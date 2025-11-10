PREGONANDO PREGONANDO

Ganaron TA`PIA Y TRISTONI. Con Boca confirmado, todos los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

deportes10/11/2025pregonandopregonando
boca y su verguenza deportiva

El Xeneize ya es uno de los 25 equipos clasificados a la Libertadores 2026. Repasá todos los que ya sacaron su boleto.

Boca cerró un domingo perfecto. El Xeneize le ganó el Superclásico a River por 2 a 0 y festejó en La Bombonera el triunfazo ante el eterno rival, los tres puntos que lo dejaron puntero de su zona en el Clausura y, sobre todo, la clasificación a la próxima Copa Libertadores, haciendo oficial su regreso dos años después de su último partido copero.

infobynenllinea.caster.fmDe esta manera, el equipo comandado por Claudio Úbeda se sumó a Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia y será uno de los representantes argentinos en la Libertadores 2026. Cabe destacar que Boca será el que ocupe el rol de ARGENTINA 2, correspondiente al segundo lugar de la tabla anual, y solamente quedarán vacantes de acá a fin de año dos cupos: el del repechaje mediante la tabla y el del campeón del Clausura.

En el plano internacional, este domingo sacaron pasaje a la Libertadores otros equipos de Sudamérica: Cruzeiro de Brasil, Juventud de las Piedras de Uruguay, Cerro Porteño y Guaraní, ambos de Paraguay. En total, ya son 25 los clasificados sobre los 47 participantes totales. Es decir, aún quedan por definirse 22 cupos.

El posteo de bienvenida de Conmebol para darle la bienvenida a Boca
La Conmebol emitió una publicación para anunciar la clasificación de Boca a la Copa Libertadores 2026 tras el Superclásico. Después de dos temporadas completas y consecutivas sin disputar la competición más relevante de América, el Xeneize regresará a tener noches sumamente vibrantes en busca de la misma ilusión que tienen todos los hinchas: la séptima conquista.

Los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026
Boca Juniors (Argentina)
Independiente Rivadavia (Argentina)
Platense (Argentina)
Rosario Central (Argentina)
Always Ready (Bolivia)
Palmeiras (Brasil)
Flamengo (Brasil)infobynenllinea.caster.fm

.Cruzeiro (Brasil)
Coquimbo Unido (Chile)
Santa Fe (Colombia)
Independiente del Valle (Ecuador)
2 de Mayo (Paraguay)
Libertad (Paraguay)
Guaraní (Paraguay)
Cerro Porteño (Paraguay)
Universitario (Perú)
Alianza Lima (Perú)
Cusco (Perú)
Nacional (Uruguay)
Peñarol (Uruguay)
Liverpool (Uruguay)
Juventud de las Piedras (Uruguay)
Deportivo La Guaira (Venezuela)
Universidad Central (Venezuela)
Carabobo (Venezuela)

