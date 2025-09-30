El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.
Sastre y su dogmática actitud
Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.Concordia30/09/2025pregonando
Quiero referirme al Concejal Sastre como le gusta hacerlo a él, usando seudónimos para dirigirse a las demás personas, y llamarlo, el Concejal Marley, que haciendo uso de los ochenta millones que va cobrando en esta gestión, se dedica a recorrer el mundo.
Este eterno Concejal tiene entre sus iniciativas para mejorar la calidad de vida de los concordienses, el cambio de nombres de un par de salones municipales, el intento de cambiar el nombre a la avenida costanera y un proyecto de Ordenanza con sentido lógico cuando era oposición, que consistía en prohibir el ingreso de familiares a la Municipalidad; cuestión que cambió de lógica al ser oficialista e ingresar a su hermano como funcionario de Obras Públicas.
Sastre no deja de asombrarnos con sus permanentes contradicciones: hermanos no, hermanos sí, ajuste sí, pero también viajes por el mundo; ser parte del poder legislativo pero llamar a silencio a quien opina diferente; un camaleónico Concejal que se mimetiza permanentemente.
De manera inconsciente reconoce las gestiones que realizó una gestión peronista para lograr el financiamiento de esas obras, inclusive con un Presidente de otro espacio político. Sastre, a pesar de su exigua experiencia en gestión, debe saber que no nos consideramos dueños de las obras; sí defendemos el trabajo de un equipo de personas que dejó muchísimas mejoras a la ciudad y a los concordienses.
Presidente Unidad Básica La Bianca.
Internaron a Estela de Carlotto
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, ingresó a una clínica con vómitos y deshidratación.
Luis Caputo mató el rulo del dólar y un banco fundado hace 152 años activó una tasa que aplasta a la inflación Con la city expectante por la reunión con Trump, se desplomó el “rulo” y los ahorristas v
El fin del "rulo del dólar", impulsado por las recientes medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, provocó un sismo en el mapa de las inversiones en Argentina.
El Concejo Deliberante aprobó una importante reducción de intereses para quienes regularicen sus deudas de Tasas
El Concejo Deliberante de Concordia llevó a cabo su vigésima quinta sesión ordinaria, presidida por la viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza. La jornada, con un temario de 23 expedientes, se destacó por la aprobación de una ordenanza clave que beneficia a los contribuyentes locales.
No somos traidores ni obsecuentes, somos contribuyentes y Usted no es nuestro enemigo
Los Concordiense, que pagamos bien o mal nuestros impuestos y Tasas, por cierto demasiadas altas, por la nada de servicios que regresan a la comunidad, NO SOMOS SUS ENEMIGOS.
Reactivan obra para culminar la nueva planta potabilizadora de agua en Concordia
Durante su visita a Concordia, el gobernador Rogelio Frigerio recorrió la nueva planta potabilizadora de agua, obra que ya cuenta con un 92 por ciento de ejecución. El reinicio de los trabajos se concretó tras un convenio firmado con Nación.
En un encuentro político realizado en la sede partidaria de Concordia, el referente del MID, Guillermo Marcone, encabezó una reunión que contó con la participación de la diputada nacional Nancy Ballejos, el exintendente de Concordia Alfredo Francolini, funcionarios provinciales y municipales, y militantes del partido
Preocupación por la Falta de Respuesta Oficial al Proyecto de Turismo Sustentable en Concordia
En un contexto donde Concordia necesita revitalizar su turismo y generar propuestas de desarrollo sustentable, el Proyecto de Turismo Sustentable y Pesca Deportiva representa una oportunidad invaluable para la comunidad, el ambiente y la economía local.
LA COMUNIDAD TRABAJADORA ORGANIZADA EN POYO A LOS TRABAJADORES DEL PAMI.-
“La unidad de los trabajadores es el camino” reafirma el documento de las instituciones sindicales que agrupan a los trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral): APPAMIA (Asociación de los Profesionales de la Salud del PAMI).-
Que “GUENO” se le cayo una idea a la gestión municipal
Si es una buena idea que se investiguen las actividades de los funcionarios (en todos los ámbitos del estado), pero no sólo los de las anteriores gestiones sino y principalmente la de los actuales que “castos, puros y transparentes funcionarios actuales dejan mucho que desear”
ACTUALIZACIÓN DE LA TARJETA SUBE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, recuerda que desde este lunes 22 de septiembre hasta el viernes 26, se lleva a cabo un abordaje integral para la actualización de la tarjeta SUBE.
Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,
En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz
Cuando a las cosas se les pone energía, ganas, sin egoísmos, con mucho afecto, salen bien y serán imitadas no sólo guardadas para el recuerdo.
Reconocieron al Carnaval del País de Gualeguaychú como Fiesta Nacional, en la FIT 2025
El gobernador Rogelio Frigerio recibió de manos del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, el reconocimiento oficial como Fiesta Nacional del Carnaval del País, al evento que se realiza en Gualeguaychú y que durante cuatro décadas ha sido un símbolo cultural y turístico de Entre Ríos y Argentina, proyectándolos al mundo entero.
La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina
La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.