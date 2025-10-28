Crece la población de yaguareté y los avistajes son cada vez más frecuentes en Corrientes

A casi cinco años de las primeras liberaciones de yaguaretés (panthera onca) que habían sido capturados para que se reproduzcan en el marco de un programa de conservación de la especie, los avistajes de ejemplares silvestres comienzan a ser más frecuentes en los distintos portales de los Esteros del Iberá, provincia de Corrientes, como lo es el reciente registro en el Portal San Nicolás.

Esta semana, en una de las salidas de monitoreo, Pablo Cabrera, quien trabaja en la Fundación Rewilding Argentina, logró avistar un yaguareté que, según cree, se trata de un ejemplar nuevo, ya que no existían registros del mismo.

Un ejemplar de yaguareté nunca antes visto

Agencia Noticias Argentinas / Rewilding Argentina

Desde Rewilding Argentina indican que estos encuentros "confirman que el gran humedal correntino avanza en la recuperación de su depredador tope, el cual vuelve a ocupar su rol esencial en el ecosistema después de más de 70 años de ausencia."

Además, sobre esta especie declarada Monumento Nacional Natural (2001) destacan que mientras su población crece, también aumenta la oportunidad de desarrollar el turismo de naturaleza, que permite a las comunidades locales beneficiarse de la conservación y reconectarse con la vida silvestre que da identidad a Iberá.

"Cada registro, cada huella y cada imagen son señales de un sueño cumplido: Iberá vuelve a tener yaguaretés libres", celebran desde Rewilding.

Amenazas de la especie

Las principales causas del riesgo de extinción del yaguareté son la caza furtiva, la destrucción y degradación de ambientes por parte de la industria agropecuaria o la deforestación (que reduce la superficie de bosques y selvas) y la escasez de presas naturales, ya que el hombre caza los mismos animales.