La AFA definió un calendario cargado para el fútbol argentino: ocho torneos locales en 2026

Boca gastó 11.7 millones de dólares en cuatro jugadores y ahora les comunicó que deberán buscarse un nuevo destino
El presidente de Boca está renovando al plantel para ir detrás de la Copa Libertadores, certamen al que regresan después de dos años.
PREGONANDO PREGONANDO
El fútbol argentino ya comienza a prepararse para un 2026 repleto de competencia.deportesHace 4 horaspregonando
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que a lo largo del año se disputarán ocho torneos en el ámbito local, en un calendario que promete alta exigencia para los clubes.
La actividad se pondrá en marcha con el Torneo Apertura, cuya primera fecha está prevista para el último fin de semana de enero. El certamen mantendrá el formato utilizado en 2025: 16 jornadas en fase regular y playoffs entre los ocho mejores de cada zona para definir al campeón.
En paralelo se desarrollará el Campeonato de Liga, que funcionará como tabla anual y consagrará al equipo que más puntos sume entre las fases regulares del Apertura y el Clausura. Este certamen fue incorporado recientemente al calendario oficial.
Durante el primer semestre también comenzará la Copa Argentina, que se extenderá a lo largo de toda la temporada. En la segunda mitad del año se disputará el Torneo Clausura, que arrancará una vez finalizado el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
El calendario se completará con el Trofeo de Campeones, previsto para una semana después de la final del Clausura, y con otras tres competencias: la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y la Recopa de Campeones. Un año cargado de fútbol y definiciones para el plano local.
Estudiantes campeón 2025
Zonas y formato de la Primera Nacional 2026
El calendario del fútbol argentino para 2026
Competiciones anuales:
Campeonato de Liga
Copa Argentina
Primer semestre:
Torneo Apertura (comenzará el último fin de semana de enero)
Segundo semestre:
Torneo Clausura (comenzará unas semanas después del Mundial)
Trofeo de Campeones (enfrentará a los campeones del Apertura y el Clausura)
Sin fecha definida:
Supercopa Internacional (entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata)
Supercopa Argentina (entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata)
Recopa de Campeones (entre Independiente Rivadavia de Mendoza, el ganador de la Supercopa Argentina y el ganador de la Supercopa Internacional)
BP
El presidente de Boca está renovando al plantel para ir detrás de la Copa Libertadores, certamen al que regresan después de dos años.
La noche del lunes 22 de diciembre no fue una más. Fue otra gran jornada de fiesta con lo mejor del deporte de Concordia, en la 38ª Edición de la entrega de Premios San Antonio de Padua.
El periodista deportivo y el presidente de Estudiantes mantuvieron un cruce sobre la responsabilidad de los jugadores en la sanción al club pincharrata.
En dos jornadas de alto nivel de basquet, el fin de semana se disputó el Final Four en la Catedral del Básquet en Hindú donde se consagró Campeón el equipo de Ferrocarril Oeste, alcanzado el bicampeonato.
El volante central selló su vínculo con el Millonario y se convirtió en la segunda cara nueva del plantel, al cual se estima que se incorporará lo antes posible para comenzar la pretemporada.
En diálogo con Teleshow, la actriz se refirió al presente de la relación con su cuñada. “No sabemos nada de ella”, afirmó
La noche del lunes 22 de diciembre no fue una más. Fue otra gran jornada de fiesta con lo mejor del deporte de Concordia, en la 38ª Edición de la entrega de Premios San Antonio de Padua.
En la semana anterior, personal de la Municipalidad de Colonia Ayuí realizó diversos trabajos de mantenimiento y arreglos de calles.
El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, en la mañana de este martes, en su despacho, recibió al flamante nuevo Jefe Departamental Crio. Inspector Luis Cristian Valdez Puente, con quien mantuvo una muy positiva reunión.
En dialogo exclusivo con Juan José Simonetti, secretario general del Centro Empleados de Comercio de Concordia, comentaba sobre la actual situación que esta pasando el comercio y los empleados en general “nosotros estamos viviendo la misma situación que está viviendo el país, estamos inmersos en una crisis muy grande, la economía argentina no funciona, ...