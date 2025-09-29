El Concejo Deliberante aprobó una importante reducción de intereses para quienes regularicen sus deudas de Tasas

Se trata de un proyecto que aplica una significativa reducción de intereses para quienes regularicen sus deudas en tasas municipales.

Alivio para el Vecino: Plan de Pago con cero intereses

La iniciativa, impulsada por el Departamento Ejecutivo y aprobada por unanimidad, busca aliviar la carga financiera de los ciudadanos con deudas en la Tasa General Inmobiliaria (TGI), la Tasa de Servicios Sanitarios y multas del Juzgado de Faltas.

Según explicó la viceintendente, los vecinos tendrán dos opciones para regularizar su situación:

Pago al Contado: Podrán abonar la totalidad de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2025 con un 100% de descuento en los intereses.

Plan de Pagos: Aquellos que opten por un plan en hasta tres cuotas recibirán un 50% de descuento en los intereses resarcitorios.

Esta medida tiene como objetivo principal que los contribuyentes se pongan al día para evitar los recargos por mora que se aplicarán el próximo año, lo que representará un importante ahorro en sus próximos pagos, destacó Reta de Urquiza.

Pedido de Informe y Debate sobre la Transparencia

Durante la sesión, el Concejo también aprobó por unanimidad un pedido de informe del bloque Más para Entre Ríos (PJ) relacionado con un proceso de compra específico. El pedido se centra en las actuaciones administrativas de las firmas Ahora Voy S.R.L. y Partarrié Distribuciones S.A.S., ambas excluidas del listado de proveedores municipales, aprobado por unanimidad en una sesión anterior.

Aunque hubo un amplio debate sobre el tema, la aprobación unánime reflejó la postura de que no hay "nada para esconder". Sin embargo, la viceintendente señaló una discrepancia en los plazos solicitados por la oposición (72 horas), ya que la Ley de Municipios otorga al Ejecutivo 60 días hábiles para responder. comentó, asegurando que la respuesta será entregada "en tiempo y forma" por el Ejecutivo.

Por otro lado, la presentación del informe de auditoría municipal ante la justicia generó un tenso intercambio. Mientras que concejales del oficialismo defendieron la acción como un acto de transparencia institucional, ediles de la oposición la tildaron de tener un "tinte electoral", argumentando que el Tribunal de Cuentas provincial no había observado anomalías en los ejercicios auditados.

Reta de Urquiza defendió la decisión del intendente de formalizar la entrega del informe de la auditoría.

"Aunque el informe está disponible, y cualquier fiscal pudo haberlo tomado para su investigación, no teníamos noticias de que lo hubieran hecho", explicó Reta de Urquiza. Por ello, la presentación formal se realizó para "instar a la justicia a que se expida" sobre si hubo o no ilícitos en la gestión anterior.

Y subrayó que la medida se tomó por la urgencia de que los hechos sean investigados. "Se hizo la presentación formal en el tribunal porque lo que está en juego son los tiempos. Urge que se analice el informe y que la justicia actúe", concluyó.

Proyectos y Conmemoraciones

La sesión también incluyó la aprobación de otros proyectos de interés:

· Se aprobó por unanimidad un proyecto de la concejal Silvina Ovelar para declarar "Visitante Ilustre" a Sara Pagola Azpiri, Delegada de Euskadi (País Vasco) en Argentina y Uruguay. La resolución destaca la importancia de su visita, prevista para el 26 y 27 de septiembre, con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y económicos entre Concordia y la comunidad vasca. Durante su estadía, Pagola Azpiri participará en la plantación de un retoño del Árbol de Gernika y ofrecerá una charla en el Club Vasco local. La distinción es un reconocimiento a su labor en la promoción de las relaciones con la diáspora vasca en la región.

· El Concejo Deliberante de Concordia declaró de "Interés Municipal, Cultural y Educativo" el concurso "Narrarte... cuenta cuentos". La iniciativa, propuesta por la concejal Claudia Villalba, busca reconocer este evento inter-escolar que fomenta la lectura y la expresión oral en niños de nivel primario. El concurso, que se realizará el 30 de septiembre en la Escuela "Jesús Nazareno", ha crecido para incluir a más de 15 escuelas de la región, incluso de San Salvador.

Finalmente, se rindieron homenajes al Día del Empleado de Comercio y al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, destacando la importancia de estas fechas y su impacto en la ciudadanía.