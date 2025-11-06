Habrá peajes cada 97 Kilómetros en la Argentina.
El avance de las licitaciones, de la Red Federal de Concesiones de rutas nacionales, despertó críticas al cobro de ‘peaje en rutas’.
Argentina06/11/2025 Jose O Couceiro
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) señalaron que habrá que pagar cada 97kms. para utilizar los corredores ‘administrados por empresas privadas’.
El ing. Ricardo Lasca -coordinador del organismo- en declaraciones a través de LT-8 (que reprodujo La Capital de Rosario), advirtió que: “…el proyecto de reforma del gobierno, en los principales corredores del país, no sólo mantiene los sitios donde ya hay que abonar una tarifa para circular…”, "…a las 48 estaciones vigentes se agregan 54 más…".
El ing. Lasca calculó que: “…cada automóvil tendrá un peaje de $4.300 con el nuevo esquema de concesiones de rutas nacionales…”.
Luego estimó que en los camiones de 7 ejes: “…los transportistas, deberán pagar alrededor de $30.000 en cada garita…”.
El coordinador del Conaduv consideró que: “…las licitaciones impulsadas -por el presidente Milei- son un paso atrás en el desarrollo del transporte…”; y agregó: "…Lamentablemente es volver a la década del ‘90, a un régimen nefasto, de impuesto al tránsito porque esto no es peaje…".
El ing Lasca, dijo que: “… las nuevas concesiones sólo van a contemplar un ‘simple bacheo y corte de pasto’, de modo que ‘no se prevé ampliar la red ni hacer obras de envergadura’…", advirtió.
"Lo más grave de todo esto son las contradicciones del presidente", remarcó el ing. Lasca, y agregó: “…Milei suele hablar de cumplir con la Constitución, y habla de libertad en sus discursos…”; “…sin embargo, son concesiones sin camino alternativo, lo cual impide el libre tránsito…".
En síntesis, el coordinador del Conaduv aseguró que: “…no faltan recursos para reacondicionar y mejorar las rutas…”; “…es cuestión de coraje y voluntad política, de administrar bien los fondos que se recaudan en el impuesto a los combustibles…"; y agregó: "…Usted puede mantener la red vial, y hacer obras de infraestructura de envergadura, con más de u$d 3.000 millones que se recaudan…", (en referencia al destino del dinero que pagamos en las estaciones de servicio).
En conclusión, el ing. Lasca agregó: “…ese monto permite hacer 2.000 kms de autovías nuevas por año, libres de peaje…", y al finalizar reclamó: "…Uds. son campeones de la economía, administren bien de una vez por todas, y terminen con este curro de los peajes…”; “…el camino no es un gasto, es una inversión…”.-
José Couceiro
Entre los corredores que se licitarán están las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
