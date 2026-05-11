Bochas para ciegos LOCAL Y CAMPEONA ARGENTINA

Dora Báez, nacida en La Paz pero radicada hace mucho tiempo en Concordia se consagró campeona del Argentino de Bochas para Ciegos.

Dora que fue guiada por Cristian Martínez representa a ACICON (Asociación de Ciegos de Concordia) y entrena en el Club Russo. En la final Báez le ganó a la cordobesa Luz Argüello por 7 a 6 para obtener el título.

El tercer lugar fue para otra concordiense, Cristina Barrios.

En varones, Gustavo Peralta de Bell Ville, Córdoba se consagró campeón argentino al imponerse en la final al santafesino Adelmo Bonfanti por 8 a 5. El podio lo completó otro cordobés Carlos Fassi.

Desde la Asociación de Bochas Concordia mostraron su satisfacción por lo bien que salió todo y que el torneo haya sido el éxito esperado. No es la primera vez que Concordia organiza un acontecimiento a nivel nacional, ya que también ha tenido muchos a nivel provincial, y ha mostrado siempre capacidad organizativa.

Hay mucha gente que ama a las bochas y está dispuesta a dar una mano en cada acontecimiento. Cabe destacar que también los clubes presentan siempre sus canchas de primer nivel y ello es sin duda uno punto vital en cada acontecimiento. Felicitaciones entonces a todos quienes han trabajado en esta organización, como así también a nuestra Campeona Nacional por el ejemplo que nos brinda a diario.