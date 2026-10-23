Todo listo para el Congreso de AAMeFe en el Faena Art Center

Con alrededor de 300 asistentes confirmados y referentes nacionales e internacionales, AAMeFe ultima los detalles de lo que será su XVII Congreso de Medicina Felina. Su presidenta, Marité Chaher, destacó el crecimiento de la Asociación y explicó a MOTIVAR por qué cada vez más veterinarios buscan capacitarse en una especie que gana protagonismo en los consultorios.

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“En estos últimos años AAMeFe apuntaló su crecimiento y este evento será una muestra más de ello”, aseguró Chaher.

El encuentro volverá a combinar capacitación, actualización profesional y espacios para fortalecer los vínculos entre colegas. Esta vez, además, lo hará en un nuevo escenario, el Faena Art Center (CABA). “Tratamos de elegir disertantes convocantes de primer nivel, siempre. Y lo vivimos con mucha alegría porque estamos viendo materializarse todo el esfuerzo que pusimos para que AAMeFe crezca”, sostuvo.

Este impulso también se refleja en un dato concreto: actualmente, la Asociación Argentina de Medicina Felina cuenta con alrededor de 450 miembros y reúne no solo a profesionales argentinos, sino también de distintos países de América Latina, Brasil y hasta España.

Nutrición y salud felina, en el centro de la agenda

Uno de los nombres destacados del Congreso será el de Cecilia Villaverde, veterinaria española radicada en el Reino Unido y especialista en nutrición de pequeños animales. Según adelantó Chaher, buena parte de los contenidos girará precisamente alrededor de la nutrición y su relación con los pilares de la salud de los felinos.

La propuesta se completará con la participación de Lina Sanz, de Chile, y referentes argentinos como Martín Marcos, quien abordará las cirugías del shunt portosistémicos, y Pablo Manzuc, reconocido por su trayectoria en dermatología veterinaria.

Más allá del contenido científico, AAMeFe busca que el Congreso mantenga otro de los atributos que la entidad considera centrales: generar comunidad.

“Es un espacio no solo para aprender, sino también para reencontrarse y conocerse. Muchos nos conocemos por las redes, pero jamás nos vimos y es muy lindo poder encontrarnos en persona”, explicó Chaher.

¿Por qué crece el interés por la medicina felina?

El fenómeno excede al Congreso. En distintos encuentros veterinarios, las salas dedicadas a medicina felina muestran una convocatoria creciente. Para Chaher, no existe una única explicación.

“Creo que es de todo un poco, porque el felino como animal de compañía creció muchísimo en los últimos años”, explicó.

La presidenta de AAMeFe recordó que durante muchos años la formación veterinaria no contemplaba con la misma profundidad las particularidades de los gatos. “Antes de esta explosión de los felinos, el gato era un perro chico. Así lo estudiamos nosotros, no se ponía hincapié en eso”, señaló.

A esa transformación se suma otro fenómeno: los gatos viven más años y eso obliga a los profesionales a actualizar sus conocimientos. “Con todos los avances, el felino vive muchos más años que antes. Y a medida que tiene más años van apareciendo enfermedades que no son nuevas, sino que se ponen de manifiesto porque los felinos viven más”, explicó Chaher.

Y agregó: “Hay que capacitarse y estar al tanto de todo eso. Por eso la gente se inclina mucho a la medicina felina, porque hay mucho por aprender”.

Más gatos y mayor demanda veterinaria

El crecimiento de la población felina como animal de compañía también está modificando la dinámica de los consultorios. Según Chaher, los profesionales coinciden en que la presencia de gatos viene ganando terreno, especialmente en los grandes centros urbanos. “La gente elige más gato que perro, especialmente en las ciudades, y todo eso llevó a que crezca mucho la demanda de atención veterinaria”, aseguró.

En paralelo, la industria acompaña esta evolución con productos y propuestas específicas. “Muchos están lanzando productos cat friendly y es un momento ideal para promocionarlos. La industria acompaña y siempre agradecemos mucho que esté con nosotros en todos los eventos”, destacó la presidenta de AAMeFe.

Una asociación que apuesta por sus socios

Para Chaher, una de las claves que explica el crecimiento de AAMeFe es el vínculo construido con sus miembros. “El protagonista es el socio. Todo lo que hacemos, lo hacemos en función del socio”, resumió.

La entidad impulsa becas para participar de otros encuentros, organiza actividades científicas y promueve espacios de intercambio que exceden lo estrictamente académico. “Se ha generado un sentimiento de familia”, describió nuestra entrevistada.

Con esa comunidad como respaldo y una medicina felina que continúa expandiéndose, AAMeFe encara un nuevo Congreso que buscará poner sobre la mesa los desafíos actuales de la especialidad.

Programa e inscripción al Congreso

Los no socios de AAMeFe que estén interesados en inscribirse, podrán hacerlo desde AQUÍ.

Por otro lado, quienes sean socios, pueden hacerlo desde el link compartido en el grupo de Whatsapp de la Asociación.