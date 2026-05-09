Bajo el lema “Pymes que dan trabajo, sabores que crean historias”, quedó inaugurada la 19° Expo Delicatessen & Vinos en Córdoba
DATOS CLAVES DE LAS EXPO
Entradas
Las entradas para Expo Delicatessen & Vinos y para Expo Deli & Saludable ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Autoentrada.
Fechas y horarios – Expo Delicatessen & Vinos
Durante estas jornadas, el público podrá recorrer la expo, participar de degustaciones y conocer la propuesta de marcas y productores.
Expo Deli & Saludable