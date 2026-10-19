MÁS REFLEXIONES SOBRE SUSTENTABILIDAD

No el arte superfluo y muchas veces estúpido, impuesto por la modernidad, sino; el arte como habilidad para construir con las manos y con la mente, con gran artificio y creatividad, con técnica de sobrada lógica, con ciencia y con conciencia.

Para, en definitiva, dejar de pertenecer a un mundo que ha dejado al 80% de sus habitantes fuera de todo y luego se pregunta ¿cómo? y ¿porqué?

Como decía algún profesor atrevido de viejas épocas académicas; ¿¡¡Porqué no copiar bien!!?... El copiar y particularmente el copiar bien, puede ser motivo más que suficiente para promover un verdadero Desarrollo

Arquitectónico. Pero el empastar y particularmente el empastar mal, puede mezclar y confundir las cuestiones, reforzando el actual Subdesarrollo Arquitectónico en el que está

inmerso el hábitat.

Es así que, el Copypaste queda en manos exclusivamente profesionales...

Es socialmente necesario que el Arquitecto dejede tender a ser espectador o mero consumidor en la cadena económica, para transformarse en productor y verdadero transformador del hábitat humano.

El Arquitecto no es mercader, ni jamón del medio de la cadena de consumo, ni chivo expiatorio de necesidades creadas para el consumo compulsivo...

Es parte irremplazable y decisora de la cadena productiva, a partir de su criterio proyectual y atinada valoración de los pliegos de especificación técnica que, para cada obra, realice.

Para compensar los mayores costos generados por las actuales Ciudades Inflacionarias, es imperioso comenzar a tomar decisiones acertadas antes que sus relaciones habitacionales sean subyugadas por las

ambientales pasando a ser objetos arquitectónicos ya irresolubles.

Es más que evidente que su matriz energética esta totalmente desactualizada, mal dimensionada, des-balanceada e in-adecuada a las reales necesidades de sus Ciudadanos que, inapropiadamente e involuntariamente, actúan en contra de sus propios intereses productivos...

Hay una relación cada vez más peligrosa y consensualmente establecida, entre la Ciudad Moderna y la necesidad imperiosa de su “crecimiento económico sustentable” a partir de recursos extra-regionales…, principalmente energéticos…, generadores de mayores costos, innecesarios e inflacionarios…

Se puede revertir esta situación; tan solo con un poco de voluntad, ingenio y eficiencia, de un ser

humano empapado de conocimiento apropiado y no inapropiado y de-ficiente.

Fusionar es reducir a una sola dos o más cosas, ligarlas íntimamente o integrarlas material, intelectual o moralmente. Es así que existen fusiones ideológicas, políticas, comerciales, empresariales y ¿¡por que no!?,

arquitectónicas...

Fusiones arquitectónicas que fortalezcan y faciliten las actividades productivas de las Personas integrándolas íntimamente con su hábitat o ámbito vital de vida…

En definitiva; Una verdadera, renovada y vanguardista ARQUITECTURA FUSIÓN…

Ser “verde” no implica, estar a la moda, revistiendo todos los edificios de vegetales, ni ajustarse u obligarse a una ley o norma, ¡menos aún exógena o a partir de condicionantes exógenos!...

Ser “verde” implica un aprendizaje cultural, a partir de reglas claras y de aplicación progresiva, hasta orientar a las Personas en un sentido, ¡esencialmente productivo!, evitando así una arquitectura aterialmente inflacionaria, conceptualmente inadecuada, laboralmente inapropiada y ambientalmente improductiva.

La palabra sustentabilidad, altamente cooptada y desnaturalizada por la moda, transformada en

cuento, vacío de contenido, que muy pocos quieren escuchar…

¡Preocupante un ambiente donde comunicar cuando nadie quiere escuchar!...

La palabra poder, normal y tendenciosamente confundido con la dominación, lo imposible para

muchos o los grandes “negocios” para pocos, cuando tener poder es solo tener la capacidad de

hacer algo y poder transmitirlo…

¡Preocupante un hábitat que inhiba a sus habitantes en sus capacidades de poder hacer!...

Lo que no se logra culturalmente, en lo que respecta a la construcción del hábitat y a través de

una educación ciudadana progresiva, se sufre ambientalmente con la mayor parte de los

Ciudadanos y principalmente los de menores recursos monetarios, con una deficiente calidad

habitacional dependiente de economías extraregionales o ¡lo que es peor aún!, extra nacionales.

¡¡La Arquitectura es una profesión productiva!! y sus profesionales no son solo sujetos de

“MERCADO”, que compran y venden productos para la construcción de inmuebles sino,

esencialmente, proyectistas y promotores de bienestar ambiental y habitacional.

Una Arquitectura generadora de Ciudad..., de Ciudadanos..., de ¡Personas Libres!..., sujetos a

Derechos y Obligaciones..., simplificados en sus cuatro acciones económicas con sus

correspondientes valores ecológicos; del Derecho a producir con la Obligación de no contaminar, de

distribuir sin obstruir, de comerciar sin deteriorar la capacidad de compra de las otras Personas Libres

y de consumir sin derrochar…,¿¡sería, sin duda alguna, una buena tendencia, no!?...

Es necesario…, ¡¡casi indispensable!!…, comprender que el problema energético, que sufre

gran parte de la humanidad, no se soluciona con “in-versiones de Mercado”, solo al alcance del 20%

de las Personas que puedan pagarlas, sino con una verdadera y apropiada versión de lo mal hecho

para que, lo hecho a futuro, no se transforme otra vez en des-hecho y sujeto, nuevamente, a ser

renovado porque así lo dispone e impone “EL MERCADO”…

La Arquitectura tiene que potenciar, obligatoria y humanamente, el respeto por las economías

regionales, sus condiciones ambientales y las relaciones socio-económicas de bien-estar

establecidas entre sus habitantes, promoviendo un hábitat eco-nómico-lógico donde se produzcan

bienes sin contaminar, se los distribuya sin obstruir, se los comercialice sin deteriorar la capacidad de

adquirirlos y se los consuma sin derrochar.