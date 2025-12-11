“Sin educación pública de calidad no hay futuro”

A través de un comunicado, el Consejo Provincial del PJ cuestionó la falta de consulta a la comunidad educativa y expresó su solidaridad con los trabajadores que resultarían afectados por la medida.

“Desde el Consejo Provincial del Partido Justicialista rechazamos enérgicamente el intento del gobierno provincial de cerrar carreras en los Institutos de Formación Docente de manera opaca y sin consulta a la comunidad educativa. Esta acción sería un golpe letal a estos Institutos que son fundamentales para la formación docente y la calidad educativa”, indica el documento.

Además, plantean: “Sin educación pública, gratuita, accesible y de calidad no hay futuro posible. Los jóvenes de nuestra provincia atraviesan una crisis en sus posibilidades de desarrollo e inserción laboral. Cerrar aulas es cerrarles la puerta en la cara”.

El comunicado advierte sobre el impacto de esta medida en las economías regionales: “El arraigo de nuestra gente en sus pueblos y ciudades, el dinamismo de las economías regionales y las perspectivas de crecimiento están directamente relacionados con las alternativas educativas que ofrecen esas localidades. Cercenar la oferta educativa con argumentos mercantilistas, de espaldas a las y los trabajadores, desconoce las particularidades de nuestra provincia y sus comunidades. Esta decisión empuja a los más jóvenes a emigrar en busca de un futuro mejor”.

El PJ provincial también manifestó su preocupación por la situación general de la educación en Entre Ríos: “La incertidumbre y la amenaza que pesan sobre las y los trabajadores de los Institutos de Formación Docente son un síntoma de estos tiempos. Vemos cómo se deteriora vertiginosamente el sistema de educación pública en general, sin inversión en infraestructura, con salarios de pobreza y, ahora, con propuestas que avanzan sobre determinados Institutos. Todo eso nos pinta un panorama desolador en el mediano y largo plazo”.

“Expresamos nuestro apoyo y solidaridad a las y los trabajadores de la educación, y exigimos al Gobierno provincial que revierta esta decisión. La educación no es una mercancía, es un derecho y la garantía de una sociedad más justa y un futuro mejor para nuestra provincia”, sostienen.

“Convocamos a toda la comunidad de la provincia, sin importar banderías políticas, a defender nuestra educación pública, gratuita y de calidad, que es un orgullo nacional y un ejemplo en la región”, finaliza el documento.



Prensa

Partido Justicialista Distrito Entre Ríos