Hidrovía, integración regional y planificación estratégica “La Hidrovía como eje de desarrollo y soberanía regional”

La conferencia central estará a cargo del Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos, Dr. Julio Rodríguez Signes, quien presentará una exposición integral sobre:

Los aspectos jurídicos y administrativos vinculados a la gestión de la Hidrovía.

La gobernanza interjurisdiccional entre Nación y provincias.

Los desafíos actuales en términos de soberanía, logística y comercio exterior.

La relación entre infraestructura hídrica, integración regional y planificación a largo plazo.

El papel del río como eje articulador entre Santa Fe y Entre Ríos.

Esta instancia tiene como propósito ofrecer herramientas conceptuales y de análisis para comprender el rol estratégico del río y su sistema de navegación en el desarrollo del país, así como su vínculo con otras obras de integración, entre ellas el Túnel Subfluvial