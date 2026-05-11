Mäuss presenta “Lux Noctis”: Trip hop nocturno, sofisticado y con impronta jazzera

Figura de recorrido sólido dentro del universo musical y audiovisual, Mäuss ha construido un lenguaje propio donde la sensibilidad sonora, el clima y la búsqueda artística ocupan un lugar central. En esta nueva entrega, esa identidad se despliega en una pieza de carácter nocturno, donde las texturas electrónicas conviven con una dimensión orgánica y profundamente expresiva.

El trip hop, con su impronta densa y cinematográfica, encuentra aquí una lectura refinada y contemporánea. Bases envolventes, pulsos lentos y capas sonoras suspendidas construyen una experiencia inmersiva que se mueve entre la contemplación y el movimiento interno. “Lux Noctis” se instala en ese territorio desde una estética sofisticada y precisa, donde cada sonido parece ocupar un lugar cuidadosamente elegido.

El sonido es elegante, profundo y de sensibilidad urbana. Hay una atmósfera que remite a ciudades nocturnas, luces lejanas y pensamientos en deriva. La música no busca el impacto inmediato, sino generar permanencia, dejar una sensación flotando en quien escucha.

mauss lux noctis

La obra fue íntegramente compuesta, producida y ejecutada por el artista, quien estuvo a cargo de los teclados y las programaciones, consolidando una visión integral de la pieza. La participación especial de Martín Barcos en saxo incorpora una impronta jazzera que dialoga de manera natural con la base electrónica, aportando profundidad emocional, improvisación y una calidez expresiva que expande el universo sonoro del track.

El concepto de “Lux Noctis”, expresión en latín que puede traducirse como “Luz de la Noche”, funciona como una referencia poética a aquello que aparece en medio de la oscuridad: una percepción íntima, un resplandor interno, una presencia sutil. La música acompaña esa idea desde el clima y la sensación, sin necesidad de explicitarla.

El lanzamiento está acompañado por un visualizer hipnótico que prolonga esta lógica hacia lo visual. Un disco de vinilo con movimiento constante y una estética envolvente refuerzan el carácter inmersivo de la obra, proponiendo una continuidad entre sonido, percepción y contemplación.

Con “Lux Noctis”, Mäuss reafirma una propuesta artística donde el trip hop, la sensibilidad cinematográfica y la exploración sonora conviven con naturalidad. Una pieza pensada para quienes entienden la música como experiencia estética, viaje interior y lenguaje emocional.

Está disponible en su canal de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ex4klBAhXQ0