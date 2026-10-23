Rescatan con hipotermia grave a 2 menores en los Alpes tras dejarlos sus padres solos en la montaña

Al llegar, los menores descubrieron que estaba cerrado y quedaron a la intemperie, a más de 2.300 metros de altitud, hasta ser rescatados de madrugada.

Una excursión familiar en Alemania casi acaba en tragedia. En Tirol del Sur, el servicio de rescate de montaña ha tenido que salvar en plena noche a dos hermanos alemanes en apuros. Los chicos, de 13 y 16 años, habían sido dejados solos por sus propios padres y quedaron atrapados a más de 2.300 metros de altitud frente a un refugio cerrado.

La familia había iniciado la excursión juntos en Toblach. Tras varias horas, sin embargo, los padres dieron la vuelta y dejaron que sus hijos siguieran solos. El plan era que los adolescentes pasaran la noche en el refugio Bonnerhütte, porque los padres los consideraban suficientemente experimentados. Pero nadie comprobó antes los horarios de apertura. El histórico refugio, construido en 1897 por la sección de Bonn del Alpenverein, había dado por terminada la temporada hacía ya una semana.

El aviso de emergencia llegó finalmente hacia la 1:00. Los chicos estaban a la intemperie, en el frío, después de haber superado más de 1.000 metros de desnivel. El servicio de rescate de montaña salvó a los hermanos y los trasladó al hospital.

Una madre deja a sus 2 hijos solos en una montaña de Polonia entre la niebla para seguir su excursión

Según el Servicio de Rescate en Montaña de Val Pusteria, los adolescentes iban mal equipados y sufrían una hipotermia grave; uno de ellos llegó a vomitar. Ya han podido abandonar el hospital. Los rescatadores hablaron de "gran imprudencia" y destacaron que un comportamiento tan irresponsable, por suerte, solo se da rara vez.

La historia recuerda de forma inquietante al cuento de 'Hänsel y Gretel' de Jacob y Wilhelm Grimm, publicado en 1812. Solo que, esta vez, el abandono no tuvo lugar en el bosque, sino en las gélidas alturas de Tirol del Sur.