Triste noticia de Felipe VI, rey de España: le contó a sus hijas que “solo le quedan dos años de vida”

Según informó El Nacional , el monarca ha compartido con sus hijas una confesión devastador: su tía, Irene de Grecia, tendría un diagnóstico médico que le deja apenas dos años de vida.

El medio de comunicación indicó que la conversación se habría dado en privado, en un momento de sinceridad en el que el rey quiso preparar emocionalmente a la princesa Leonor y a la infanta Sofía para lo que se avecina en el seno familiar.

Más tarde este año se supo de la retirada completa de Irene de la vida pública como consecuencia del deterioro de su salud.

Una dura noticia en el seno de la Familia Real española

Irene de Grecia, hermana menor de la reina emérita Sofía y tía de Felipe VI, es conocida por su bajo perfil, su profunda espiritualidad y su entrega a causas benéficas. Reside en el Palacio de la Zarzuela desde hace décadas y ha sido un apoyo constante para su hermana y para el monarca actual.



Aunque nunca se casó ni formó una familia propia, Irene ha sido considerada parte esencial del círculo afectivo del rey. La revelación sobre su estado de salud ha causado una gran consternación, ya que se trata de una mujer muy apreciada tanto dentro como fuera de la Casa Real, valorada por su discreción y cercanía.

Un gesto de Felipe VI que humaniza la Corona

Lo que más ha impactado no ha sido tanto la noticia en sí, sino la forma en que Felipe VI eligió comunicarla. Según las fuentes citadas por El Nacional, el rey habría dicho que los médicos no le dan a su tía más de dos años de vida, y quiso hablar abiertamente del tema con sus hijas, en un gesto de franqueza y preparación emocional.





Este tipo de confidencias muestran el lado más humano del monarca, en contraste con la frialdad institucional que muchas veces caracteriza a la Casa Real. La conversación también revela el fuerte vínculo emocional que Felipe VI mantiene con su familia materna y, en particular, con Irene de Grecia.



La Casa Real no ha emitido ningún comunicado ni confirmado la información de la salud de Irene de Grecia(Fuente: Shutterstock)

El silencio de Zarzuela y el afecto del pueblo

Como es habitual en temas de carácter privado, la Casa Real no ha emitido ningún comunicado ni confirmado la información. Sin embargo, el cariño popular por Irene de Grecia ha quedado reflejado en redes sociales, donde muchas personas han enviado mensajes de apoyo y afecto.

La figura de Irene ha representado durante años la templanza y la vocación de servicio. Su delicado estado de salud, y el dolor que esto supone para Felipe VI, recuerdan que, detrás del protocolo, también hay familias que enfrentan pérdidas, temores y despedidas.