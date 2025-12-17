Desde la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Concordia, el Movimiento Nacional SURGE, GESTARA,
LOS PIBES MOVIMIENTO POPULAR, MISIONEROS PAPA FRANCISCO y otras organizaciones sociales de la ciudad de concordia sentimos la necesidad —y la obligación moral— de decir lo que muchos piensan pero pocos se animan a expresar con claridad: los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del privado, están hoy mayormente ausentes de las luchas que definen el presente y condicionan el futuro de nuestra sociedad.Concordia17/12/2025pregonando