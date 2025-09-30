El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.
Luis Caputo mató el rulo del dólar y un banco fundado hace 152 años activó una tasa que aplasta a la inflación Con la city expectante por la reunión con Trump, se desplomó el “rulo” y los ahorristas v
El fin del "rulo del dólar", impulsado por las recientes medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, provocó un sismo en el mapa de las inversiones en Argentina.Argentina30/09/2025pregonando
Con la especulación cambiaria acotada, los ahorristas se volcaron masivamente a buscar refugio en los pesos, desatando una guerra de tasas en la que un banco provincial fundado hace 152 años picó en punta con una oferta que aplasta a la inflación.
Luis Caputo apagó el rulo del dólar y Axel Kicillof prendió un plazo fijo para hacer desde el celular
La nueva estrategia económica ha puesto a los plazos fijos nuevamente en el centro de la escena, con rendimientos que superan con creces a los ofrecidos por las billeteras virtuales y los grandes bancos nacionales.
El ranking de los plazos fijos: Bancos provinciales lideran con un 43%
En la carrera por captar los pesos de los ahorristas, los bancos más chicos y las entidades provinciales tomaron la delantera con tasas notablemente más atractivas que las de los gigantes del sistema financiero.
El ranking actualizado a este martes 30 de septiembre muestra al Banco de la Provincia de Córdoba (fundado en 1873), Banco Voii y Crédito Regional Compañía Financiera liderando cómodamente con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 43.00% para depósitos a 30 días.
Esta oferta contrasta fuertemente con la de los bancos de mayor volumen de depósitos del país:
Banco Provincia de Buenos Aires: 38.00 %
Banco Nación: 36.00 %
Banco Macro: 35.50 %
Banco Galicia: 35.25 %
Banco Santander: 35.00 %
Banco BBVA: 35.00 %
Las billeteras virtuales, un escalón por debajo
Aunque siguen siendo una opción valorada por la liquidez inmediata que ofrecen, las cuentas remuneradas y los fondos comunes de inversión (FCI) de las billeteras virtuales han quedado, por ahora, en un segundo plano en términos de rendimiento.
Según supo Noticias Argentinas, el ranking de las billeteras más populares está encabezado por Naranja X y Ualá, ambas con una TNA del 37.00%, aunque con topes de remuneración. Otras opciones como Mercado Pago se ubican más abajo, con un 30.84%.
Este nuevo escenario demuestra un claro cambio de tendencia: ante la estabilidad cambiaria, la tasa de interés vuelve a ser el principal anzuelo para los ahorristas, y los bancos provinciales y digitales están decididos a dar la batalla.
Internaron a Estela de Carlotto
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, ingresó a una clínica con vómitos y deshidratación.
Sastre y su dogmática actitud
Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.
La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina
La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.
Los libertarios bajo la mira del Congreso
Javier Milei volvió al país con una lista de asuntos pendientes que le impuso Washington. El respaldo de la Casa Blanca calmó por un rato los mercados, pero abrió un pliego de exigencias: reconstruir la gobernabilidad y demostrar que tiene muñeca política para avanzar con las reformas estructurales que desde hace tiempo reclama el Fondo Monetario Internacional.
Javier Milei protagonizará un nuevo show musical para presentar su nuevo libro “La construcción del milagro” El próximo 6 de octubre el mandatario planea interpretar covers de canciones con mensajes p
El presidente Javier Milei prepara un nuevo show musical que protagonizará el próximo lunes 6 de octubre con motivo de la presentación de su nuevo libro "La construcción del milagro” en el Movistar Arena, con capacidad para 15.000 espectadores.
Un video de una aglomeración a favor de Javier Milei en Córdoba fue grabado en 2023, no 2025
El presidente argentino, Javier Milei, encabezó el 19 de septiembre de 2025 un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el marco del 125º aniversario de la institución
El rey está desnudo:
Llegó tarde la operación oficial para mostrar a un Presidente moderado. El Congreso en contra y Karina versus los Caputo, "Toto" y Santiago.
La emisión encubierta y el descalabro económico tras Milei
A esta altura podemos mostrar realidades y no especulaciones sobre lo económico y la influencia que tiene en cada una de nuestras actividades cotidianas, o sea, cómo nos afectó desde el 9 de diciembre de 2023 hasta hoy.
Precio confirmado del dólar en Banco Nación para este lunes 22 de septiembre
Tras una seguidilla de jornadas complicadas para el mercado argentino, la cifra en la que abrirá la divisa norteamericana este lunes está confirmada
Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,
En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz
No somos traidores ni obsecuentes, somos contribuyentes y Usted no es nuestro enemigo
Los Concordiense, que pagamos bien o mal nuestros impuestos y Tasas, por cierto demasiadas altas, por la nada de servicios que regresan a la comunidad, NO SOMOS SUS ENEMIGOS.
Cuando a las cosas se les pone energía, ganas, sin egoísmos, con mucho afecto, salen bien y serán imitadas no sólo guardadas para el recuerdo.
Reconocieron al Carnaval del País de Gualeguaychú como Fiesta Nacional, en la FIT 2025
El gobernador Rogelio Frigerio recibió de manos del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, el reconocimiento oficial como Fiesta Nacional del Carnaval del País, al evento que se realiza en Gualeguaychú y que durante cuatro décadas ha sido un símbolo cultural y turístico de Entre Ríos y Argentina, proyectándolos al mundo entero.
