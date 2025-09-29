El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.
El Concejo Deliberante aprobó una importante reducción de intereses para quienes regularicen sus deudas de Tasas
El Concejo Deliberante de Concordia llevó a cabo su vigésima quinta sesión ordinaria, presidida por la viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza. La jornada, con un temario de 23 expedientes, se destacó por la aprobación de una ordenanza clave que beneficia a los contribuyentes locales.Concordia29/09/2025 Monica Saavedra
Se trata de un proyecto que aplica una significativa reducción de intereses para quienes regularicen sus deudas en tasas municipales.
Alivio para el Vecino: Plan de Pago con cero intereses
La iniciativa, impulsada por el Departamento Ejecutivo y aprobada por unanimidad, busca aliviar la carga financiera de los ciudadanos con deudas en la Tasa General Inmobiliaria (TGI), la Tasa de Servicios Sanitarios y multas del Juzgado de Faltas.
Según explicó la viceintendente, los vecinos tendrán dos opciones para regularizar su situación:
Pago al Contado: Podrán abonar la totalidad de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2025 con un 100% de descuento en los intereses.
Plan de Pagos: Aquellos que opten por un plan en hasta tres cuotas recibirán un 50% de descuento en los intereses resarcitorios.
Esta medida tiene como objetivo principal que los contribuyentes se pongan al día para evitar los recargos por mora que se aplicarán el próximo año, lo que representará un importante ahorro en sus próximos pagos, destacó Reta de Urquiza.
Pedido de Informe y Debate sobre la Transparencia
Durante la sesión, el Concejo también aprobó por unanimidad un pedido de informe del bloque Más para Entre Ríos (PJ) relacionado con un proceso de compra específico. El pedido se centra en las actuaciones administrativas de las firmas Ahora Voy S.R.L. y Partarrié Distribuciones S.A.S., ambas excluidas del listado de proveedores municipales, aprobado por unanimidad en una sesión anterior.
Aunque hubo un amplio debate sobre el tema, la aprobación unánime reflejó la postura de que no hay "nada para esconder". Sin embargo, la viceintendente señaló una discrepancia en los plazos solicitados por la oposición (72 horas), ya que la Ley de Municipios otorga al Ejecutivo 60 días hábiles para responder. comentó, asegurando que la respuesta será entregada "en tiempo y forma" por el Ejecutivo.
Por otro lado, la presentación del informe de auditoría municipal ante la justicia generó un tenso intercambio. Mientras que concejales del oficialismo defendieron la acción como un acto de transparencia institucional, ediles de la oposición la tildaron de tener un "tinte electoral", argumentando que el Tribunal de Cuentas provincial no había observado anomalías en los ejercicios auditados.
Reta de Urquiza defendió la decisión del intendente de formalizar la entrega del informe de la auditoría.
"Aunque el informe está disponible, y cualquier fiscal pudo haberlo tomado para su investigación, no teníamos noticias de que lo hubieran hecho", explicó Reta de Urquiza. Por ello, la presentación formal se realizó para "instar a la justicia a que se expida" sobre si hubo o no ilícitos en la gestión anterior.
Y subrayó que la medida se tomó por la urgencia de que los hechos sean investigados. "Se hizo la presentación formal en el tribunal porque lo que está en juego son los tiempos. Urge que se analice el informe y que la justicia actúe", concluyó.
Proyectos y Conmemoraciones
La sesión también incluyó la aprobación de otros proyectos de interés:
· Se aprobó por unanimidad un proyecto de la concejal Silvina Ovelar para declarar "Visitante Ilustre" a Sara Pagola Azpiri, Delegada de Euskadi (País Vasco) en Argentina y Uruguay. La resolución destaca la importancia de su visita, prevista para el 26 y 27 de septiembre, con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y económicos entre Concordia y la comunidad vasca. Durante su estadía, Pagola Azpiri participará en la plantación de un retoño del Árbol de Gernika y ofrecerá una charla en el Club Vasco local. La distinción es un reconocimiento a su labor en la promoción de las relaciones con la diáspora vasca en la región.
