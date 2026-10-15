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Inauguraron la Biblioteca Popular “Alicia Moreau de Justo” en Concordia

La iniciativa de la agrupación “Hermes Binner” busca acercar los libros y generar un espacio de apoyo educativo y cultural para los chicos del barrio.
Curiosidades15/10/2026 AHB

Funcionará en calle 11 de Noviembre 632.

Este miércoles quedó inaugurada la Biblioteca Popular “Alicia Moreau de Justo”, una iniciativa de la agrupación “Hermes Binner” para promover la lectura y generar un espacio cultural para la comunidad.imagen

El proyecto fue coordinado por Emanuel Almada, secretario de Asuntos Municipales Provincial del Partido Socialista y referente local, junto a Siomara Laner, congresal provincial. Del acto también participó Sofía Gan, presidenta del Partido Socialista de Entre Ríos, quien viajó a Concordia para acompañar la apertura.

Durante la inauguración, Almada destacó el trabajo que demandó poner en marcha la biblioteca y agradeció a quienes colaboraron con el proyecto.

“Ver las estanterías llenas y a los chicos acercarse a mirar los libros es la mayor satisfacción. Este proyecto no se logró de la noche a la mañana; requirió un trabajo codo a codo con los compañeros de Concepción del Uruguay y el compromiso de cada vecino que donó o ayudó a acomodar el lugar. Queremos un barrio con más oportunidades, donde la solidaridad y el debate de ideas sean cotidianos”, expresó.

Por su parte, Gan destacó la importancia de la iniciativa para el socialismo y el acceso a la educación.imagen

“Inaugurar una biblioteca no es un hecho menor ni casual: es la esencia misma de lo que entendemos por socialismo. La política cobra sentido cuando transforma la realidad cotidiana de la gente. Abrir un espacio de lectura en este barrio es apostar a la educación, a la igualdad de oportunidades y a garantizar que el acceso al conocimiento sea un derecho para todos”, sostuvo.

Cómo nació la biblioteca

Los inicios de la biblioteca fueron en Concepción del Uruguay, los compañeros comenzaron con esta iniciativa hace años atrás. El tiempo en pandemia hizo que la misma tenga que cerrar; pero los libros seguían allí, a la espera de ser abrazados por alguien.
Entonces se decidió trasladar más de 500 libros a la ciudad de Concordia, esto se realizó con mucho esfuerzo y en tres viajes diferentes, luego tocó catalogarlos y abrir un espacio para la lectura y el conocimiento.

Actividades

A parte de la biblioteca, se utiliza el espacio para enseñar guitarra, y brindar apoyo escolar en primaria y secundaria.

Autoridades presentesimagen

De la inauguración participaron vecinos, dirigentes sociales y referentes políticos locales y provinciales. Entre ellos estuvieron Guillermo Marcone, delegado argentino ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande; Luciano Del Ollio, de la Delegación Concordia del Ministerio de Gobierno de Entre Ríos, y el concejal Emanuel Godoy.

Desde la agrupación “Hermes Binner” agradecieron a quienes se acercaron y colaboraron para que la biblioteca pudiera abrir sus puertas.antes-en-el-monumental/

FUENTE: Agrupación “Hermes Binner”

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