El periodista deportivo y el presidente de Estudiantes mantuvieron un cruce sobre la responsabilidad de los jugadores en la sanción al club pincharrata.
Histórico: Hindú Club Femenino logró el subcampeonato en la Liga Nacional de Básquet
En dos jornadas de alto nivel de basquet, el fin de semana se disputó el Final Four en la Catedral del Básquet en Hindú donde se consagró Campeón el equipo de Ferrocarril Oeste, alcanzado el bicampeonato.deportesAyer Vía PaísHugo Schiavoni
Las pibas del H cordobés escribieron otra página de gloria para las vitrinas del club de General Paz, alcanzando el subcampeonato de la Liga Nacional Femenina de Básquet. Cabe destacar que es la primera incursión en la elite del deporte a nivel nacional.
El verde de Caballito ganó 89 a 52 con un gran partido de Dalma Piri que anotó 20 puntos y donde Julia Fernández se llevó el MVP del partido con 13 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias.
Por el lado del H, Aylén Valdéz aportó 12 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia, pero destacando el gran juego de Galfrascoli, Niz, D´Agostino y Alegre que fue el 5 inicial y en la mayoría de los juegos durante los últimos juegos del equipo de Renato Novatti y destacar el aporte de las más pequeñas de las inferiores del club.
Más allá del poderío del bicampeón, Hindú Club no solo hizo historia sino que vendió cara su derrota marcando que el H de General Paz es un club con sentido de pertenencia y volvió a mostrar lo que su esencia muestra, la garra y el honor de defender los colores.
En primer término se definió el tercer puesto que quedó en manos de Obras que le ganó a Instituto 70 a 56.
El volante central selló su vínculo con el Millonario y se convirtió en la segunda cara nueva del plantel, al cual se estima que se incorporará lo antes posible para comenzar la pretemporada.
Los hinchas de Atlético de Madrid se cansaron de Julián Álvarez y piden su salida: “No hace nada”
Pese al triunfo por 3-0, en condición de visitante, los hinchas del Colchonero cuestionaron la actuación del argentino.
Copa Entre Ríos SE JUEGA LA SEGUNDA FECHA
Se disputa este fin de semana la segunda fecha de la Copa Entre Ríos de Fútbol, que reúne a equipos de toda la provincia. Concordia tiene cinco representantes y en la primera fecha no hubo ganadores de nuestra ciudad, por lo que esperemos que este fin de semana ello se pueda cortar y nuestros representantes encuentren el camino del triunfo.
El Ministerio de Justicia intimó a la AFA y a la Superliga: “Nadie está por encima de la ley”
El organismo del Poder Ejecutivo de la Nación obligará a la Asociación presidida por Chiqui Tapia a dar explicaciones sobre las finanzas del ente.
La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial : INFORMA
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
Luis Petri, "carero": pagó US$ 100 millones por tanques que Polonia consigue por 1 dólar
La compra de blindados Stryker por parte del Ministerio de Defensa quedó en el centro de la polémica por el costo de las adquisiciones militares argentinas y recordó el antecedente de los F-16.
La Comisión Directiva del espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina confirmó que ya están abiertas las boleterías en el Corsódromo para la compra presencial de tickets y ubicaciones para la edición 2026.