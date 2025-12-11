El Intendente Bravo recorrió la Sede de UADER junto al Decano de la Facultad de Humanidades

Ambas autoridades realizaron un recorrido por el edificio, con el objetivo de hacer un relevamiento del lugar, para llevar a cabo una serie de obras de refacción.

Además, se prevé la ampliación de una de las aulas, la cual servirá para la cursada del Profesorado en Educación Especial, que comenzará el año que viene.

Cabe destacar que el año entrante van a circular más de 250 alumnos en la sede local de UADER-Humanidades.

9 de febrero - Inicio del ciclo lectivo:

• Profesorado de nivel primario

• Profesorado en Educación especial

En el encuentro de hoy, también estuvieron presentes la Coordinadora de la sede local, Jesica Macarrone, y el Subsecretario General de la Facultad de Humanidades, Julián Fernández.