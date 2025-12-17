Desde  la Mesa Coordinadora de Jubilados y  Pensionados de Concordia, el Movimiento Nacional SURGE, GESTARA,

Esa ausencia duele. Pero, sobre todo, se paga caro: con retrocesos, con pérdida de derechos y con el avance de sectores que solo buscan sostener privilegios a costa del pueblo.

Nos preocupa profundamente el ataque feroz y cruel que se descarga sobre la clase trabajadora a través del engendro mal llamado reforma laboral, que no es otra cosa que la destrucción sistemática de derechos conquistados con décadas de lucha, organización y, en muchos casos, con la vida de millones de hombres y mujeres que pelearon por una sociedad más justa.

Como en otras etapas de nuestra historia, proponemos recuperar las instituciones que supieron representar al conjunto de los trabajadores y del pueblo. Aquellas que fueron bastiones de dignidad, organización y resistencia hoy, en muchos casos, se han convertido en estructuras burocráticas, tibias, funcionales a los gobiernos de turno o directamente desconectadas de la realidad de sus bases. Están más preocupadas por conservar cargos que por defender derechos. Se acomodan, negocian en silencio y, cuando la calle exige presencia, se esconden detrás de comunicados vacíos o paros simbólicos que no conmueven a nadie.

No podemos callar más. No alcanza con mirar desde la vereda. No alcanza con quejarse en redes sociales. No alcanza con votar cada tanto y desentenderse del resto. La pasividad generalizada frente al ajuste, la precarización, el vaciamiento del Estado y la entrega de nuestra soberanía es alarmante. Y lo más grave es la falta de reacción: no hay bronca organizada, no hay dignidad colectiva, hay apatía.

¿Dónde están los trabajadores cuando se ajustan los salarios, cuando se despide, cuando se cierran programas sociales y culturales, cuando se desmantelan la salud y la educación públicas? Reconocemos y destacamos a aquellas representaciones gremiales que sí se han movilizado de manera constante, que convocan permanentemente a los trabajadores y trabajadoras y que acompañan la lucha de jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas y movimientos sociales. Pero no alcanza con unos pocos.

¿Dónde estamos cuando se criminaliza la protesta, cuando se avanza sobre derechos conquistados, cuando se reprime la pobreza?

¿Dónde estamos todos, como sociedad, cuando el miedo nos vuelve obedientes y la comodidad nos vuelve cómplices?

A esta situación se suma una enorme preocupación por las recientes declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, que vuelven a poner en discusión el desmantelamiento del PAMI. Atacar el sistema de salud de nuestros jubilados y jubiladas no es solo una política de ajuste: es una decisión cruel que atenta contra la dignidad de quienes trabajaron toda su vida y hoy dependen de un Estado presente para vivir con derechos.

Es hora de asumir que sin participación no hay comunidad posible. La responsabilidad social no es una consigna para discursos ocasionales: es una práctica cotidiana que exige compromiso, conciencia y coraje. Todos los sectores —trabajadores, dirigentes sindicales, organizaciones civiles, empresarios y ciudadanos— tienen responsabilidad en la construcción o en la destrucción del tejido social. No hay neutralidad posible. El que no lucha, habilita el saqueo. El que no participa, cede el poder a los mismos de siempre.

Desde SURGE lo decimos con claridad: necesitamos despertar. Urge construir una nueva conciencia social, profundamente crítica, activa y solidaria. Necesitamos que los trabajadores recuperen su rol histórico de protagonistas, que los gremios se sacudan la cobardía y el acomodo, que los sectores populares salgan de la resignación y que la sociedad entienda que no hay democracia real sin participación directa.

La historia no la escriben los indiferentes. Y este pueblo ya no tiene tiempo para la pasividad.

Convocamos a marchar este jueves, todos juntos, para repudiar el proyecto de reforma laboral y defender los derechos conquistados.

El momento exige coraje, exige calle, exige presencia. Porque lo que está en juego no es una simple reforma: es el modelo de país, la dignidad de las mayorías y el destino de las futuras generaciones.

MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CONCORDIA

MOVIMIENTO NACIONAL SURGE ENTRE RIOS GESTARA

