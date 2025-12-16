¿Argentina puede quedar afuera del Mundial 2026?: El rumor que crece desde África

pregonandoPoliciales14/12/2025
En un contexto provincial (y nacional) marcado por el avance del crimen organizado y la creciente presión sobre las estructuras policiales y judiciales, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, ofrece una radiografía cruda de la situación provincial.
pregonandoArgentina14/12/2025
Los bancos son instrumentos importantes que facilitan el cobro de los sueldos, además de permitir transacciones para ahorrar e invertir, entre otras cosas. Sin embargo, habrá tres días en los que no se podrán hacer operaciones bancarias en Argentina.
pregonandodeportes15/12/2025
El delantero del Millonario anotó los dos tantos de la noche para la conquista del combinado Sub 16 en Miami.
El movimiento obrero sindicalizado en la Confederación General del Trabajo C.G.T. Regional Concordia llevará a cabo un Plenario de organizaciones adheridas en total y absoluto rechazo al proyecto de Reforma Laboral que pretende imponer el actual gobierno liberal mileísta.
eldiario.esPoliciales15/12/2025
La senadora presentó un escrito ante el Comité de Ética del fútbol sudamericano. El viernes un allanamiento judicial avanzó sobre una millonario estancia en Pilar y relevó una impresionante flota de autos de lujo.