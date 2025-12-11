El Intendente Bravo recorrió la Sede de UADER junto al Decano de la Facultad de Humanidades

El fin de semana ARRANCA LA COPA ENTRE RÍOS
La Copa Entre Ríos conoció la conformación de las zonas hace unos días y hace pocas horas ya también los cruces de la primera fecha. El torneo comienza este fin de semana del 13 y 14 de diciembre.
El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, en la tarde de este miércoles, mantuvo un encuentro con el Decano de la Facultad de Humanidades de UADER, Daniel Richar, quien visitó la sede local de esa institución.Entre Rios11/12/2025pregonando
Ambas autoridades realizaron un recorrido por el edificio, con el objetivo de hacer un relevamiento del lugar, para llevar a cabo una serie de obras de refacción.
Además, se prevé la ampliación de una de las aulas, la cual servirá para la cursada del Profesorado en Educación Especial, que comenzará el año que viene.
Cabe destacar que el año entrante van a circular más de 250 alumnos en la sede local de UADER-Humanidades.
9 de febrero - Inicio del ciclo lectivo:
• Profesorado de nivel primario
• Profesorado en Educación especial
En el encuentro de hoy, también estuvieron presentes la Coordinadora de la sede local, Jesica Macarrone, y el Subsecretario General de la Facultad de Humanidades, Julián Fernández.
Hernán Letcher, economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sostuvo que el país atraviesa un proceso de reconfiguración económica que excluye a amplios sectores sociales y afirmó: "En el país del trigo estamos importando fideos".
El presidente de AFA y su mano derecha Pablo Toviggino, al frente del Consejo Federal, recibieron un importante respaldo del fútbol federal.
Hace seis meses, el estudio Elizalde&Riffel analizó distintos planteos en campo criador y concluyó que incorporar la recría per se no traía beneficios económicos. Ante el nuevo escenario de precios, el dilema actual es si sigue siendo necesario terminar los animales para que los números cierren. Qué cambió con la carne cara.
Horario: 10:00 horas La jornada del jueves abordará la importancia estratégica de la Hidrovía Paraná–Paraguay como corredor fundamental para el desarrollo económico, productivo y territorial de la región litoral.
El Partido Justicialista de Entre Ríos rechazó enérgicamente la posibilidad de cierre de carreras en Institutos de Formación Docente y advirtió que esta medida tendrá graves consecuencias para el desarrollo del interior provincial y el futuro de los jóvenes entrerrianos. “Cerrar aulas es cerrarles la puerta en la cara”, señalaron.
El presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Cáceres, cuestionó las recientes declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio durante el acto de reconocimiento a policías de la provincia y advirtió sobre las consecuencias de las políticas económicas del Gobierno nacional.
Desde el Órgano de Revisión de Salud Mental destacaron que la norma representó un avance en el respeto por los derechos humanos de los usuarios y usuarias.
La ciudad de Hernández (Depto Nogoyá) festejará el 1er aniversario de la inauguracion del mural mas grande del país realizado en la tecnica del mosaiquismo en honor a Diego Armando Maradona, mural cuyo autor es el diamantino Néstor Medrano (radicado desde hace años en Gualeguay).
Este lunes, el intendente de Colonia Ayuí José Marticonera y el presidente de la Cooperativa Eléctrica Marcelo Spinelli, mantuvieron una reunión en la que firmaron un convenio para impulsar mejoras en el Alumbrado Público.
Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en el que participaron 14 de sus miembros.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Asselborn, Juan, propietario del inmueble ubicado en calle Mario H. Gatto N° 681 y 659 - Manzana 228 - Parcela Nº 6 y 1- Partida Municipal Nº 80216/79606, y/ responsable del mismo, por trámites de su interés.
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia...
En un paso significativo hacia el fortalecimiento de la red local de protección de derechos, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) y la municipalidad de Victoria formalizaron un convenio marco de colaboración centrado en la intervención y prevención de la violencia familiar, de género y hacia personas del colectivo LGBTQ+.
Las inscripciones para Mini Reyes y el respectivo retiro de kits se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 de diciembre en la Peatonal del Bicentenario, frente a la Municipalidad, en el horario de 19.00 a 22.00hs.
A partir de este miércoles 10 y hasta el domingo 14 de diciembre se disputarán todas las finales del Departamento Infanto Juvenil en el Estadio Ciudad de Concordia.