Venezuela denuncia que un destructor EE.UU. asaltó ilegalmente un barco pesquero

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela acaba de anunciar que un destructor de la flota de EE.UU. arremetió contra un navío donde viajaban trabajadores de la pesca, sin justificación alguna.

La acción tuvo lugar en el marco de la operación antinarco que Donald Trump ordenó para frenar el avance del Cartel de los Soles, que la administración republicana acusa de estar encabezado por Nicolás Maduro. Días atrás, EE.UU. concretó su primer ataque, bombardeando una embarcación que, según los funcionarios yankees, pertenecía al Tren del Aragua.

Según informa Cancillería, los hechos tuvieron lugar el día de ayer, cuando las tropas estadounidenses frenaron la navegación del barco pesquero y mantuvieron en vilo y bajo amenaza de armas a los tripulantes. Si bien no hubo heridos y el incidente no pasó a mayores, desde el régimen denunciaron la escalada de violencia.

Ya que, para las autoridades venezolanas, la avanzada de EE.UU. en aguas soberanas y la aproximación de las Fuerzas Armadas de Trump a la población caribeña representan una provocación para incrementar la tensión y provocar el estallido de un conflicto bélico.

Mientras tanto, Nicolás Maduro continúa ultimando los detalles de su Milicia y hace horas anunció que dará inicio el entrenamiento militar intensivo para que los jóvenes aprendan a manipular armas de defensa.

Los ojos del mundo en Venezuela
El bombardeo del día 2 de septiembre, que fue celebrado por Donald Trump y la cúpula republicana como el primer gran triunfo de la operación antinarco que encabeza el país en Suramérica, suscitó comentarios de la ONU y críticas en el país vecino de Colombia.

La Organización de las Naciones Unidas advirtió a EE.UU. acerca del riesgo de ejecutar maniobras que transgredan la soberanía del país venezolano y los principios del Derecho Internacional. De esta manera, la entidad internacional dejó deslizar el carácter ilegal de las operaciones yankees.

 
Por su parte, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, calificó la acción armada como un asesinato, en  referencia a los 11 fallecidos que dejó el ataque a la embarcación del Tren del Aragua. Cabe recordar que Petro niega tajantemente las acusaciones de EE.UU. que señalan que Venezuela está regida por un narcoestado.

Al respecto, desde el régimen de Maduro advirtieron que, pese a tener intenciones dialoguistas, continuarán reforzando la defensa del territorio ante lo que consideran como la peor amenaza a la soberanía y a la paz del país, en siglos.

EE.UU. habría encabezado nuevo ataque
El secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, advirtió previamente que las tropas cuentan con autorización para continuar ejecutando las acciones defensivas necesarias. Y, aunque EE.UU. no se pronunció aún al respecto, desde Venezuela reclamaron que la Fuerza Armada increpó un barco de pesca, sin motivo alguno.

 “El 12 de septiembre, el buque venezolano “Carmen Rosa”, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros, que navegaba en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva venezolana, fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos”, reza el comunicado de Cancillería.

Según detalla el organismo, el destructor sería un USS “Jason Dunham”, equipado con misiles y dirigido por marines “altamente entrenados”. “El navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas”, denunciaron.

Además, advirtieron que “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana monitoreó y registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia” y “acompañó a los pescadores hasta su liberación”.

Llamado a la reflexión a EE.UU.
Las autoridades concluyeron el comunicado solicitando a los Estados Unidos cese inmediato de las acciones, e invitando al pueblo estadounidense “a reconocer la gravedad de estas maniobras y rechazar la utilización de sus soldados como piezas de sacrificio para sostener los deseos de una élite codiciosa y depredadora”.

