Sastre y su dogmática actitud

Quiero referirme al Concejal Sastre como le gusta hacerlo a él, usando seudónimos para dirigirse a las demás personas, y llamarlo, el Concejal Marley, que haciendo uso de los ochenta millones que va cobrando en esta gestión, se dedica a recorrer el mundo.



Este eterno Concejal tiene entre sus iniciativas para mejorar la calidad de vida de los concordienses, el cambio de nombres de un par de salones municipales, el intento de cambiar el nombre a la avenida costanera y un proyecto de Ordenanza con sentido lógico cuando era oposición, que consistía en prohibir el ingreso de familiares a la Municipalidad; cuestión que cambió de lógica al ser oficialista e ingresar a su hermano como funcionario de Obras Públicas.



Sastre no deja de asombrarnos con sus permanentes contradicciones: hermanos no, hermanos sí, ajuste sí, pero también viajes por el mundo; ser parte del poder legislativo pero llamar a silencio a quien opina diferente; un camaleónico Concejal que se mimetiza permanentemente.



De manera inconsciente reconoce las gestiones que realizó una gestión peronista para lograr el financiamiento de esas obras, inclusive con un Presidente de otro espacio político. Sastre, a pesar de su exigua experiencia en gestión, debe saber que no nos consideramos dueños de las obras; sí defendemos el trabajo de un equipo de personas que dejó muchísimas mejoras a la ciudad y a los concordienses.



Presidente Unidad Básica La Bianca.