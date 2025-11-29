Triste noticia de Felipe VI, rey de España: le contó a sus hijas que “solo le quedan dos años de vida”

Mercado Libre: en 5 años subsidiado con u$d. 373 millones.
El beneficio del Subsidio Estatal le significó, a Mercado Libre -este año- recibir un 50% más de exenciones impositivas, según lo publicado recientemente por Tiempo Argentino y El Ciudadano.
PREGONANDO PREGONANDO
Una noticia reciente sobre el rey Felipe VI de España conmocionó tanto al entorno más intimo de la familia real como a toda la sociedad española.Mundo29/11/2025pregonando
Según informó El Nacional , el monarca ha compartido con sus hijas una confesión devastador: su tía, Irene de Grecia, tendría un diagnóstico médico que le deja apenas dos años de vida.
El medio de comunicación indicó que la conversación se habría dado en privado, en un momento de sinceridad en el que el rey quiso preparar emocionalmente a la princesa Leonor y a la infanta Sofía para lo que se avecina en el seno familiar.
Más tarde este año se supo de la retirada completa de Irene de la vida pública como consecuencia del deterioro de su salud.
Una dura noticia en el seno de la Familia Real española
Irene de Grecia, hermana menor de la reina emérita Sofía y tía de Felipe VI, es conocida por su bajo perfil, su profunda espiritualidad y su entrega a causas benéficas. Reside en el Palacio de la Zarzuela desde hace décadas y ha sido un apoyo constante para su hermana y para el monarca actual.
Aunque nunca se casó ni formó una familia propia, Irene ha sido considerada parte esencial del círculo afectivo del rey. La revelación sobre su estado de salud ha causado una gran consternación, ya que se trata de una mujer muy apreciada tanto dentro como fuera de la Casa Real, valorada por su discreción y cercanía.
Un gesto de Felipe VI que humaniza la Corona
Lo que más ha impactado no ha sido tanto la noticia en sí, sino la forma en que Felipe VI eligió comunicarla. Según las fuentes citadas por El Nacional, el rey habría dicho que los médicos no le dan a su tía más de dos años de vida, y quiso hablar abiertamente del tema con sus hijas, en un gesto de franqueza y preparación emocional.
Este tipo de confidencias muestran el lado más humano del monarca, en contraste con la frialdad institucional que muchas veces caracteriza a la Casa Real. La conversación también revela el fuerte vínculo emocional que Felipe VI mantiene con su familia materna y, en particular, con Irene de Grecia.
La Casa Real no ha emitido ningún comunicado ni confirmado la información de la salud de Irene de Grecia(Fuente: Shutterstock)
El silencio de Zarzuela y el afecto del pueblo
Como es habitual en temas de carácter privado, la Casa Real no ha emitido ningún comunicado ni confirmado la información. Sin embargo, el cariño popular por Irene de Grecia ha quedado reflejado en redes sociales, donde muchas personas han enviado mensajes de apoyo y afecto.
La figura de Irene ha representado durante años la templanza y la vocación de servicio. Su delicado estado de salud, y el dolor que esto supone para Felipe VI, recuerdan que, detrás del protocolo, también hay familias que enfrentan pérdidas, temores y despedidas.
El beneficio del Subsidio Estatal le significó, a Mercado Libre -este año- recibir un 50% más de exenciones impositivas, según lo publicado recientemente por Tiempo Argentino y El Ciudadano.
Hace cinco años decidieron compartir el corazón de sus cabañas, ofreciendo productos que nunca salían a la venta. Hoy, desde la Argentina, Brasil y Uruguay cuentan cómo diseñaron un biotipo animal y forjaron un clúster regional con una cultura ganadera en común. “La genética agrega valor”, afirma Diego Grané, líder del programa.
Una importante cantidad de equipos del ascenso apoyaron al presidente de la AFA en el medio de las tensiones con Estudiantes. Sin embargo, la Subcomisión de Filiales salió al cruce.
El senador bonaerense y ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, intervino en la discusión por la designación de Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa y salió a respaldar su llegada al Gabinete.
La Escuela Militar Antiimperialista que Irán financió en Bolivia durante el gobierno izquierdista de Evo Morales pasará a ser un cuartel ecológico contra incendios forestales, anunció el presidente centroderechista Rodrigo Paz a menos de un mes de asumir el cargo.
Una investigación del 'The New York Times', corroborada por AP, reveló que Estados Unidos rechazó una oferta del Gobierno de Nicolás Maduro para abandonar el poder tras un periodo de transición de dos a tres años.
El gobierno de Brasil anunció este lunes la demarcación de diez territorios indígenas, poco después de las tensiones generadas por protestas que perturbaron la semana pasada el desarrollo de la COP30 del clima en la ciudad amazónica de Belém.
España, Italia, Grecia y Chipre son considerados como países "bajo presión migratoria" por la Comisión Europea, lo que allana el camino a la reubicación de solicitantes de asilo en otros Estados miembros de la UE. Pero Polonia, Hungría y Eslovaquia se niegan a contribuir.
Emmanuel Macron recibió el martes en París a Mahmud Abás. Según un comunicado del Palacio del Elíseo, la visita del presidente de la Autoridad Palestina "se inscribe en el marco del reconocimiento del Estado palestino".
Fue torturado, golpeado y sodomizado
El gobierno de Putin respondió de esa manera a un nuevo paquete de sanciones impuestas por el bloque.
Las FDI lanzaron el domingo múltiples ataques en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, tras recibir informes de escaramuzas armadas entre combatientes de Hamás y soldados israelíes.
El Consejo Provincial del PJ separó de sus cargos partidarios a Carolina Gaillard y Carina Domínguez. Ambas habían participado en las últimas elecciones nacionales «por fuera» del PJ Entre Ríos. Se reunió el Consejo Provincial del PJ Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en… LNd Nov 2025 4–6 minutos Gaillard, peronismo, pj, UPC
Este domingo 30 de noviembre en Colón el equipo de Libertad va a visitar al Depro, Deportivo Pronunciamiento, e irá en busca de la clasificación de esta Zona 5 Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) informa el llamado a licitación pública para los siguientes espacios:
Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en el que participaron 14 de sus miembros.