Sastre y su dogmática actitud

Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.

evita la bianca
evita la bianca

Quiero referirme al Concejal Sastre como le gusta hacerlo a él, usando seudónimos para dirigirse a las demás personas, y llamarlo, el Concejal Marley, que haciendo uso de los ochenta millones que va cobrando en esta gestión, se dedica a recorrer el mundo.

Este eterno Concejal tiene entre sus iniciativas para mejorar la calidad de vida de los concordienses, el cambio de nombres de un par de salones municipales, el intento de cambiar el nombre a la avenida costanera y un proyecto de Ordenanza con sentido lógico cuando era oposición, que consistía en prohibir el ingreso de familiares a la Municipalidad; cuestión que cambió de lógica al ser oficialista e ingresar a su hermano como funcionario de Obras Públicas.

Sastre no deja de asombrarnos con sus permanentes contradicciones: hermanos no, hermanos sí, ajuste sí, pero también viajes por el mundo; ser parte del poder legislativo pero llamar a silencio a quien opina diferente; un camaleónico Concejal que se mimetiza permanentemente.

De manera inconsciente reconoce las gestiones que realizó una gestión peronista para lograr el financiamiento de esas obras, inclusive con un Presidente de otro espacio político. Sastre, a pesar de su exigua experiencia en gestión, debe saber que no nos consideramos dueños de las obras; sí defendemos el trabajo de un equipo de personas que dejó muchísimas mejoras a la ciudad y a los concordienses.

Presidente Unidad Básica La Bianca.

justicia

Se rechazó un amparo que buscaba prohibir jineteadas en Oro Verde

SIC-STJER
Curiosidades30/09/2025

El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.

evita la bianca

pregonando
sheriff azcue

Que “GUENO” se le cayo una idea a la gestión municipal

Pregonando
Concordia22/09/2025

Si es una buena idea que se investiguen las actividades de los funcionarios (en todos los ámbitos del estado), pero no sólo los de las anteriores gestiones sino y principalmente la de los actuales que “castos, puros y transparentes funcionarios actuales dejan mucho que desear”

delegacion entrerriana

Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,

Mauricio Mota Median
deportes28/09/2025

En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz

ex número 2 del FMI, Gita Gopinath

La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina

pregonando
Argentina30/09/2025

La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.