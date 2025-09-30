PREGONANDO PREGONANDO

Internaron a Estela de Carlotto

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, ingresó a una clínica con vómitos y deshidratación.

Argentina30/09/2025pregonandopregonando
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada este martes en una clínica privada de la ciudad de La Plata a causa de un cuadro de intoxicación. La referente de los derechos humanos, de 94 años, ingresó al centro de salud con síntomas de vómitos y deshidratación.

Desde su entorno llevaron tranquilidad e informaron que la histórica dirigente evoluciona favorablemente. 

Según fuentes de la institución citadas por el diario El Día de La Plata, su estado de salud "no es nada grave" y la decisión de hospitalizarla fue una medida de precaución para mantenerla en observación.

Según supo Noticias Argentinas, la descompensación se debió a una intoxicación alimentaria. Se espera que Carlotto, quien cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre, reciba el alta médica en el transcurso del día para continuar la recuperación en su domicilio.

justicia

Se rechazó un amparo que buscaba prohibir jineteadas en Oro Verde

SIC-STJER
Curiosidades30/09/2025

El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.

evita la bianca

Sastre y su dogmática actitud

pregonando
Concordia30/09/2025

Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.

ex número 2 del FMI, Gita Gopinath

La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina

pregonando
Argentina30/09/2025

La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.

casa rosada

Los libertarios bajo la mira del Congreso

Paula Marussich
Argentina28/09/2025

Javier Milei volvió al país con una lista de asuntos pendientes que  le impuso Washington. El respaldo de la Casa Blanca calmó por un rato los mercados, pero abrió un pliego de exigencias: reconstruir la gobernabilidad y demostrar que tiene muñeca política para avanzar con las reformas estructurales que desde hace tiempo reclama el Fondo Monetario Internacional.

milei rey

El rey está desnudo:

Fabián Medina – Analista económico y tributarista
Argentina21/09/2025

Llegó tarde la operación oficial para mostrar a un Presidente moderado. El Congreso en contra y Karina versus los Caputo, "Toto" y Santiago.

delegacion entrerriana

Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,

Mauricio Mota Median
deportes28/09/2025

En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz

