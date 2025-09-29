El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.
Frigerio anunció una "inversión histórica" para modernizar la Policía de Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, entregó este lunes elementos destinados a las fuerzas de seguridad; y anunció que se compraron 48 camionetas para distribuir en las Departamentales. Todo ello suma una inversión de más de 3.500 millones de pesos.Policiales29/09/2025pregonando
En la Escuela Superior de Oficiales de Policía Dr. Salvador Maciá, con la presencia también del jefe de Policía, Claudio González, el mandatario observó los elementos, que incluyen chalecos antibala, tecnología y equipamiento especializado para la Policía de Entre Ríos, el Servicio Penitenciario y los Bomberos Zapadores, En cuanto a las camionetas, son 48 Nissan 4x2, que ya fueron adquiridas y serán entregadas en los próximos días.
El mandatario detalló que se trata de "una inversión que hacía muchísimos años no se veía, de más de 3.500 millones de pesos; 48 camionetas que van a ser distribuidas en todo el territorio de la provincia; 1300 chalecos antibalas. Creo que la última compra se había hecho hace más de ocho años, incluyendo por primera vez chalecos antibalas para el personal femenino; 1500 cubiertas nuevas que se confiscaron en distintos puestos fronterizos de la provincia; computadoras, material de asalto; y borcegos", entre otros elementos.
Dijo que se trata de "una inversión histórica para la policía que va en línea con la decisión política que tomamos con el ministro y con el jefe de la Policía de sacar a nuestros efectivos a la calle, que estén cerca de los vecinos, cuidando los bienes y la paz de los entrerrianos. Y eso conlleva también por parte del Estado la responsabilidad de darles las herramientas, los instrumentos que nuestra policía necesita. Como digo siempre, hay que cuidar a los que nos cuidan y esta inversión millonaria de la provincia va en esa línea".
Precisó que las camionetas ya fueron compradas y están en el proceso de patentamiento y de seguros. "Calculo que entre 30 y 60 días ya van a estar en los distintos puntos de la provincia. Estamos poco a poco, no sin mucho esfuerzo, modernizando nuestra flota, que tenía incluso algunos rodados de más de 20 años. El propósito nuestro es que de acá al fin de la gestión, en estos 26 meses que quedan, tratar de modernizarla aún más".
Por su parte, el ministro Roncaglia dijo que "es un hecho histórico esto que se compró y se va entregar en los sucesivos días, para la policía y el Servicio Penitenciario". Destacó que "dar un chaleco a un personal policía es preocuparse por seguridad" y que "por primera vez se compraron chalecos para mujeres RB3, el que más agresiones soporta, es un poco más liviano, adecuado al personal femenino".
"El norte nuestro es mejorar las tecnologías, los móviles. Eso va a ayudar mucho a que la institución pueda cumplir con sus objetivos, que es llevar seguridad a todos los entrerrianos", apuntó.
Por su parte, González expresó su "satisfacción y orgullo en este día muy especial para la fuerza. No es muy común que las autoridades políticas acompañen al personal policial, lo demuestran a diario. No es la compra de hoy, sino la que se viene haciendo desde que comenzó la gestión, pero siempre preocupados por el funcionario policial, no solo en el bienestar, sino en darle las herramientas para cumplir la función".
Detalle de las entregas
La entrega incluyó vehículos, chalecos balísticos, equipos de comunicación, elementos de protección para el control del orden público y equipamiento específico para bomberos. Se suman 48 camionetas Nissan 4x2, que serán distribuidas en todas las Jefaturas Departamentales de la provincia. Además, la Dirección General de Aduanas concretó la donación de 1.640 cubiertas provenientes de secuestros que se dieron en distintos pasos de la provincia, que serán destinadas al mantenimiento de los vehículos de la Policía y del Servicio Penitenciario.
Internaron a Estela de Carlotto
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, ingresó a una clínica con vómitos y deshidratación.
Sastre y su dogmática actitud
Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.
Luis Caputo mató el rulo del dólar y un banco fundado hace 152 años activó una tasa que aplasta a la inflación Con la city expectante por la reunión con Trump, se desplomó el “rulo” y los ahorristas v
El fin del "rulo del dólar", impulsado por las recientes medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, provocó un sismo en el mapa de las inversiones en Argentina.
El video en el que José Luis Espert le agradece al narco "Fred" Machado
La Justicia de los Estados Unidos está a un paso de transformarse en un nuevo dolor de cabeza para el diputado y candidato libertario José Luis Espert.
La actriz está acusada de ser partícipe necesaria de administración fraudulenta a raíz de delitos cometidos con la financiación estatal de esa novela.
Un jurado popular interviene en Paraná en una causa por presunto abuso sexual
Luego de la conformación del jurado popular, que recibió hoy las instrucciones preliminares, a partir de las 8.30, un nuevo juicio por jurados en Paraná.
Nuevo juicio por jurados en Concepción del Uruguay
Tras seleccionarse hoy a los miembros del jurado popular, que recibieron las instrucciones preliminares, comenzará mañana, a partir de las 9, un nuevo juicio por jurados en la ciudad de Concepción del Uruguay.
La Policia de Entre Rios Informa
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
La Policía de Entre Ríos firmó un convenio con el Colegio de Psicólogos para fortalecer la salud mental de su personal
El Jefe de Policía de la Provincia, junto al Director y la Subdirectora de la Dirección General de Personal, suscribió un convenio con el presidente del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, Lic. Nicolás Kletzky, y la vicepresidenta, Lic. Gabriela Benítez.
El proyecto “Dialogando: construimos acuerdos, resolvemos conflictos” fue distinguido como uno de los ganadores a nivel nacional en el Concurso de Innovación JUSLAB – BID Lab 2025
El certamen, organizado por JUSLAB con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo Lab, convocó a poderes judiciales de todo el país a presentar propuestas innovadoras destinadas a mejorar la gestión y el acceso a la justicia.
La Policía de Entre Ríos fortalece la capacitación en el uso de armas no letales
La Policía de Entre Ríos continúa consolidando la formación de su personal, con el objetivo de optimizar la preparación técnica y operativa en toda la provincia.
Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,
En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz
No somos traidores ni obsecuentes, somos contribuyentes y Usted no es nuestro enemigo
Los Concordiense, que pagamos bien o mal nuestros impuestos y Tasas, por cierto demasiadas altas, por la nada de servicios que regresan a la comunidad, NO SOMOS SUS ENEMIGOS.
Cuando a las cosas se les pone energía, ganas, sin egoísmos, con mucho afecto, salen bien y serán imitadas no sólo guardadas para el recuerdo.
Reconocieron al Carnaval del País de Gualeguaychú como Fiesta Nacional, en la FIT 2025
El gobernador Rogelio Frigerio recibió de manos del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, el reconocimiento oficial como Fiesta Nacional del Carnaval del País, al evento que se realiza en Gualeguaychú y que durante cuatro décadas ha sido un símbolo cultural y turístico de Entre Ríos y Argentina, proyectándolos al mundo entero.
La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina
La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.