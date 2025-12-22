Inédita en 111 años: la racha que alcanzó Aston Villa de la mano de Dibu Martínez

El combinado de la Premier League cosechó una marcha que no se veía en el club desde 1914.

Mientras la temporada 2025-26 de la Premier League se acerca al Ecuador, Aston Villa atraviesa un brillante momento que genera ilusión en sus hinchas. El elenco en el que milita Dibu Martínez pelea en todos los frentes y, este domingo, cosechó una nueva victoria.

En el Villa Park, en el marco de la fecha 17, los Villanos se impusieron por 2-1 ante Manchester United con un doblete de Morgan Rogers, mientras que Matheus Cunha descontó para la visita. Así, el elenco de Unai Emery quedó muy cerca de la cima en el certamen inglés.

Con este resultado, Aston Villa estiró una racha que se convirtió en histórica. Es que el combinado de Birmingham llegó a 10 victorias consecutivas entre todas las competencias, algo que no se veía hace más de un siglo en el elenco de la Premier League.

Por primera vez desde 1914, Aston Villa consiguió esa marca en la máxima categoría del fútbol inglés. En aquella última oportunidad, los Villanos llegaron a 11 al hilo ganando, racha que intentarán igualar el próximo sábado en su visita a Chelsea.

Aston Villa se ilusiona con un título esta temporada

Con la victoria de este domingo ante los Diablos Rojos, los de Emery quedaron en la tercera posición de la Premier League con 36 unidades. Arsenal continúa siendo el líder, con 39 puntos, mientras que Manchester City lo escolta, con 37.

Pero Aston Villa también pelea en la parte alta de la Fase Liga de la Europa League. Los Villanos ganaron 5 de sus 6 compromisos y son parte del pelotón de punteros, junto a Olympique de Lyon y Midtjylland, todos con 15 puntos. Además, los de Birmingham se mantienen con vida en la FA Cup.