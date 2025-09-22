En una nueva vulneración del acuerdo de alto el fuego pactado desde noviembre del año pasado, un ataque israelí con un avión no tripulado en el sur de Líbano ha matado al menos a cinco personas, entre ellas tres niños, según el Ministerio de Sanidad libanés. En el ataque también han resultado heridas otras dos como mínimo, entre ellas la madre de la familia atacada.
ACTUALIZACIÓN DE LA TARJETA SUBE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, recuerda que desde este lunes 22 de septiembre hasta el viernes 26, se lleva a cabo un abordaje integral para la actualización de la tarjeta SUBE.Concordia22/09/2025pregonando
Las actividades se desarrollan en el Centro de Convenciones (San Lorenzo oeste 101) entre las 8 de la mañana y hasta las 17 horas. Durante esta semana permanecerán cerradas las Unidades de Gestión SUBE (UGS).
Cabe recordar que desde este lunes entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros como también los diferentes beneficios.
Tarifa Plana: $1.400,00
Tarifa Social Federal: $630,00
Boleto Concordiense: $980,00
Estudiantes Universitarios: $420,00
Estudiantes Primarios: Gratuito
Estudiantes Secundarios: Gratuito
Personas con discapacidad: Gratuito
Para los estudiantes de niveles primario y secundario que hayan realizado el trámite para el descuento, el nuevo beneficio se aplicará automáticamente.
De todas maneras, durante esta semana, pueden acercarse al Centro de Convenciones, con el DNI original para poder aplicar el beneficio del Boleto Concordiense que tendrá un valor de $980. En caso de ser menores de edad deberán realizar el trámite mediante su tutor.
Quiénes cuenten con la Tarifa Social Federal activa, no deben realizar ningún tipo de trámite adicional y pasarán a abonar $630.
Las personas que posean el CUD (Certificado Único de Discapacidad) y el Certificado de INCUCAI, no deberán realizar ningún trámite.
Los ciudadanos que no cuenten con ningún beneficio podrán gestionar el Boleto Concordiense, presentando el DNI original, y en caso de poseer tarjeta sin registrar podrán realizar el trámite correspondiente ahí mismo.
La Policia de Entre Rios Informa
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
ECU 2025… Sofia y Facundo son los nuevos Reyes de los Estudiantes de Concordia 2025.
En la madrugada de este lunes 22 de septiembre, se vivió la gran noche de finalización de esta edición 2025 de la Fiesta de los Estudiantes de Concordia, como ya es una tradición en las instalaciones del Club Ferrocarril, donde se conoció y se corono a los nuevos Soberanos del Estudiantado de nuestra ciudad.
Nota al Intendente Municipal, de un vecino de Concoria
Señores de Pregonando / Infobyn les solicito publiquen esta nota, es mi deseo se tome conciencia, por parte de nuestros funcionarios y en especial de nuestro Intendente Francisco Azcue
EL CONCEJO DELIBERANTE RATIFICA POR UNANIMIDAD LA EXCLUSIÓN DE UN PROVEEDOR INVESTIGADO POR LA JUSTICIA
El Concejo Deliberante de Concordia llevó a cabo su 24ª Sesión Ordinaria este jueves, una jornada productiva que incluyó el tratamiento de 28 expedientes, la ratificación de una decisión polémica y la aprobación de proyectos de gran impacto cultural y tecnológico para la ciudad. La sesión, presidida por la viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza, contó con la presencia de doce de sus miembros. La única ausencia justificada fue la del concejal Javier Aguilar.
EL CONCEJO DELIBERANTE RATIFICA LA EXCLUSIÓN DE UN PROVEEDOR INVESTIGADO POR LA JUSTICIA
En una decisión unánime que enfatiza la transparencia en la gestión pública, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó este jueves, un proyecto de resolución que rechaza el recurso de apelación de las firmas Ahora Voy S.R.L. y Partarrié Distribuciones SAS. De esta forma, el cuerpo legislativo ratificó la suspensión de ambas empresas del Registro de Proveedores de la Municipalidad, una medida adoptada previamente por el Departamento Ejecutivo.
LA COMUNIDAD TRABAJADORA ORGANIZADA EN POYO A LOS TRABAJADORES DEL PAMI.-
“La unidad de los trabajadores es el camino” reafirma el documento de las instituciones sindicales que agrupan a los trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral): APPAMIA (Asociación de los Profesionales de la Salud del PAMI).-
EL EJECUTIVO ENVIARÁ AL CONCEJO UN PROYECTO DE ORDENANZA PARA PROFUNDIZAR EL RUMBO DE TRANSFORMACIÓN DEL MUNICIPIO
En el marco de la elaboración del Presupuesto 2026, el Ejecutivo municipal enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para reorganizar la estructura del gobierno local.
Cedro cruzó a Azcué: “El aeropuerto es obra del peronismo, no de este gobierno”
El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos y vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Daniel Cedro, cuestionó con dureza al intendente de Concordia, Francisco Azcué, por “querer apropiarse de una obra que es claramente producto de la planificación y gestión del peronismo”.
¿El ojito BIONICO o el OJIMETRO FUTURISTA?
Si,es la pregunta que nos hacemos muchos contribuyentes que mal o bien, podemos a veces, pagar las Tasas Municipales y los elevados Impuestos Provinciales-
Precio confirmado del dólar en Banco Nación para este lunes 22 de septiembre
Tras una seguidilla de jornadas complicadas para el mercado argentino, la cifra en la que abrirá la divisa norteamericana este lunes está confirmada
Yuyito González reveló el verdadero motivo de su separación de Javier Milei: "Cuando pasó..."
Este sábado 20 de septiembre, Yuyito González participó en La Noche de Mirtha (El Trece) y, como era de esperar que sucediera, Mirtha Legrand le preguntó por su relación con Javier Milei y los motivos que llevaron a poner fin al vínculo sentimental en abril de 2025.
Tras varios días de combates, el Ejército israelí intensificó la ofensiva y confirmó la entrada de tanques en Ciudad de Gaza
La toma de la Ciudad de Gaza, dentro de la llamada ‘Operación Carros de Gedeón II’, avanzó este domingo más profundamente en la capital palestina, intensificando los combates en varios sectores.
La emisión encubierta y el descalabro económico tras Milei
A esta altura podemos mostrar realidades y no especulaciones sobre lo económico y la influencia que tiene en cada una de nuestras actividades cotidianas, o sea, cómo nos afectó desde el 9 de diciembre de 2023 hasta hoy.
