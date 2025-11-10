PREGONANDO PREGONANDO

La dramática decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Boca

El Millonario se marchó de La Bombonera con las manos vacías y su entrenador sorprendió con sus decisiones.

deportes10/11/2025pregonandopregonando
marcelo gallardo
marcelo gallardo

La penúltima fecha va llegando a su fin y todas las miradas estuvieron puestas en el Superclásico. Después de unos cuantos meses, Boca y River volvieron a enfrentarse en el plano local, esta vez con un gran premio por parte del local: la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el cuadro de la Ribera venció al rival de toda la vida por 2-0 y retornó a la máxima cita continental después de dos años. Por el lado del “Millonario”, la clasificación se complicó muchísimo ante esta caída y Marcelo Gallardo ya marcó su postura.

Al igual que en otros compromisos en los cuales quedó sin chances de dar batalla, el entrenador del cuadro de Núñez optó por no brindar sus declaraciones en conferencia de prensa. Por el lado del conjunto riverplatense, solamente dieron la cara algunos referentes como Franco Armani y Juanfer Quintero.infobynenllinea.caster.fm

  Gallardo sorprendió con su decisión tras la caída en el Superclásico. Foto: Getty Images
¿Qué dijo Úbeda tras la victoria de Boca en el Superclásico?
A diferencia de Gallardo, quien decidió no dar sus declaraciones ante este duro golpe en Brandsen 805, Claudio Úbeda sacó pecho en conferencia de prensa y no ocultó su felicidad por el triunfo conseguido en la recta final del Torneo Clausura.

Ante los resultados positivos y la clasificación a la Copa Libertadores, de a poco comienzan a aparecer las consultas sobre la continuidad del “Sifón” en el cuadro de la Ribera. Y el exRacing fue muy claro sobre su futuro ante los medios presentes. 

 “Mi continuidad no depende absolutamente de mí. Obviamente que estamos super contentos y conformes donde estamos, nos sentimos privilegiados. La verdad que muy feliz por el resultado, por la forma en la que ganó Boca. Me siento muy identificado de la manera que lo hizo“, elogió el Sifón.

Últimos artículos
Te puede interesar
depro

Regional LOBO Y DEPRO EN CERO

Edgardo Pêrafan
deportes10/11/2025

Libertad y el Depro, de Colón, igualaron cero a cero este sábado pasado en el marco de la tercera y última fecha de la primera rueda de la zona, en el Torneo Regional Federal Amateur.

iseef

En el ISEEF ACTUALIZACIÓN FORMATIVA

Edgardo Perafan
deportes05/11/2025

El ISEEF, Instituto Superior Especialidades de la Educación Física organiza la Actualización Académica de Formación de Entrenadores de Fútbol Infantil y Juvenil. La misma abarca de noviembre a febrero con Resolución Ministerial N°2152/25.

suo concordia

SUP en Concordia UNA NUEVA FECHA NACIONAL

Edgardo Perafan
deportes05/11/2025

Este sábado Concordia se viste de fiesta nuevamente con una nueva Fecha Nacional de Stand Up Paddle (SUP), que se llevará a cabo en la zona del Yacht Club en el Lago de Salto Grande.

basquetbol capuchinos

Básquetbol SEGUNDA RONDA CON CLÁSICO

Edgardo Perafan
deportes05/11/2025

El pasado fin de semana se disputó la última fecha de la Fase Regular de la Liga de Mayores de Básquetbol, que tiene la participación de los equipos de nuestra ciudad.

Lo más visto
depro

Regional LOBO Y DEPRO EN CERO

Edgardo Pêrafan
deportes10/11/2025

Libertad y el Depro, de Colón, igualaron cero a cero este sábado pasado en el marco de la tercera y última fecha de la primera rueda de la zona, en el Torneo Regional Federal Amateur.