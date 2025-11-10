La dramática decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Boca

La penúltima fecha va llegando a su fin y todas las miradas estuvieron puestas en el Superclásico. Después de unos cuantos meses, Boca y River volvieron a enfrentarse en el plano local, esta vez con un gran premio por parte del local: la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el cuadro de la Ribera venció al rival de toda la vida por 2-0 y retornó a la máxima cita continental después de dos años. Por el lado del “Millonario”, la clasificación se complicó muchísimo ante esta caída y Marcelo Gallardo ya marcó su postura.

Al igual que en otros compromisos en los cuales quedó sin chances de dar batalla, el entrenador del cuadro de Núñez optó por no brindar sus declaraciones en conferencia de prensa. Por el lado del conjunto riverplatense, solamente dieron la cara algunos referentes como Franco Armani y Juanfer Quintero.

Gallardo sorprendió con su decisión tras la caída en el Superclásico. Foto: Getty Images

¿Qué dijo Úbeda tras la victoria de Boca en el Superclásico?

A diferencia de Gallardo, quien decidió no dar sus declaraciones ante este duro golpe en Brandsen 805, Claudio Úbeda sacó pecho en conferencia de prensa y no ocultó su felicidad por el triunfo conseguido en la recta final del Torneo Clausura.

Ante los resultados positivos y la clasificación a la Copa Libertadores, de a poco comienzan a aparecer las consultas sobre la continuidad del “Sifón” en el cuadro de la Ribera. Y el exRacing fue muy claro sobre su futuro ante los medios presentes.

“Mi continuidad no depende absolutamente de mí. Obviamente que estamos super contentos y conformes donde estamos, nos sentimos privilegiados. La verdad que muy feliz por el resultado, por la forma en la que ganó Boca. Me siento muy identificado de la manera que lo hizo“, elogió el Sifón.