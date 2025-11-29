Escuela militar antiimperialista creada por Evo Morales pasa a ser cuartel ecológico en Bolivia Historia de Carlos Valdez • 22 h • 2 minutos de lectura BOLIVIA-ESCUELA ANTIIMPERIALISTA BOLIVIA-ESC

Mercado Libre: en 5 años subsidiado con u$d. 373 millones.
El beneficio del Subsidio Estatal le significó, a Mercado Libre -este año- recibir un 50% más de exenciones impositivas, según lo publicado recientemente por Tiempo Argentino y El Ciudadano.
La Escuela Militar Antiimperialista que Irán financió en Bolivia durante el gobierno izquierdista de Evo Morales pasará a ser un cuartel ecológico contra incendios forestales, anunció el presidente centroderechista Rodrigo Paz a menos de un mes de asumir el cargo.Mundo29/11/2025 Carlos Valdez
Morales (2006-2019 ) fundó esa escuela en 2016 con el apoyo de Irán y Venezuela como parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) para impartir una formación “antiimperialista” a militares de ese bloque creado en 2004 por los entonces presidentes Fidel Castro de Cuba y el venezolano Hugo Chávez.
La visita del entonces ministro iraní de Defensa, Ahmad Vahidi, a esa escuela en 2011 desató un roce diplomático con Argentina que obligó al gobierno de Morales a expulsar a Vahidi, quien tenía una orden de captura internacional como coautor ideológico del atentado en 1994 a la sede en Buenos Aires de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que dejó 85 muertos.
“Estas instalaciones van a ser de utilidad para nuestras Fuerzas Armadas no desde una visión ideológica sino de servicio a la patria”, dijo Paz durante una visita el jueves en la tarde a la escuela situada en una zona rural al norte de la ciudad de Santa Cruz, en el oriente del país.
Agregó que “servirán para proteger nuestras áreas naturales y reservorios”, sobre todo de incendios forestales que cada año golpean al oriente boliviano.
La escuela, adonde acudían oficiales bolivianos para recibir charlas de geopolítica antiimperialista y cuya asistencia era un requisito para el ascenso de grado, fue cerrada a principios de 2020 por la entonces presidenta interina Jeanine Añez tras la renuncia de Morales y pasó a llamarse Héroes de Ñancahuazú en recuerdo de los militares bolivianos que acabaron con la vida del mítico guerrillero Ernesto “Che” Guevara. Estuvo cerrada y era custodiada por soldados durante la gestión del presidente izquierdista Luis Arce (2020-2025).
Bolivia e Irán han mantuvieron relaciones cercanas durante los gobiernos de Morales y Arce. Teherán donó un hospital en la ciudad de El Alto y firmó acuerdos de cooperación en defensa que no lograron concretarse.
En coincidencia con la nueva orientación política del gobierno de Paz, el ejército de Bolivia también restableció desde el viernes su anterior diseño en su página oficial y eliminó símbolos como la bandera indigenista que Morales había creado.
Hace cinco años decidieron compartir el corazón de sus cabañas, ofreciendo productos que nunca salían a la venta. Hoy, desde la Argentina, Brasil y Uruguay cuentan cómo diseñaron un biotipo animal y forjaron un clúster regional con una cultura ganadera en común. “La genética agrega valor”, afirma Diego Grané, líder del programa.
Una importante cantidad de equipos del ascenso apoyaron al presidente de la AFA en el medio de las tensiones con Estudiantes. Sin embargo, la Subcomisión de Filiales salió al cruce.
El senador bonaerense y ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, intervino en la discusión por la designación de Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa y salió a respaldar su llegada al Gabinete.
Una noticia reciente sobre el rey Felipe VI de España conmocionó tanto al entorno más intimo de la familia real como a toda la sociedad española.
Una investigación del 'The New York Times', corroborada por AP, reveló que Estados Unidos rechazó una oferta del Gobierno de Nicolás Maduro para abandonar el poder tras un periodo de transición de dos a tres años.
El gobierno de Brasil anunció este lunes la demarcación de diez territorios indígenas, poco después de las tensiones generadas por protestas que perturbaron la semana pasada el desarrollo de la COP30 del clima en la ciudad amazónica de Belém.
España, Italia, Grecia y Chipre son considerados como países "bajo presión migratoria" por la Comisión Europea, lo que allana el camino a la reubicación de solicitantes de asilo en otros Estados miembros de la UE. Pero Polonia, Hungría y Eslovaquia se niegan a contribuir.
Emmanuel Macron recibió el martes en París a Mahmud Abás. Según un comunicado del Palacio del Elíseo, la visita del presidente de la Autoridad Palestina "se inscribe en el marco del reconocimiento del Estado palestino".
Fue torturado, golpeado y sodomizado
El gobierno de Putin respondió de esa manera a un nuevo paquete de sanciones impuestas por el bloque.
Las FDI lanzaron el domingo múltiples ataques en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, tras recibir informes de escaramuzas armadas entre combatientes de Hamás y soldados israelíes.
El Consejo Provincial del PJ separó de sus cargos partidarios a Carolina Gaillard y Carina Domínguez. Ambas habían participado en las últimas elecciones nacionales «por fuera» del PJ Entre Ríos. Se reunió el Consejo Provincial del PJ Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en… LNd Nov 2025 4–6 minutos Gaillard, peronismo, pj, UPC
Este domingo 30 de noviembre en Colón el equipo de Libertad va a visitar al Depro, Deportivo Pronunciamiento, e irá en busca de la clasificación de esta Zona 5 Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) informa el llamado a licitación pública para los siguientes espacios:
Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en el que participaron 14 de sus miembros.