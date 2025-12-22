Inédita en 111 años: la racha que alcanzó Aston Villa de la mano de Dibu Martínez

El periodista deportivo y el presidente de Estudiantes mantuvieron un cruce sobre la responsabilidad de los jugadores en la sanción al club pincharrata.
Inédita en 111 años: la racha que alcanzó Aston Villa de la mano de Dibu MartínezdeportesAyer Bolavip
El combinado de la Premier League cosechó una marcha que no se veía en el club desde 1914.
Mientras la temporada 2025-26 de la Premier League se acerca al Ecuador, Aston Villa atraviesa un brillante momento que genera ilusión en sus hinchas. El elenco en el que milita Dibu Martínez pelea en todos los frentes y, este domingo, cosechó una nueva victoria.
En el Villa Park, en el marco de la fecha 17, los Villanos se impusieron por 2-1 ante Manchester United con un doblete de Morgan Rogers, mientras que Matheus Cunha descontó para la visita. Así, el elenco de Unai Emery quedó muy cerca de la cima en el certamen inglés.
Con este resultado, Aston Villa estiró una racha que se convirtió en histórica. Es que el combinado de Birmingham llegó a 10 victorias consecutivas entre todas las competencias, algo que no se veía hace más de un siglo en el elenco de la Premier League.
Por primera vez desde 1914, Aston Villa consiguió esa marca en la máxima categoría del fútbol inglés. En aquella última oportunidad, los Villanos llegaron a 11 al hilo ganando, racha que intentarán igualar el próximo sábado en su visita a Chelsea.
Aston Villa se ilusiona con un título esta temporada
Con la victoria de este domingo ante los Diablos Rojos, los de Emery quedaron en la tercera posición de la Premier League con 36 unidades. Arsenal continúa siendo el líder, con 39 puntos, mientras que Manchester City lo escolta, con 37.
Pero Aston Villa también pelea en la parte alta de la Fase Liga de la Europa League. Los Villanos ganaron 5 de sus 6 compromisos y son parte del pelotón de punteros, junto a Olympique de Lyon y Midtjylland, todos con 15 puntos. Además, los de Birmingham se mantienen con vida en la FA Cup.
Histórico: Hindú Club Femenino logró el subcampeonato en la Liga Nacional de Básquet
En dos jornadas de alto nivel de basquet, el fin de semana se disputó el Final Four en la Catedral del Básquet en Hindú donde se consagró Campeón el equipo de Ferrocarril Oeste, alcanzado el bicampeonato.
El volante central selló su vínculo con el Millonario y se convirtió en la segunda cara nueva del plantel, al cual se estima que se incorporará lo antes posible para comenzar la pretemporada.
Los hinchas de Atlético de Madrid se cansaron de Julián Álvarez y piden su salida: “No hace nada”
Pese al triunfo por 3-0, en condición de visitante, los hinchas del Colchonero cuestionaron la actuación del argentino.
Copa Entre Ríos SE JUEGA LA SEGUNDA FECHA
Se disputa este fin de semana la segunda fecha de la Copa Entre Ríos de Fútbol, que reúne a equipos de toda la provincia. Concordia tiene cinco representantes y en la primera fecha no hubo ganadores de nuestra ciudad, por lo que esperemos que este fin de semana ello se pueda cortar y nuestros representantes encuentren el camino del triunfo.
El Ministerio de Justicia intimó a la AFA y a la Superliga: “Nadie está por encima de la ley”
El organismo del Poder Ejecutivo de la Nación obligará a la Asociación presidida por Chiqui Tapia a dar explicaciones sobre las finanzas del ente.
Los hinchas de Atlético de Madrid se cansaron de Julián Álvarez y piden su salida: “No hace nada”
Pese al triunfo por 3-0, en condición de visitante, los hinchas del Colchonero cuestionaron la actuación del argentino.
La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial : INFORMA
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
El periodista deportivo y el presidente de Estudiantes mantuvieron un cruce sobre la responsabilidad de los jugadores en la sanción al club pincharrata.
Luis Petri, "carero": pagó US$ 100 millones por tanques que Polonia consigue por 1 dólar
La compra de blindados Stryker por parte del Ministerio de Defensa quedó en el centro de la polémica por el costo de las adquisiciones militares argentinas y recordó el antecedente de los F-16.
La Comisión Directiva del espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina confirmó que ya están abiertas las boleterías en el Corsódromo para la compra presencial de tickets y ubicaciones para la edición 2026.