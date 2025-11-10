La dramática decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Boca

pregonandocampo03/11/2025
En esta primera rueda, el mercado de granos local exhibió un pulso comercial alineado al cierre de la semana anterior.
pregonandoPoliciales05/11/2025
Comenzó en Buenos Aires el juicio por la entrega irregular de la hija de Leonardo Fornerón, un trabajador entrerriano cuya causa llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a condenar al país por violar derechos familiares y de identidad.
Fernando Adrián Zapata,Curiosidades05/11/2025
Los recientes resultados electorales plantean una situación de recrudecimiento en las condiciones de vida de nuestro Pueblo Trabajador Argentino.
Edgardo Pêrafandeportes10/11/2025
Libertad y el Depro, de Colón, igualaron cero a cero este sábado pasado en el marco de la tercera y última fecha de la primera rueda de la zona, en el Torneo Regional Federal Amateur.
pregonandodeportes10/11/2025
El Millonario se marchó de La Bombonera con las manos vacías y su entrenador sorprendió con sus decisiones.