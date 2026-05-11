PREGONANDO PREGONANDO

Bochas para ciegos LOCAL Y CAMPEONA ARGENTINA

La ciudad fue sede del Campeonato Argentino de Bochas para ciegos individuales tanto en la rama masculina como en la femenina. El certamen fue fiscalizado en conjunto entre la Confederación Argentina de Bochas, la Federación de Bochas Entre Ríos y la Asociación Bochas Concordia y tuvo el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes. 
deportes11/05/2026 Edgardo Perafan

Dora Báez, nacida en La Paz pero radicada hace mucho tiempo en Concordia se consagró campeona del Argentino de Bochas para Ciegos.

Dora que fue guiada por Cristian Martínez representa a ACICON (Asociación de Ciegos de Concordia) y entrena en el Club Russo. En la final Báez le ganó a la cordobesa Luz Argüello por 7 a 6 para obtener el título.

El tercer lugar fue para otra concordiense, Cristina Barrios.

En varones, Gustavo Peralta de Bell Ville, Córdoba se consagró campeón argentino al imponerse en la final al santafesino Adelmo Bonfanti por 8 a 5. El podio lo completó otro cordobés Carlos Fassi.

Desde la Asociación de Bochas Concordia mostraron su satisfacción por lo bien que salió todo y que el torneo haya sido el éxito esperado. No es la primera vez que Concordia organiza un acontecimiento a nivel nacional, ya que también ha tenido muchos a nivel provincial, y ha mostrado siempre capacidad organizativa.

Hay mucha gente que ama a las bochas y está dispuesta a dar una mano en cada acontecimiento. Cabe destacar que también los clubes presentan siempre sus canchas de primer nivel y ello es sin duda uno punto vital en cada acontecimiento. Felicitaciones entonces a todos quienes han trabajado en esta organización, como así también a nuestra Campeona Nacional por el ejemplo que nos brinda a diario.

Últimos artículos
policias federal

Rosatelli DETENIDO POR LA POLICIA fEDERAL

Entre Rios19/08/2026
Y los otros gerarcas del gobierno de Frigerio y de Milei les llegara el collar? O seguiran como castos, puros y honrrados narcoslibertarios vende patria ? Y los alcahutes baratos seguiran defendiendo todo sin ver la realidad ?
Te puede interesar
Lo más visto
imagen

Con un superávit energético de US$6.900 millones, el nuevo desafío pasa por la infraestructura para sostener el crecimiento

Austral
Argentina18/08/2026
El Reporte Mensual de Coyuntura Energética del Instituto de Energía de la Universidad Austral sostiene que la Argentina dejó atrás el debate sobre la disponibilidad de recursos y enfrenta una nueva etapa: desarrollar la infraestructura, la logística y las reglas necesarias para transformar el potencial de Vaca Muerta en exportaciones, industria y crecimiento económico. 
imagen

PR invita al II Congreso Abierto de Fraternidad y Amistad Social “Todos Hermanos: el desafío de construir el Bien Común”

Políticas para la República
Curiosidades18/08/2026
Políticas para la República (PR) invita a toda la ciudadanía a participar del II Congreso Abierto de Fraternidad y Amistad Social, bajo el lema “Todos Hermanos: el desafío de construir el Bien Común”. El encuentro se realizará el sábado 29 de agosto, de 18 a 20 horas, de manera virtual a través de la plataforma Meet, con inscripción previa.