Entre miércoles y jueves SE DEFINE EL PETIT DE LA B

Ya se consagró Campeón San Lorenzo de Villa Adela en Primera A, lo propio hizo Salto Grande en Primera B, Comunicaciones fue Campeón del Petit Torneo de Primera A y ahora resta la definición del Petit Torneo de Primera B. Ambas Semifinales se van a estar jugando precisamente este miércoles y jueves, como para tener listo el fin de semana para la definición.

El Estadio Ciudad de Concordia será el escenario para ambos partidos. Este miércoles 29 de octubre chocarán Juventud Unida vs. Sarmiento, desde las 20.30 horas, mientras que el jueves 30 irá la segunda semifinal entre Unión y Ferrocarril, en el mismo horario.

Cabe destacar que tanto Juventud Unida como Unión tienen ventaja deportiva, por lo que con el empate ya estarán en la final del mini torneo.

Juventud Unida ha hecho un gran torneo, peleando la punta prácticamente desde el minuto cero. Sólo en la quinta fecha estuvo más lejos, quedando a cuatro puntos del líder, pero luego volvió a remontar y no se bajó más de la punta o el segundo lugar, logrando que su campaña sea realmente estupenda. Solo lo quebró el partido que justamente perdió ante Salto Grande, donde también perdió la punta y le dejó el camino libre al “hidroeléctrico” que usó el hecho de depender de sí mismo llegando al título. Por lo expuesto, está claro que en la lógica el gran favorito para el Petit de la B es el propio Juventud Unida.

Su rival será Sarmiento, que tuvo una muy buena campaña. Justamente en la misma fecha 5 llegó a estar puntero, pero luego se bajó de allí y no pudo estar más por encima de todos. Alternó buenas y malas, pero en la segunda rueda fueron más buenas que malas, consiguió cierta regularidad y llegó al Petit. Rival de sumo cuidado para los de Legerén.

Unión estuvo en la primera rueda muy peleado con el gol. Hizo muy buenos partidos, creó muchísimas situaciones pero ni abajo del arco la podía meter. Eso lo hizo perder puntos muy valiosos. Pero en la segunda rueda el equipo se enderezó de tal forma que comenzó a hilvanar muy buenos resultados. Por ejemplo, tuvo 5 triunfos y un empate en seis partidos corridos, hasta perder con Salto Grande y mantuvo su buen nivel hasta el final del torneo. También es favorito en este Petit. Enfrente tendrá a Ferrocarril, que supo ser gran protagonista en la primera rueda y en la segunda no tuvo la misma regularidad, los resultados tuvieron los mismos vaivenes que su juego, pero consiguió al menos el objetivo de llegar al Petit Torneo. Sin duda que es duro rival y tratará de demostrar que está para un poco más.

Por lo expuesto, el Petit Torneo nos entregará esta semana dos muy buenos partidos, y veremos quienes se verán las caras en la gran final del fin de semana. El que espera es 9 de Julio de Colonia Ayuí, ya que es quien Promociona enfrentando al ganador de este Petit. Entonces, se verá si uno baja y el otro sube, o todo queda como estaba.

PROGRAMACIÓN

Miércoles 29 de octubre

Estadio de Concordia

20.30hs: Juventud Unida vs. Sarmiento.

Jueves 30 de octubre

Estadio de Concordia

20.30hs: Unión vs. Ferrocarril.