Tecno feudalismo, Big Data, Palantir y el algoritmo de cara a las próximas elecciones.

...en la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER, una charla sobre las problemáticas más urgentes de la actualidad: la influencia de los algoritmos en nuestras decisiones cotidianas y su rol decisivo en los procesos electorales venideros.

Una iniciativa del Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande y de la Faculta de las ciencias de la alimentación, el renombrado profesional abordará estos temas, ampliando asimismo sobre Palantir y la figura de Peter Thiel, quien ha cobrado relevancia pública en Argentina durante el último año.

Un experto en seguridad y telecomunicaciones

Ariel Garbarz es Ingeniero en Electrónica por la UTN e Ingeniero en Telecomunicaciones. Cuenta con una vasta trayectoria académica como profesor a cargo de Seguridad Activa de las Comunicaciones en la UTN y ex profesor en la UBA. Ha sido consultor de importantes organismos nacionales e internacionales, además de contar con una amplia experiencia como perito judicial y especialista en Inteligencia Artificial para el análisis de comunicaciones, geolocalización y espionaje en causas de gran relevancia institucional.

Durante la presentación, se analizará cómo los algoritmos no solo organizan la información que consumimos, sino que condicionan a las personas a través de las plataformas, que moldean diariamente nuestras percepciones y conductas, generando una verdadera colonización de las subjetividades. Así mismo, se propone debatir sobre qué podemos hacer respecto a este escenario cada día más complejo y como las democracias y los Estados deben generar controles y políticas para contrarrestar estos avances.

Peter Thiel, Palantir y el escenario electoral

Un eje central de la jornada será el análisis sobre el empresario Peter Thiel (cofundador de PayPal y primer inversor de Facebook) y su empresa Palantir Technologies. El ingeniero profundizará en cómo esta controversial plataforma de inteligencia artificial, nacida originalmente para cruzar datos y colaborar con organismos de inteligencia militar y gubernamental, representa hoy un negocio combinado con vigilancia y control social masivo, generando una nueva instancia de control y poder: el tecno feudalismo, donde pocas corporaciones dominan, condicionan y lucran en el territorio digital donde vivimos y nos movemos.

Finalmente, advertirá sobre el impacto directo que el uso de estas tecnologías puede tener en las próximas elecciones, alertando sobre cómo el "disciplinamiento social" a través de la vigilancia y el control algorítmico busca incidir directamente en el comportamiento de los votantes y condicionar el futuro democrático.

Dónde y Cuándo

● Sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Alimentación / Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Sede Concordia - Mons. Tavella 1450.