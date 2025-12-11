PREGONANDO PREGONANDO

Hidrovía, integración regional y planificación estratégica “La Hidrovía como eje de desarrollo y soberanía regional”

Horario: 10:00 horas La jornada del jueves abordará la importancia estratégica de la Hidrovía Paraná–Paraguay como corredor fundamental para el desarrollo económico, productivo y territorial de la región litoral.

La conferencia central estará a cargo del Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos, Dr. Julio Rodríguez Signes, quien presentará una exposición integral sobre:
Los aspectos jurídicos y administrativos vinculados a la gestión de la Hidrovía. 

La gobernanza interjurisdiccional entre Nación y provincias. 

Los desafíos actuales en términos de soberanía, logística y comercio exterior. 

La relación entre infraestructura hídrica, integración regional y planificación a largo plazo. 

El papel del río como eje articulador entre Santa Fe y Entre Ríos. 

Esta instancia tiene como propósito ofrecer herramientas conceptuales y de análisis para comprender el rol estratégico del río y su sistema de navegación en el desarrollo del país, así como su vínculo con otras obras de integración, entre ellas el Túnel Subfluvial

escuela

“Sin educación pública de calidad no hay futuro”

PJ
Entre Rios11/12/2025

El Partido Justicialista de Entre Ríos rechazó enérgicamente la posibilidad de cierre de carreras en Institutos de Formación Docente y advirtió que esta medida tendrá graves consecuencias para el desarrollo del interior provincial y el futuro de los jóvenes entrerrianos. “Cerrar aulas es cerrarles la puerta en la cara”, señalaron.

logo_partido_justicialista

Siguen o comienzan la internas del PJ ?

pregonando
Entre Rios28/11/2025

El Consejo Provincial del PJ separó de sus cargos partidarios a Carolina Gaillard y Carina Domínguez. Ambas habían participado en las últimas elecciones nacionales «por fuera» del PJ Entre Ríos. Se reunió el Consejo Provincial del PJ Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en… LNd Nov 2025 4–6 minutos Gaillard, peronismo, pj, UPC

omnibus terminal

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

pregonando
Concordia10/12/2025

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Asselborn, Juan, propietario del inmueble ubicado en calle Mario H. Gatto N° 681 y 659 - Manzana 228 - Parcela Nº 6 y 1- Partida Municipal Nº 80216/79606, y/ responsable del mismo, por trámites de su interés.

secuestro droga

Dirección General de Prevención y Seguridad Vial INFORMA

Policia de Entre Rios
Policiales10/12/2025

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia...

mini reyes

LA MINI REYES TAMBIÉN SE PREPARA

Edgardo Perafan
deportes10/12/2025

Las inscripciones para Mini Reyes y el respectivo retiro de kits se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 de diciembre en la Peatonal del Bicentenario, frente a la Municipalidad, en el horario de 19.00 a 22.00hs.

