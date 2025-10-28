Crece la población de yaguareté y los avistajes son cada vez más frecuentes en Corrientes

Alpine definió el futuro de Colapinto en la F 1: solo falta el anuncio
Flavio Briatore y compañía ya tomaron una decisión con el piloto argentino, según la prensa europea. Detalles.
PREGONANDO PREGONANDO
Los avistajes de yaguaretés silvestres crecen gracias a los esfuerzos por la conservación de esta especie en peligro crítico de extinción.Curiosidades28/10/2025 Matilde Moyano
A casi cinco años de las primeras liberaciones de yaguaretés (panthera onca) que habían sido capturados para que se reproduzcan en el marco de un programa de conservación de la especie, los avistajes de ejemplares silvestres comienzan a ser más frecuentes en los distintos portales de los Esteros del Iberá, provincia de Corrientes, como lo es el reciente registro en el Portal San Nicolás.
Esta semana, en una de las salidas de monitoreo, Pablo Cabrera, quien trabaja en la Fundación Rewilding Argentina, logró avistar un yaguareté que, según cree, se trata de un ejemplar nuevo, ya que no existían registros del mismo.
Un ejemplar de yaguareté nunca antes visto
Agencia Noticias Argentinas / Rewilding Argentina
Desde Rewilding Argentina indican que estos encuentros "confirman que el gran humedal correntino avanza en la recuperación de su depredador tope, el cual vuelve a ocupar su rol esencial en el ecosistema después de más de 70 años de ausencia."
Además, sobre esta especie declarada Monumento Nacional Natural (2001) destacan que mientras su población crece, también aumenta la oportunidad de desarrollar el turismo de naturaleza, que permite a las comunidades locales beneficiarse de la conservación y reconectarse con la vida silvestre que da identidad a Iberá.
"Cada registro, cada huella y cada imagen son señales de un sueño cumplido: Iberá vuelve a tener yaguaretés libres", celebran desde Rewilding.
Amenazas de la especie
Las principales causas del riesgo de extinción del yaguareté son la caza furtiva, la destrucción y degradación de ambientes por parte de la industria agropecuaria o la deforestación (que reduce la superficie de bosques y selvas) y la escasez de presas naturales, ya que el hombre caza los mismos animales.
Flavio Briatore y compañía ya tomaron una decisión con el piloto argentino, según la prensa europea. Detalles.
Los avistajes de yaguaretés silvestres crecen gracias a los esfuerzos por la conservación de esta especie en peligro crítico de extinción.
El ministro afirmó que “las inversiones buscan previsibilidad”
La Liga Concordiense de Fútbol va completando los “casilleros” de los torneos en disputa en esta temporada.
La conductora reveló su miedo a salir al escenario y compartió anécdotas de su experiencia como actriz teatral.
El rapero Sean “Diddy” Combs, recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, fue víctima de un ataque mientras dormía
La senadora demócrata Elizabeth Warren escaló el conflicto político en Washington por el masivo apoyo financiero a la Argentina al enviar cartas a los CEOs de seis grandes bancos, incluido JPMorgan Chase.
En plena campaña electoral, la candidata a legisladora por La Libertad Avanza de Corrientes, Virginia Gallardo, realizó un posteo en su cuenta de Instagram recordando a Ricardo Fort.
Una de cada 20 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida. Conozca los principales factores de riesgo, la importancia de la detección temprana y cuándo realizarse los exámenes de control.
Este 19 de octubre se conmemoroel Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama. El Ministerio de Salud de Entre Ríos promueve el acceso a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos, ya que, cuanto antes se encuentre, mayores son las oportunidades para combatirlo.
Un hecho que sacude al mundo del arte y del turismo internacional: el Museo del Louvre fue escenario de un robo de enormes proporciones.
NO SE EQUIVOQUEN los "ODIADORES" y los que "SE CREYERON DUEÑOS DEL PERONISMO"...el Peronismo está vigente ...los PERDEDORES fueron USTEDES.
En el Estadio Ciudad de Concordia, Comunicaciones derrotó 4 a 1 a Libertad y se quedó con el Petit del Torneo Clausura. El ”canario” se ganó un lugar en la final por una plaza en el Torneo Regional Amateur del año que viene.
La Liga Concordiense de Fútbol va completando los “casilleros” de los torneos en disputa en esta temporada.
Los avistajes de yaguaretés silvestres crecen gracias a los esfuerzos por la conservación de esta especie en peligro crítico de extinción.