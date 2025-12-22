Fuerte crucen entre Ruggeri y "la Bruja" Verón por el escándalo de la AFA

BolavipdeportesEl domingo
Pese al triunfo por 3-0, en condición de visitante, los hinchas del Colchonero cuestionaron la actuación del argentino.
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
El periodista deportivo y el presidente de Estudiantes mantuvieron un cruce sobre la responsabilidad de los jugadores en la sanción al club pincharrata.
La compra de blindados Stryker por parte del Ministerio de Defensa quedó en el centro de la polémica por el costo de las adquisiciones militares argentinas y recordó el antecedente de los F-16.
La Comisión Directiva del espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina confirmó que ya están abiertas las boleterías en el Corsódromo para la compra presencial de tickets y ubicaciones para la edición 2026.