Luis Caputo mató el rulo del dólar y un banco fundado hace 152 años activó una tasa que aplasta a la inflación Con la city expectante por la reunión con Trump, se desplomó el “rulo” y los ahorristas v

El fin del "rulo del dólar", impulsado por las recientes medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, provocó un sismo en el mapa de las inversiones en Argentina.

Con la especulación cambiaria acotada, los ahorristas se volcaron masivamente a buscar refugio en los pesos, desatando una guerra de tasas en la que un banco provincial fundado hace 152 años picó en punta con una oferta que aplasta a la inflación.

La nueva estrategia económica ha puesto a los plazos fijos nuevamente en el centro de la escena, con rendimientos que superan con creces a los ofrecidos por las billeteras virtuales y los grandes bancos nacionales.

El ranking de los plazos fijos: Bancos provinciales lideran con un 43%
En la carrera por captar los pesos de los ahorristas, los bancos más chicos y las entidades provinciales tomaron la delantera con tasas notablemente más atractivas que las de los gigantes del sistema financiero.

El ranking actualizado a este martes 30 de septiembre muestra al Banco de la Provincia de Córdoba (fundado en 1873), Banco Voii y Crédito Regional Compañía Financiera liderando cómodamente con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 43.00% para depósitos a 30 días.

Esta oferta contrasta fuertemente con la de los bancos de mayor volumen de depósitos del país:

Banco Provincia de Buenos Aires: 38.00 %
Banco Nación: 36.00 %
Banco Macro: 35.50 %
Banco Galicia: 35.25 %
Banco Santander: 35.00 %
Banco BBVA: 35.00 %
Las billeteras virtuales, un escalón por debajo
Aunque siguen siendo una opción valorada por la liquidez inmediata que ofrecen, las cuentas remuneradas y los fondos comunes de inversión (FCI) de las billeteras virtuales han quedado, por ahora, en un segundo plano en términos de rendimiento.

Según supo Noticias Argentinas, el ranking de las billeteras más populares está encabezado por Naranja X y Ualá, ambas con una TNA del 37.00%, aunque con topes de remuneración. Otras opciones como Mercado Pago se ubican más abajo, con un 30.84%.

Este nuevo escenario demuestra un claro cambio de tendencia: ante la estabilidad cambiaria, la tasa de interés vuelve a ser el principal anzuelo para los ahorristas, y los bancos provinciales y digitales están decididos a dar la batalla.

