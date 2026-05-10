El hallazgo del milenio | Descubren una segunda esfinge bajo las pirámides de Egipto: podría ser la entrada a una megaestructura

El hallazgo fue presentado por el ingeniero especializado en radar Filippo Biondi durante una entrevista en el pódcast “Matt Beall Limitless”. Allí explicó que las mediciones realizadas debajo de las pirámides revelaron la presencia de algo “muy grande” oculto bajo el terreno donde se encuentran la Gran Pirámide de Keops, la pirámide de Kefrén, la de Micerino y la conocida Gran Esfinge.

efigie de egipto

Una formación oculta bajo la arena despierta nuevas teorías

Según detalló el equipo, la posible ubicación de la segunda esfinge habría sido identificada tras analizar la alineación entre las pirámides y el monumento principal de Guiza. Esa misma geometría apunta hacia un montículo paralelo cubierto por arena endurecida, donde podría encontrarse la supuesta figura monumental.

La construcción de las Pirámides de Egipto es uno de los grandes misterios de la historia (Fuente: inteligencia artificial).

Biondi explicó que las imágenes satelitales muestran una elevación de aproximadamente 33 metros de altura. “La primera esfinge está ligeramente por debajo de la superficie, en una pequeña depresión, por lo que es posible que la segunda permanezca oculta debajo de este montículo más elevado”, sostuvo el investigador. Además, indicó que el tipo de arena compacta de la zona facilitaría la preservación de la estructura.Patrocinado

Los túneles subterráneos que alimentan el misterio en Guiza

Durante las exploraciones, los investigadores también detectaron lo que describieron como pasadizos subterráneos y pozos verticales conectados entre sí. De acuerdo con Biondi, las formaciones encontradas debajo de la zona tendrían una disposición simétrica con los corredores ya identificados bajo la Gran Esfinge.

La teoría de una segunda esfinge no es completamente nueva. El egiptólogo Bassam El Shammaa ya había planteado hace años la posibilidad de otro monumento similar basándose en registros y relatos de la mitología egipcia. Incluso, antiguos símbolos grabados en la llamada Estela del Sueño muestran dos esfinges, un detalle que para algunos especialistas podría indicar que ambas figuras existieron en algún momento.

Sin embargo, no todos comparten la hipótesis. El exministro de Antigüedades de Egipto, Zahi Hawass, rechazó estas versiones y afirmó que las excavaciones realizadas en la zona nunca encontraron pruebas concluyentes. Mientras tanto, Biondi aseguró que el equipo continúa estudiando los datos obtenidos y espera autorización de las autoridades egipcias para profundizar la investigación en el misterioso montículo.