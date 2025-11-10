Mas Contradicciones del Gobierno Nacional Red Federal de Concesiones (RFC)

I. Introducción

El presente documento tiene por objeto exponer una serie de contradicciones y deficiencias

detectadas en las políticas viales del actual Gobierno Nacional, en particular respecto del régimen

de concesiones viales con cobro de peaje (Red Federal de Concesiones – RFC). Dichas políticas

resultan contrarias a los principios de legalidad, equidad y eficiencia administrativa, afectando

tanto a los usuarios como al interés público.

II. Incumplimiento de la Constitución Nacional

El Presidente de la Nación sostiene públicamente la necesidad de cumplir con la Constitución

Nacional; sin embargo, el régimen vigente de concesiones viales y que continuará con la RFC,

vulnera este mandato, al no contemplar la existencia de caminos alternativos libres de pago. Esta

omisión implica una restricción indirecta al derecho constitucional de libre tránsito por el

territorio nacional.

III. Falsa noción de “libertad” y doble imposición

La política de peajes contradice el principio de libertad de tránsito al imponer un cobro obligatorio

- en la práctica, un impuesto al tránsito - sobre la red vial nacional.

Cabe señalar que los usuarios ya abonan el Impuesto a los Combustibles, por lo que el cobro del

peaje constituye una doble imposición de carácter confiscatorio, en contravención al principio

de razonabilidad tributaria.

IV. Recaudación y malversación de fondos

El Gobierno argumenta que “no hay recursos disponibles”; sin embargo, se recaudan anualmente

más de U$S 3.000 millones (tres mil millones de dólares) mediante el Impuesto a los

Combustibles. Dichos fondos, que deberían destinarse exclusivamente a la infraestructura vial,

son desviados hacia otros fines presupuestarios, configurando una forma de malversación de su

objeto específico.

V. Concesiones con financiamiento público

Se anunció que las nuevas concesiones serían financiadas mediante inversión privada. No

obstante, los proyectos licitados —como los Tramos Oriental y Conexión— prevén el uso de

fondos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que depende del Ministerio de

Economía de la Nación, con tasas subsidiadas, lo cual contradice las declaraciones oficiales y

traslada nuevamente la carga financiera al Estado Nacional.

VI. Participación de grupos empresarios cuestionados

A pesar de las críticas del Presidente hacia determinados sectores empresariales - a los que

denominó “Cámara Argentina de la Corrupción” -, las empresas que actualmente se postulan para

las nuevas concesiones pertenecen, en su mayoría, a los mismos grupos económicos vinculados

históricamente a la patria contratista y al “club del peaje”, y a causas judiciales relacionadas con

la corrupción en la obra pública.

VII. Repetición de un modelo fracasado

El esquema actual de concesiones reproduce el modelo implementado durante la década de 1990,

caracterizado por su ineficiencia, falta de control estatal y ausencia de resultados concretos

en materia de infraestructura vial. En consecuencia, se repite un sistema históricamente fallido.

VIII. Incumplimiento de compromisos asumidos

El Gobierno Nacional había anunciado la disolución de la empresa Corredores Viales S.A.,

entidad estatal que opera como una estructura paralela de Vialidad Nacional. No obstante, tras

casi dos años de gestión, la empresa continúa en funciones, limitándose al cobro de peajes, sin

realizar obras, y claramente funcionando como una caja política.

IX. Nuevas concesiones sin inversión ni riesgo empresario

Los pliegos licitatorios contemplan únicamente tareas de conservación y mantenimiento de

rutina (corte de pasto, limpieza y conservación), sin exigencias de inversión ni de ampliación de

capacidad de la red vial.

A pesar de ello, se prevé más de una triplicación de las tarifas y la instalación de nuevas

estaciones de peaje, con una frecuencia promedio de una cada 97 km, lo cual incrementará los

costos de transporte y afectará la competitividad económica del país.

X. Ineficiencia económica y perjuicio social

El sistema de peaje es inviable económicamente en gran parte del territorio, debido al bajo caudal

de tránsito. En la práctica, los recursos recaudados apenas alcanzan para cubrir los costos

operativos y las utilidades de las concesionarias, sin generar mejoras reales en la infraestructura.

Asimismo, el peaje actúa como un impuesto indirecto al tránsito, encareciendo el costo logístico

y de transporte, con efectos inflacionarios que repercuten sobre toda la población, incluso en

quienes no poseen vehículo. En realidad, el plan del Gobierno Nacional debería llamarse “Red

Federal de Impuesto al Tránsito”

XI. Conclusiones y propuesta

El régimen actual de concesiones viales resulta ineficiente, regresivo y carente de sustento

técnico, vulnerando derechos constitucionales y afectando la economía nacional.

Por ello, se propone que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reasuma la administración,

mantenimiento y desarrollo de la red vial, priorizando un modelo de gestión pública transparente,

con control ciudadano y destino específico de los fondos provenientes del Impuesto a los

Combustibles para obras efectivas de infraestructura.

CONADUV

Contacto 11-4435-9162; 11-6169-7921

Bs. As., noviembre de 2025