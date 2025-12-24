La AFA definió un calendario cargado para el fútbol argentino: ocho torneos locales en 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que a lo largo del año se disputarán ocho torneos en el ámbito local, en un calendario que promete alta exigencia para los clubes.

La actividad se pondrá en marcha con el Torneo Apertura, cuya primera fecha está prevista para el último fin de semana de enero. El certamen mantendrá el formato utilizado en 2025: 16 jornadas en fase regular y playoffs entre los ocho mejores de cada zona para definir al campeón.

En paralelo se desarrollará el Campeonato de Liga, que funcionará como tabla anual y consagrará al equipo que más puntos sume entre las fases regulares del Apertura y el Clausura. Este certamen fue incorporado recientemente al calendario oficial.

Durante el primer semestre también comenzará la Copa Argentina, que se extenderá a lo largo de toda la temporada. En la segunda mitad del año se disputará el Torneo Clausura, que arrancará una vez finalizado el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El calendario se completará con el Trofeo de Campeones, previsto para una semana después de la final del Clausura, y con otras tres competencias: la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y la Recopa de Campeones. Un año cargado de fútbol y definiciones para el plano local.

Estudiantes campeón 2025

Zonas y formato de la Primera Nacional 2026

El calendario del fútbol argentino para 2026

Competiciones anuales:

Campeonato de Liga

Copa Argentina

Primer semestre:

Torneo Apertura (comenzará el último fin de semana de enero)

Segundo semestre:

Torneo Clausura (comenzará unas semanas después del Mundial)

Trofeo de Campeones (enfrentará a los campeones del Apertura y el Clausura)

Sin fecha definida:



Supercopa Internacional (entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata)

Supercopa Argentina (entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata)

Recopa de Campeones (entre Independiente Rivadavia de Mendoza, el ganador de la Supercopa Argentina y el ganador de la Supercopa Internacional)

