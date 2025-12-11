PREGONANDO PREGONANDO

El Intendente Bravo recorrió la Sede de UADER junto al Decano de la Facultad de Humanidades

El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, en la tarde de este miércoles, mantuvo un encuentro con el Decano de la Facultad de Humanidades de UADER, Daniel Richar, quien visitó la sede local de esa institución.

Entre Rios11/12/2025
Ambas autoridades realizaron un recorrido por el edificio, con el objetivo de hacer un relevamiento del lugar, para llevar a cabo una serie de obras de refacción. 

Además, se prevé la ampliación de una de las aulas, la cual servirá para la cursada del Profesorado en Educación Especial, que comenzará el año que viene.

Cabe destacar que el año entrante van a circular más de 250 alumnos en la sede local de UADER-Humanidades.

9 de febrero - Inicio del ciclo lectivo:

• Profesorado de nivel primario 

• Profesorado en Educación especial

En el encuentro de hoy, también estuvieron presentes la Coordinadora de la sede local, Jesica Macarrone, y el Subsecretario General de la Facultad de Humanidades, Julián Fernández.

