evaluará cada caso y otorgará el beneficio conforme al procedimiento que establecerá como autoridad de aplicación. Para más información contactarse por whatsapp al 345 415 4775

Desde el Municipio se recordó que esta medida forma parte del conjunto de acciones implementadas desde la emergencia, que incluyen la asistencia social a las familias damnificadas, el retiro de árboles y postes caídos, la limpieza de la vía pública, el restablecimiento de servicios esenciales y el acompañamiento permanente en los barrios más afectados.