ACTUALIZACIÓN DE LA TARJETA SUBE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES

Las actividades se desarrollan en el Centro de Convenciones (San Lorenzo oeste 101) entre las 8 de la mañana y hasta las 17 horas. Durante esta semana permanecerán cerradas las Unidades de Gestión SUBE (UGS).

Cabe recordar que desde este lunes entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros como también los diferentes beneficios.

Tarifa Plana: $1.400,00

Tarifa Social Federal: $630,00

Boleto Concordiense: $980,00

Estudiantes Universitarios: $420,00

Estudiantes Primarios: Gratuito

Estudiantes Secundarios: Gratuito

Personas con discapacidad: Gratuito

Para los estudiantes de niveles primario y secundario que hayan realizado el trámite para el descuento, el nuevo beneficio se aplicará automáticamente.

De todas maneras, durante esta semana, pueden acercarse al Centro de Convenciones, con el DNI original para poder aplicar el beneficio del Boleto Concordiense que tendrá un valor de $980. En caso de ser menores de edad deberán realizar el trámite mediante su tutor.

Quiénes cuenten con la Tarifa Social Federal activa, no deben realizar ningún tipo de trámite adicional y pasarán a abonar $630.

Las personas que posean el CUD (Certificado Único de Discapacidad) y el Certificado de INCUCAI, no deberán realizar ningún trámite.

Los ciudadanos que no cuenten con ningún beneficio podrán gestionar el Boleto Concordiense, presentando el DNI original, y en caso de poseer tarjeta sin registrar podrán realizar el trámite correspondiente ahí mismo.