Internaron a Estela de Carlotto

El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, ingresó a una clínica con vómitos y deshidratación.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada este martes en una clínica privada de la ciudad de La Plata a causa de un cuadro de intoxicación. La referente de los derechos humanos, de 94 años, ingresó al centro de salud con síntomas de vómitos y deshidratación.
Desde su entorno llevaron tranquilidad e informaron que la histórica dirigente evoluciona favorablemente.
Según fuentes de la institución citadas por el diario El Día de La Plata, su estado de salud "no es nada grave" y la decisión de hospitalizarla fue una medida de precaución para mantenerla en observación.
Según supo Noticias Argentinas, la descompensación se debió a una intoxicación alimentaria. Se espera que Carlotto, quien cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre, reciba el alta médica en el transcurso del día para continuar la recuperación en su domicilio.
Sastre y su dogmática actitud
Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.
Con la city expectante por la reunión con Trump, se desplomó el "rulo" y los ahorristas v
El fin del "rulo del dólar", impulsado por las recientes medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, provocó un sismo en el mapa de las inversiones en Argentina.
La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina
La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.
Los libertarios bajo la mira del Congreso
Javier Milei volvió al país con una lista de asuntos pendientes que le impuso Washington. El respaldo de la Casa Blanca calmó por un rato los mercados, pero abrió un pliego de exigencias: reconstruir la gobernabilidad y demostrar que tiene muñeca política para avanzar con las reformas estructurales que desde hace tiempo reclama el Fondo Monetario Internacional.
El próximo 6 de octubre el mandatario planea interpretar covers de canciones con mensajes p
El presidente Javier Milei prepara un nuevo show musical que protagonizará el próximo lunes 6 de octubre con motivo de la presentación de su nuevo libro "La construcción del milagro” en el Movistar Arena, con capacidad para 15.000 espectadores.
Un video de una aglomeración a favor de Javier Milei en Córdoba fue grabado en 2023, no 2025
El presidente argentino, Javier Milei, encabezó el 19 de septiembre de 2025 un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el marco del 125º aniversario de la institución
El rey está desnudo:
Llegó tarde la operación oficial para mostrar a un Presidente moderado. El Congreso en contra y Karina versus los Caputo, "Toto" y Santiago.
La emisión encubierta y el descalabro económico tras Milei
A esta altura podemos mostrar realidades y no especulaciones sobre lo económico y la influencia que tiene en cada una de nuestras actividades cotidianas, o sea, cómo nos afectó desde el 9 de diciembre de 2023 hasta hoy.
Precio confirmado del dólar en Banco Nación para este lunes 22 de septiembre
Tras una seguidilla de jornadas complicadas para el mercado argentino, la cifra en la que abrirá la divisa norteamericana este lunes está confirmada
Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,
En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz
No somos traidores ni obsecuentes, somos contribuyentes y Usted no es nuestro enemigo
Los Concordiense, que pagamos bien o mal nuestros impuestos y Tasas, por cierto demasiadas altas, por la nada de servicios que regresan a la comunidad, NO SOMOS SUS ENEMIGOS.
Cuando a las cosas se les pone energía, ganas, sin egoísmos, con mucho afecto, salen bien y serán imitadas no sólo guardadas para el recuerdo.
Reconocieron al Carnaval del País de Gualeguaychú como Fiesta Nacional, en la FIT 2025
El gobernador Rogelio Frigerio recibió de manos del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, el reconocimiento oficial como Fiesta Nacional del Carnaval del País, al evento que se realiza en Gualeguaychú y que durante cuatro décadas ha sido un símbolo cultural y turístico de Entre Ríos y Argentina, proyectándolos al mundo entero.
