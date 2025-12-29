Nacieron trigemelas, un caso que se da en 200 millones de nacimientos

Marcela Troncatti Castillocampo22 de diciembre de 2025
Mientras el Banco Central avanza hacia un esquema cambiario atado a la inflación y el Gobierno impulsa una reforma fiscal con incentivos para el agro, Argentina comienza a perfilar una producción récord de maíz temprano. El contexto macroeconómico local se combina con mercados internacionales debilitados y una oferta agrícola abundante, según el análisis de Dante Romano, profesor e investigador de la Universidad Austral.
pregonandoMundo24 de diciembre de 2025
Ruth Morton, una mujer uruguaya de 97 años, confesó que en 1983 trabajó para el ejército británico durante la Guerra de Malvinas.
pregonandoArgentinaEl sábado
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó este viernes la propuesta salarial del Gobierno para la Administración Pública Nacional, que contempla un aumento del 2% para diciembre y el pago de un bono extraordinario, por única vez, de 50.000 pesos.
ilprofesionalArgentinaEl sábado
El cierre definitivo de una de las tiendas más emblemáticas del sector retail en Argentina marca mucho más que el final de un local comercial. Representa el cierre de una etapa histórica para el consumo masivo, la construcción y el equipamiento del hogar en el Gran Buenos Aires, y expone con crudeza las tensiones que atraviesa la economía real.
El director del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina, Matías Martiarena, realizó un balance de lo que fue el año 2025 y compartió las expectativas de cara a 2026.