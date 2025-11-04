La designación de Santilli impactó en la relación entre Macri y La Libertad Avanza

La designación de Diego Santilli como ministro del Interior fue recibida por el PRO como una buena noticia, especialmente por los beneficios que su experiencia puede aportar al gobierno nacional. Sin embargo, está lejos de representar un gesto claro de acercamiento entre La Libertad Avanza y la conducción de Mauricio Macr

Para el presidente del partido amarillo, el nombramiento de Santilli "significa un paso adelante en el fortalecimiento político de LLA, que había quedado acéfalo por la salida de Guillermo Francos". El ex jefe de Gabinete se había convertido en la figura de mayor peso político dentro del gobierno libertario, valorado por Macri por encima de Santiago Caputo o Karina Milei, dos vértices del triángulo de hierro.

Francos fue quien volvió a acercar a Mauricio y Javier Milei, y su salida fue lamentada por el ex Presidente. Tras la reunión en Olivos, Macri admitió que no se pudo llegar a un acuerdo con el jefe de Estado, y la crítica se centró en la salida del ex jefe de Gabinete. En realidad, el problema fue su reemplazo: Manuel Adorni.

En esa reunión del viernes, el nombre de Santilli surgió como una opción para el recambio de gabinete. Sin embargo, su incorporación ya se venía conversando desde hacía meses, por lo que no sorprendió. Mauricio se mostró “muy contento” con su designación al frente del Ministerio del Interior, pero “porque es beneficioso para el gobierno” y no porque represente una verdadera muestra de acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO, aunque esa nominación pueda parecerse a lo que Macri ha venido sugiriendo desde hace tiempo.

Esto quedó reflejado en un tuit que publicó la noche del domingo. No solo felicitó a Santilli por su nuevo rol en la administración libertaria, resaltando su experiencia y capacidad de articulación, sino que cerró el mensaje señalando que “esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”. Se trata de apoyar un proceso de cambio.

En esa línea, Cristian Ritondo, jefe del bloque amarillo y presidente del partido en Buenos Aires, aseguró en TN que seguirán siendo una fuerza política “grande que acompaña este proceso de cambio, lo hacemos desde el Congreso, lo hacen nuestros dirigentes, lo hacemos desde cada lugar que gobernamos”. Asimismo, recordó el pacto de Acassuso, por el cual el macrismo decidió apoyar a La Libertad Avanza con una propuesta de transformación profunda que superó a Juntos por el Cambio para enfrentar al peronismo.

El ex Presidente, según dicen, no habla de nombres, sino de perfiles. En este caso, perfiles capaces de manejar tanto la pata política como la de gestión; que sepan negociar, generar consensos, pero también ejecutar y mostrar un gobierno activo y resolutivo. Cuando expresó su descontento por la designación de Adorni como coordinador de ministros, señaló que hubiera sido preferible alguien “con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF”.