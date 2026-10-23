Se informan las cotizaciones de novillos tipo exportación en los mercados de la región y su comportamiento durante el último año.

Uruguay: el novillo tipo exportación se paga USD6, con un aumento de siete centavos en relación a la semana pasada, en un mercado que sigue firme. Es la tercera semana de recuperación, en las que sumó 17 centavos y queda, así, a un paso del récord histórico de 6,03 observado en la primera semana de septiembre. La faena de la última semana fue de 44 mil cabezas, primer salto después de semanas de bajos niveles. Resultó 30% superior a la previa y 34% mayor que el promedio de las diez precedentes. Las exportaciones de la segunda semana de octubre siguieron con su ritmo moroso, apuntando a 24 mil tec en el mes, 35% abajo interanual.

novillos

Argentina: el novillo trazado y pesado vale USD5,46, al tipo de cambio neto de la exportación, un centavo más en la semana. Con un mercado cambiario igual, un pequeño incremento en el promedio de los ofrecimientos de la industria hizo este movimiento.

Brasil: el novillo gordo tiene un precio de USD5,04, sin cambios sobre la semana anterior. El aumento en el valor interno fue exactamente compensado por la devaluación del período. Las exportaciones de la segunda semana levantaron un poquito y apuntan a 206 mil t en el mes, con 36% de caída interanual, igualando la reducción del mes anterior.

Paraguay: el novillo apto UE cotiza a USD5,45, con un aumento de cinco centavos, en un mercado que sigue caracterizado por la baja oferta, en las puertas de la reiniciación de los trabajos con carne kosher.

El precio en la Argentina es 3% mayor que el promedio ponderado de sus vecinos, sin cambios en la semana, mientras que la brecha máxima entre ellos es de 19%, un punto más.

Cómo y para qué se elabora el informe semanal del Novillo Mercosur: Esta información tiene como finalidad analizar la competitividad de la carne de cada uno de los países del Mercosur, que es interesante por la cantidad de mercados externos que comparten. Dada la situación regulatoria en la Argentina, que es el único con impuestos a la exportación, la conversión del precio a dólares se hace con el tipo de cambio oficial mayorista y la carga del 5% de derechos de exportación. Estos números no pretenden reflejar el ingreso de los ganaderos argentinos, aunque son válidos para los de los otros países del bloque.

Precios extra Mercosur

Se indican los valores de novillos terminados en plazas seleccionadas, expresados en USD por kilo carcasa.

Estados Unidos: 7,78

Unión Europea: 7,69

En EE.UU. hubo un aumento de 15 centavos sobre la semana anterior y en Europa se marcó +17 centavos, con aumento simultáneo de precio interno y de valor del euro.

Un año de valorización del novillo en el Mercosur

En las cuatro plazas el valor del novillo marcó una tendencia ascendente en los últimos 12 meses, con las esperables oscilaciones.

En su primera mitad, el precio en la Argentina fue el mayor, lo que cambió desde principios de junio, cuando tomó la delantera el uruguayo, lo que sigue sin cambios.

En el interín, el valor en Paraguay se fue acercando al argentino y hoy están en un virtual empate.

Mientras tanto, el precio brasileño se mantuvo casi permanentemente como el más bajo -excepto en pocas semanas-, lo que le dio una competitividad remarcable a las exportaciones de la mayor ganadería de la región.

La tendencia a un mayor valor es consistente con lo sucedido con los precios internacionales en el período.

Estados Unidos volátil y Europa a la baja

En las mismas 52 semanas, el mercado ganadero de EE.UU. vivió en una montaña rusa, dibujando una V y una V invertida, con grandes variaciones.

Hace un año, el novillo marcaba USD8,20, bajó en dos meses un dólar, luego en seis meses aumentó dos dólares, alcanzando un récord histórico para luego bajar 1,5 dólares en estos últimos cinco meses.

En Europa, en cambio, producto del valor interno y de la volatilidad de la relación euro/dólar, el precio del novillo fue mayormente bajante, con una pequeña recuperación en el verano boreal que luego se perdió.

Ambos mercados vienen observando precios similares entre sí en los últimos cien días.