· El Concejo Deliberante de Concordia declaró de "Interés Municipal, Cultural y Educativo" el concurso "Narrarte... cuenta cuentos". La iniciativa, propuesta por la concejal Claudia Villalba, busca reconocer este evento inter-escolar que fomenta la lectura y la expresión oral en niños de nivel primario. El concurso, que se realizará el 30 de septiembre en la Escuela "Jesús Nazareno", ha crecido para incluir a más de 15 escuelas de la región, incluso de San Salvador.
Finalmente, se rindieron homenajes al Día del Empleado de Comercio y al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, destacando la importancia de estas fechas y su impacto en la ciudadanía.
Internaron a Estela de Carlotto
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, ingresó a una clínica con vómitos y deshidratación.
Sastre y su dogmática actitud
Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.
Luis Caputo mató el rulo del dólar y un banco fundado hace 152 años activó una tasa que aplasta a la inflación Con la city expectante por la reunión con Trump, se desplomó el “rulo” y los ahorristas v
El fin del "rulo del dólar", impulsado por las recientes medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, provocó un sismo en el mapa de las inversiones en Argentina.
No somos traidores ni obsecuentes, somos contribuyentes y Usted no es nuestro enemigo
Los Concordiense, que pagamos bien o mal nuestros impuestos y Tasas, por cierto demasiadas altas, por la nada de servicios que regresan a la comunidad, NO SOMOS SUS ENEMIGOS.
Reactivan obra para culminar la nueva planta potabilizadora de agua en Concordia
Durante su visita a Concordia, el gobernador Rogelio Frigerio recorrió la nueva planta potabilizadora de agua, obra que ya cuenta con un 92 por ciento de ejecución. El reinicio de los trabajos se concretó tras un convenio firmado con Nación.
En un encuentro político realizado en la sede partidaria de Concordia, el referente del MID, Guillermo Marcone, encabezó una reunión que contó con la participación de la diputada nacional Nancy Ballejos, el exintendente de Concordia Alfredo Francolini, funcionarios provinciales y municipales, y militantes del partido
Preocupación por la Falta de Respuesta Oficial al Proyecto de Turismo Sustentable en Concordia
En un contexto donde Concordia necesita revitalizar su turismo y generar propuestas de desarrollo sustentable, el Proyecto de Turismo Sustentable y Pesca Deportiva representa una oportunidad invaluable para la comunidad, el ambiente y la economía local.
LA COMUNIDAD TRABAJADORA ORGANIZADA EN POYO A LOS TRABAJADORES DEL PAMI.-
“La unidad de los trabajadores es el camino” reafirma el documento de las instituciones sindicales que agrupan a los trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral): APPAMIA (Asociación de los Profesionales de la Salud del PAMI).-
Que “GUENO” se le cayo una idea a la gestión municipal
Si es una buena idea que se investiguen las actividades de los funcionarios (en todos los ámbitos del estado), pero no sólo los de las anteriores gestiones sino y principalmente la de los actuales que “castos, puros y transparentes funcionarios actuales dejan mucho que desear”
ACTUALIZACIÓN DE LA TARJETA SUBE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, recuerda que desde este lunes 22 de septiembre hasta el viernes 26, se lleva a cabo un abordaje integral para la actualización de la tarjeta SUBE.
Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,
En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz
Cuando a las cosas se les pone energía, ganas, sin egoísmos, con mucho afecto, salen bien y serán imitadas no sólo guardadas para el recuerdo.
Reconocieron al Carnaval del País de Gualeguaychú como Fiesta Nacional, en la FIT 2025
El gobernador Rogelio Frigerio recibió de manos del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, el reconocimiento oficial como Fiesta Nacional del Carnaval del País, al evento que se realiza en Gualeguaychú y que durante cuatro décadas ha sido un símbolo cultural y turístico de Entre Ríos y Argentina, proyectándolos al mundo entero.
La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina
La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.