Bajo el lema “Pymes que dan trabajo, sabores que crean historias”, quedó inaugurada la 19° Expo Delicatessen & Vinos en Córdoba



Córdoba, mayo de 2026. Con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de organismos públicos, empresarios y referentes del sector gastronómico, vitivinícola y turístico, quedó oficialmente inaugurada la 19° Edición de Expo Delicatessen & Vinos, el evento enogastronómico más importante del interior argentino.



La ceremonia de apertura se desarrolló este jueves en el Centro de Convenciones Córdoba “Brigadier Juan Bautista Bustos” y contó con la participación de Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria y Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba; Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional; Fiorella Polanco Martínez, cónsul general del Perú en Córdoba; Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo; y Natalia Seiler, directora ejecutiva de la Agencia Competitividad Córdoba.



Asimismo, estuvieron presentes Marcelo Valdomero, subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Córdoba; Adrián Alonso, director de Comercio Exterior de la Provincia de San Juan; Lila Bacigalupo, directora general de Promoción Turística de la Ciudad de Buenos Aires; Giuliana Veliz, gerente de Promoción Turística de la Ciudad de Buenos Aires; Carlos Weiner, director de zona sur de la Provincia de Mendoza; y Virginia Granja, gerente comercial de Telefe Córdoba.



También acompañaron el acto inaugural autoridades de diversas entidades oficiales y empresariales, representantes institucionales y referentes del sector productivo, turístico y gastronómico de distintos puntos del país.



Organizada por Joint Group, con el acompañamiento estratégico de Telefe Córdoba, Expo Delicatessen & Vinos reúne durante cuatro jornadas a más de 300 productores, bodegas, emprendedores y pymes regionales provenientes de distintos puntos de la Argentina, consolidándose como un espacio estratégico para la promoción de productos, generación de negocios y difusión de las economías regionales.



Durante el acto inaugural, Andrea Ravich, directora de Joint Group y organizadora del evento, expresó: “Este año elegimos trabajar bajo un lema que nos representa muchísimo: PyMEs que dan trabajo, sabores que cuentan historias. Porque detrás de cada producto que vemos en esta exposición hay mucho más que un sabor. Hay familias, esfuerzo, innovación y personas que todos los días apuestan por producir, crecer y generar oportunidades en distintos puntos de la Argentina. Creemos profundamente en el rol de las PyMEs como motor del desarrollo regional y también en la capacidad que tiene esta industria para conectar producción, turismo, cultura y trabajo.”



Por su parte, el ministro de Bioagroindustria y Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba, Sergio Busso, señaló: “Córdoba es una provincia profundamente productiva. Y aunque en el sector vitivinícola no lideramos a nivel nacional en volumen, sí venimos creciendo de manera sostenida en cantidad y calidad de bodegas, con el acompañamiento del Gobierno de Córdoba. Ese crecimiento, combinado con el desarrollo del enoturismo, genera una oportunidad enorme para seguir fortaleciendo nuestras economías regionales y mostrar todo el potencial que tiene el interior provincial”. Y agregó: “Desde el Gobierno de Córdoba apostamos al desarrollo de la producción, al agregado de valor en origen, al fortalecimiento de las economías regionales y a la generación de empleo genuino. Creemos en una producción que transforma materias primas, que genera arraigo y que impulsa oportunidades en cada rincón del territorio cordobés.”



En tanto, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, valoró: “Quiero destacar y felicitar la impronta y la fortaleza que tiene este encuentro por seguir arriesgando, por seguir invirtiendo, por seguir impulsando la economía cordobesa, a sus pueblos, y a través de ellos a las familias. Este evento es el más importante del interior de la Argentina y, año a año, sigue posicionándose como líder en este segmento además de continuar generando y mostrando oportunidades.”



Uno de los momentos destacados de la jornada inaugural fue la participación de Miguel Jacobawsky, empresario Pyme y referente en redes a través del perfil @elpyme, junto a su socio Pablo Gelaf, quienes a través de un panel abordaron la realidad cotidiana de las pequeñas y medianas empresas argentinas, con humor y mirada crítica los desafíos que atraviesa el sector emprendedor y productivo del país.



Fin de semana con actividades, sabores y experiencias

Durante las jornadas del sábado y domingo, la programación de la 19° Expo Delicatessen & Vinos incluirá propuestas gastronómicas, espacios de formación, cocina en vivo y degustaciones orientadas tanto al público general como a profesionales del sector.



Entre las actividades previstas para estas jornadas se destacan actividades impulsadas por bodegas, productores gourmet, chefs y representantes de distintas provincias argentinas, además de experiencias sensoriales y masterclass vinculadas a la cocina contemporánea y la identidad gastronómica regional.



La programación también contempla presentaciones especiales sobre vinos, vermut, café de especialidad y cocina internacional, junto a experiencias desarrolladas por organismos provinciales y entidades vinculadas al desarrollo productivo y turístico.



Además, uno de los espacios más destacados de la expo será la Sala Alta Gama, que tiene lugar los primeros tres días del evento. En este espacio exclusivo el público podrá acceder a degustaciones exclusivas de vinos y bebidas premium, cuidadosamente seleccionadas entre bodegas y productores de todo el país.



Con cupos limitados y un formato orientado a la experiencia sensorial, este espacio propone un recorrido por etiquetas de alta calidad, con el acompañamiento de sommeliers y especialistas que guiarán cada degustación, aportando conocimiento técnico y contexto sobre origen, procesos y perfiles aromáticos.



Por otra parte, en el marco de la 4° Expo Deli & Saludable, que se desarrolla de manera simultánea en la Cúpula Azul del Complejo Ferial Córdoba, durante el sábado y domingo habrá charlas, talleres y clases enfocadas en alimentación consciente, bienestar integral y hábitos saludables.



La propuesta incluirá actividades sobre nutrición, cocina saludable, suplementación, salud digestiva, bienestar físico y emocional, además de clases en vivo a cargo de chefs, nutricionistas y especialistas en salud integral.



Ambas exposiciones cuentan nuevamente con el acompañamiento de Ormay, empresa encargada de proveer el equipamiento integral de cocina utilizado en los diferentes espacios gastronómicos del evento. La firma aporta tecnología, funcionalidad y equipamiento profesional para las actividades culinarias que forman parte de la programación de Expo Delicatessen & Vinos y Expo Deli & Saludable.

DATOS CLAVES DE LAS EXPO



Entradas

Las entradas para Expo Delicatessen & Vinos y para Expo Deli & Saludable ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Autoentrada.



Fechas y horarios – Expo Delicatessen & Vinos Del 7 al 10 de mayo

Público general: de 18 a 22 hs

de 18 a 22 hs Traders (profesionales): acceso desde las 17 hs

Durante estas jornadas, el público podrá recorrer la expo, participar de degustaciones y conocer la propuesta de marcas y productores.



Expo Deli & Saludable 9 y 10 de mayo

De 12 a 19 hs